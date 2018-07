Cineclube da Morte exibe ‘O Sétimo Selo’ em homenagem ao centenário de Ingmar Bergman

7ª Mostra de Animação

Animação não é um gênero apenas infantil. Com essa premissa, a mostra, em cartaz no Cinusp até 13/7, propõe a abordagem de temáticas adultas, como política e guerra, em filmes de animação. Nesta sexta-feira (6), às 19h, será exibido ‘A Revolução dos Bichos’, clássico inspirado no romance homônimo de George Orwell. Na trama, cansados dos maus tratos rotineiros, os animais moradores da Granja do Solar se rebelam contra seu dono, Sr. Jones, e fazem a revolução. Os porcos, no entanto, tratam de impor suas ideias aos outros. Cinusp. R. do Anfiteatro, 181, Colmeia – Favo 04, Cidade Universitária, 3091-3540. Grátis. Programação completa.

Cidade em Chamas: o Cinema de Hong Kong

O cinema de Hong Kong, que fascinou o ocidente e lançou grandes astros, como Bruce Lee, Jackie Chan e Chow Yun-Fat, ganha mostra inédita no CCBB. Ao todo, são 23 longas-metragens, que abrangem desde o auge do sucesso da produtora Shaw Brothers, nos anos 1960 e 1970, até quando a colônia foi devolvida à China, em 1997. No sábado (7), tem sessão dupla: ‘Nômade’ (17h15) e ‘Os Refugiados do Barco’ (19h). CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Até 16/7. Programação completa.

Cineclube da Morte

Inspirado nos chamados ‘death cafés’ – encontros nos quais pessoas falam abertamente sobre a morte –, o Caixa Belas Artes promove sua sessão especial mensal. Na 3ª (10), às 19h30, o evento traz a primeira das homenagens ao centenário de nascimento de Ingmar Bergman. Do icônico cineasta sueco, nascido em 14 de julho de 1918, será exibido, em película 35mm, o clássico ‘O Sétimo Selo’ (1957). Após a sessão, haverá debate com a Dra. Ana Claudia Arantes e Tom Almeida, idealizadores do projeto. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 20.

Classificação Indicativa: -18 anos

Em julho, a programação cinematográfica do Itaú Cultural é voltada ao público jovem. A programação, que tem curadoria do núcleo de Audiovisual e Literatura do instituto e da roteirista Keka Reis, aborda temas como o primeiro beijo; o impacto do amor em um jovem que se descobre gay; e a falta que o celular faz nos amores adolescentes. Na 3ª (10), às 19h, será exibido o longa ‘Beira-Mar’, de Filipe Matzembacher e Marcio Reolon. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Copa do Mundo no Cinema

Salas de nove complexos de cinema da capital (Cinemark, PlayArte, Espaço Itaú, Cineflix, Cinesystem, Cinépolis, Kinoplex, Reserva Cultural e UCI) vão se transformar em verdadeiros estádios de futebol nesta sexta-feira (6) – quando será transmitida, ao vivo, a partir das 14h30, a partida entre Brasil e Bélgica, válida pela quartas de final da Copa do Mundo Fifa. O jogo terá narração e comentários exclusivos. E os valores vão de R$60 a R$80. Programação completa.

Eu Não Tinha para Onde Ir

No sábado (7), às 16h00, o IMS exibe o longa-metragem do cineasta escocês Douglas Gordon. O documentário formado por meio de imagens de arquivos e de cenas de filmes retrata e analisa, de maneira profunda, poética e minuciosa, o impacto cultural, a carreira, a obra, a vida e a trajetória de Jonas Mekas, um cineasta e documentarista que foi um dos pioneiros da vanguarda cinematográfica americana. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. Grátis.

Malala

Até 4ª (11), o Espaço Itaú de Cinema – Frei Caneca vai exibir, gratuitamente, o documentário ‘Malala’. A ação faz parte da visita da ativista paquistanesa Malala Yousafzai a São Paulo na 2ª (9). Aqui, Malala participará de evento promovido pelo Itaú Unibanco para discutir o papel da educação no desenvolvimento infantil e das mulheres no Brasil. O evento é fechado para convidados, mas poderá ser acompanhado ao vivo pelo Facebook, Twitter e YouTube oficiais do banco a partir das 16h. Já as sessões ocorrem todos os dias às 18h. Dirigido por Davis Guggenheim, o filme coloca um olhar sobre os episódios que aconteceram com Malala – atacada pelo Taleban em 2012 por defender o direito à educação para as mulheres – e suas consequências, incluindo seu famoso discurso na ONU. Espaço Itaú de Cinema. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3º piso, Consolação, 3472-2359. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sessão das 3

A famosa animação ‘Sinfonias Ingênuas’ (1930), da Disney, ganha sessão no projeto especial do Cine Segall, às 15h do sábado (7) e do domingo (8). O filme conta a história de uma herdeira mimada que, fugindo da família, recebe a ajuda de um homem. Na verdade, ele é um repórter em busca de uma boa história, mas acaba se apaixonando por ela. R. Berta, 111, Vila Mariana, 2159-0400. R$ 4.

TRANSdocumenta

Até 2ª (9), o Museu da Diversidade Sexual, a Casa das Rosas e o MIS recebem a mostra,

que discute assuntos ligados à transexualidade por meio de exibição de filmes, debates, exposições fotográficas, entre outras atividades. Na 2ª (9), às 18h30, encerramento do festival, será exibido o documentário ‘Bicha Preta’, de Thiago Rocha. O filme aborda aspectos socioculturais que auxiliam na marginalização do negro e contribui relatando a diversidade de expressões dentro de um mesmo movimento. Programação completa.

Todos os filmes em cartaz na cidade estão no Guia de Cinema do Divirta-se