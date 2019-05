Cinco shows para ver nesta semana por até R$ 70

3ª (7)

Dado Villa-Lobos

Guitarrista da Legião Urbana, ele apresenta músicas do quarto álbum solo, ‘Exit’ (2017). Entre a pressão do rock e dos sons eletrônicos, o trabalho é repleto de parcerias do músico com Nenung, que encabeça os grupos Os The Dharma Lóvers e Projeto Dragão. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (7), 21h. R$ 70/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (8)

Vanessa Bumagny

Flertando com a MPB e a música eletrônica, a cantora apresenta as músicas de seu terceiro álbum, ‘O Segundo Sexo’ (2014). A faixa-título é uma referência à obra da filósofa e escritora Simone de Beauvoir. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (9)

Céu

Elogiado pelo público e pela crítica, ‘Tropix’ (2016) é o quarto disco da cantora, com sonoridade calcada em beats eletrônicos. Neste show, ela também celebra o lançamento de sua discografia em vinil. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (9) e 10/5, 20h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Ortinho

O cantor e compositor lança o quarto disco, ‘Nas Esquinas do Coração’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (9), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Saulo Duarte

No ano passado, o artista lançou o segundo álbum solo, ‘Avante Delírio’. Neste show, ele recebe Tulipa Ruiz. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (9), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.