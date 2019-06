Cinco shows para celebrar o Dia dos Namorados

+ Recordistas de trilhas sonoras de novela, o Roupa Nova lançou, no ano passado, o projeto ‘Novas do Roupa’, com 12 faixas inéditas. No show, o grupo apresenta novidades como ‘Volta pra Casa’ e ‘Mensagem de Amor’, além de sucessos que marcaram os 40 anos de estrada. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (7) e sáb. (8), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 180/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ De volta da Rússia, onde gravou seu quarto DVD, Daniel Boaventura (foto) interpreta clássicos românticos da música internacional nesta apresentação. Entre eles, ‘You Are the First, My Last, My Everything’, de Barry White, e ‘La Vie en Rose’, consagrada por Edith Piaf. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (11) e 4ª (12), 21h. R$ 180/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Com mais de 45 anos de carreira, Fábio Jr. faz show em que mostra todo o seu romantismo. Além de relembrar ‘Alma Gêmea’, ‘Só Você’ e ‘Caça e Caçador’, o intérprete apresenta versões para sucessos de Raul Seixas (‘Tente Outra Vez’) e Jota Quest (‘Dias Melhores’). Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (7) e sáb. (8), 22h. R$ 140/R$ 289. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ ‘Evidências’ é o atual show de Chitãozinho & Xororó. Gravada há quase 30 anos, a canção que dá nome ao espetáculo está no repertório, ao lado de outros sucessos na voz da dupla, como ‘No Rancho Fundo’ e ‘Fio de Cabelo’. Credicard Hall (3.923 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 4ª (12), 21h30. R$ 120/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Arrigo Barnabé interpreta músicas compostas por Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’, com releituras de canções como ‘Os Seus Botões’. Sérgio Espíndola (violão) e Paulo Braga (piano) o acompanham. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (12), 20h. R$ 260 (inclui jantar). Cc.: M e V. Cd.: M e V.