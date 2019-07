Cinebiografia sobre Ted Bundy, serial killer dos Estados Unidos, estreia esta semana; confira a programação

Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal

(Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, Estados Unidos/2019, 110 min.) – Drama. Dir. Joe Berlinger. Com Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario. A partir do ponto de vista de Elizabeth, a cinebiografia retrata os crimes de Ted Bundy, assassino em série que matou pelo menos 30 mulheres em sete estados norte-americanos durante a década de 1970. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

O Mistério de Henri Pick

(Le Mystére Henri Pick, França-Bélgica/2019, 100 min.) – Comédia. Dir. Remi Bezançon. Com Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz. Em uma biblioteca bretã, que guarda manuscritos nunca publicados, uma jovem editora descobre um romance considerado uma obra-prima. O texto foi escrito por Henri Pick, cozinheiro que morreu há dois anos e que, de acordo com sua viúva, nunca havia lido um livro em sua vida (nem escrito nada além de uma lista de compras). Quando o livro se torna um grande best-seller, Jean-Michel Rouche, um crítico literário cético e teimoso, junta-se à filha de Pick para desvendar esse mistério. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Mistério do Gato Chinês

(Kûkai, China-Japão/2017, 129 min.) – Drama. Dir. Chen Kaige. Com Huang Xuan, Shôta Sometani, Kitty Zhang Yuqi. Há mais de mil anos, durante a Dinastia Tang, uma série de crimes misteriosos abala a alta corte e a situação chega ao limite quando a mulher de um general é possuída pelo suposto responsável pelos crimes: um gato demoníaco. Um monge e um poeta, unidos na busca por pistas, encontram um mistério ainda maior, envolvendo uma morte. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Professor Substituto

(L’heure de la Sortie, França/2018, 104 min.) – Suspense. Dir. Sébastien Marnier. Com Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory. Um professor de colégio se joga da janela sob os olhares assustados de seus alunos. Seis deles não demonstram sentimento algum. Pierre, o professor substituto de francês, rapidamente nota o comportamento estranho deste grupo e decide descobrir o que há de errado. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

As Rainhas da Torcida

(Poms, Estados Unidos-Reino Unido/2019, 91 min.) – Comédia. Dir. Zara Hayes. Com Diane Keaton, Jacki Weaver, Pam Grier. Há menos de uma hora de Phoenix está localizada uma comunidade de aposentados, local onde palmeiras cercam as ruas, o céu está sempre limpo e o táxi, na verdade uma ambulância, passa duas ou três vezes por dia para levar algum idoso embora para sempre. É lá que surge a primeira equipe de líderes de torcida composta por mulheres com mais de 60 anos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

As Trapaceiras

(The Hustle, Estados Unidos/2019, 94 min.) – Comédia. Dir. Chris Addison. Com Rebel Wilson, Anne Hathaway, Alex Sharp. Duas vigaristas competem para conseguir extorquir a fortuna de um ingênuo prodígio da tecnologia. 12 anos. Confira salas e horários de exibição