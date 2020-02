Cinema: 10 filmes, recomendados pelos críticos do Estadão, para assistir neste domingo

Em ordem alfabética, os filmes indicados por Luis Carlos Merten e Luiz Zanin Oricchio

1917

Dir. Sam Mendes. Com George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong. A história de dois soldados britânicos em um dos momentos mais críticos da Primeira Guerra Mundial. Em uma dramática corrida contra o tempo, eles deverão cruzar o território inimigo e entregar uma mensagem. 16 anos. 119 min. Confira salas e horários

Bacurau

Dir. Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier. Após a morte de dona Carmelita, os moradores de Bacurau descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. 16 anos. 132 min. Confira salas e horários

Coringa

Dir. Todd Phillips. Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos. Após ser demitido, ele reage mal e provoca um movimento popular contra a elite de Gotham City. 18 anos. 121 min. Confira salas e horários

Dois Papas

Dir. Fernando Meirelles. Com Anthony Hopkins, Jonathan Pryce. O cardeal argentino Bergoglio está decidido a se aposentar. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio papa para visitá-lo. 14 anos. 125 min. Confira salas e horários

Era Uma Vez Em… Hollywood

Dir. Quentin Tarantino. Com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Rick Dalton é um ator de TV que, junto de seu dublê, está decidido a fazer seu nome em Hollywood e evitar o declínio de sua carreira. 16 anos. 161 min. Confira salas e horários

Jojo Rabbit

Dir. Taika Waititi. Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson. Jojo é um menino que, na sua imaginação, trata Hitler como um amigo próximo. Um dia, ele descobre que sua mãe esconde uma jovem judia no sótão de casa. 14 anos. 108 min. Confira salas e horários

Os Miseráveis

Com Damien Bonnard. Stéphane se junta a um esquadrão anticrime para lidar com a violência das gangues. 14 anos. 102 min. Confira salas e horários

O Paraíso Deve ser Aqui

Dir. Elia Suleiman. Com Gael García Bernal. Elia Suleiman decide deixar a Palestina. Mas por onde quer que passe, ele encontra os mesmos problemas. 12 anos. 97 min. Confira salas e horários

Parasita

Dir. Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song. Uma família vive desempregada em um porão. Quando o primogênito começa a dar aulas para uma garota rica, todos enxergam uma oportunidade. 16 anos. 132 min. Confira salas e horários

A Vida Invisível

Dir. Karim Aïnouz. Com Gregório Duvivier. As irmãs Eurídice e Guida têm temperamentos completamente opostos. Enquanto Guida decide fugir de casa com o namorado, Eurídice se esforça para lidar com um casamento sem paixão. 16 anos. 129 min. Confira salas e horários