‘Cine Drive-In’ e ‘In-Edit Brasil’ estão entre os eventos especiais de cinema

Cine Drive-In

A 5ª edição do projeto traz uma edição com filmes de amor. No sábado (8), respectivamente, tem ‘Um Amor para Recordar’, ‘O Guarda-costas’ e ‘Moulin Rouge – Amor em Vermelho’. No domingo (9), tem ‘Amor Além da Vida’, ‘Te Amarei para Sempre’ e ‘Para Sempre’. Shopping Eldorado. Estacionamento externo. Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, 2197-7800. Sáb. (8) e dom. (9), 14h30, 17h30 e 20h30. Grátis (retirar ingressos no aplicativo do shopping).

Estrada da Vida

Como parte da retrospectiva Nelson Pereira dos Santos, será exibida uma cópia em 35 mm do longa que conta a história da dupla sertaneja Milionário & José Rico. Após a sessão, haverá um debate com Milionário, José Raimundo (empresário da dupla) e a produtora Dora Sverner. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Consolação, 2842-9120. Sáb. (8), 16h30. R$ 8.

Festival Varilux

A mostra de cinema francês completa 10 anos de existência e traz uma safra de filmes inéditos para o país. Entre as opções, ‘Amor à Segunda Vista’, hoje (7), às 20h50, no Cinearte (Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3285-3696; R$ 24/R$ 32) e ‘A Revolução em Paris’, domingo (8), às 18h30, no Espaço Itaú Augusta (R. Augusta, 1.475, Cerqueira César, 3288-6780; R$ 26/R$ 38). Programação completa: www.variluxcinefrances.com

In-Edit Brasil

O festival internacional dedicado a documentários musicais exibe 57 títulos nacionais e estrangeiros, muitos deles inéditos no País. Na 4ª (12), às 20h30, tem ‘My Generation’, de David Batty, no Cinesesc (R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500), em sessão gratuita. Na 5ª (13), às 21h15, é a vez do documentário ‘Rumo’, também no Cinesesc (R$ 3,50/R$ 12). Programação completa: www.in-edit-brasil.com