Cinco shows para ver em São Paulo por até R$ 50

3ª (6)

Juliana Perdigão

Em seu terceiro disco, ‘Folhuda’, a cantora, compositora e instrumentista apresenta poemas musicados de nomes como Arnaldo Antunes e Paulo Leminski. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (6), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

4ª (7)

Benjamim Taubkin e Ivan Vilela

Taubkin (piano) e Vilela (viola caipira) lançam o álbum ‘Encontro’, com composições autorais e músicas de Milton Nascimento. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (7), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Mauricio Pereira

Com produção de Gustavo Ruiz, ‘Outono no Sudeste’ é o seu sétimo álbum solo. O cantor e compositor apresenta crônicas do cotidiano em faixas como ‘Mulheres de Bengalas’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (7), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nuno Mindelis

Nascido em Angola, o guitarrista faz show em que funde os ritmos africanos com jazz e blues. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (7), 22h (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (8)



Thamires Tannous

‘Canto-Correnteza’ é o segundo disco da cantora nascida em Campo Grande. Com influências de sons do Brasil, o trabalho traz parcerias dela com Chico César e Consuelo de Paula. O acordeonista Bebê Kramer participa da apresentação. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.