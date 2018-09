Cinco roteiros com opções culturais e gastronômicas para passear o dia todo e gastar até R$ 50

Cinco regiões, cinco roteiros com dicas culturais e gastronômicas. E o melhor: em cada um deles, você gastará, no máximo, R$ 50

Humberto Abdo, Júlia Corrêa, Lucinéia Nunes e Renato Vieira

PAULISTA

+ Baseado na obra de Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, o espetáculo Que Monstro te Mordeu?(foto) acompanha a monstra Lali em uma história sobre diferenças e tolerância. Lá, até 28/10, a ‘Monstruosa Exposição dos Monstros’ traz ainda os bastidores da série de TV. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/MeuSESI). Até 2/12.

+ No Itaú Cultural, Mario Manga e Ana Deriggi fazem o show ‘O Bom e o Velho’, com clássicos do rock, no sábado (8). E Carlos Careqa canta músicas do CD ‘Todos Nós’ no domingo (9). Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (8), 20h; dom. (9), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ Com ambiente moderno, o Jojo Ramen tem um pequeno e disputado salão, de apenas 40 lugares. No cardápio enxuto, reina o lámen em versões tradicionais, como a do ‘Misso Ramen’ (R$ 34; foto), à base de caldo de soja fermentada, macarrão grosso, broto de feijão, nirá, carne de porco e nori. R. Rafael de Barros, 262, Paraíso, 3262-1654 (40 lug.). 11h30/14h30 e 18h/22h (sáb. e fer., 12h/15h e 18h/22h; fecha dom.).

+ Entre um passeio e outro, vale uma parada na Le Chef Gatô. A vitrine da confeitaria exibe, em média, 15 opções de brigadeiro, como os de frutas vermelhas, 100% cacau, gengibre e o clássico ao leite, por R$ 4,90 (cada). R. Coronel Oscar Porto, 517, Paraíso, 3881-6101. 11h30/18h30 (fer., 12h/18h; fecha dom.).

+ Com direção de Nelson Baskerville e Paula Picarelli, a peça Os 3 Mundos traz a estética das HQs. 80 min. 14 anos. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª , 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/MeuSESI). Até 16/12.

+ A mostra Aromas e Sabores, na Japan House, destaca aspectos sensoriais ligados a itens como alimentos, bebidas, perfumes e incensos da cultura japonesa. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. 10h/22h (dom. e fer., 10h/ 18h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/9.

CENTRO

+ A mostra Monstros no Cinema exibe mais de 30 filmes, entre clássicos e lançamentos, protagonizados por monstros e criaturas. Nesta 6ª (7), às 19h15, tem ‘A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça’, de Tim Burton. Vencedor do Oscar 2018, ‘A Forma da Água’ (foto), de Guillermo del Toro, será exibido na 4ª (12), às 15h30. CCBB (70 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 1º/10. Inf.: bit.ly/MonCCBB

+ Visitar o Mosteiro de São Bento (foto) é um programa que vale por sua importância histórica, pela beleza arquitetônica e, claro, pela liturgia realizada ali. De 2ª a 6ª, às 7h, e aos sábados, às 6h, as missas contam com o tradicional canto gregoriano entoado pelos monges. Já a celebração das 10h de domingo – a mais popular – traz ainda a execução do órgão da basílica. Lgo. de São Bento, 48, metrô São Bento, 3328-8799. 6h/18h (sáb. e dom., 6h/12h e 16h/19h30; 5ª, 6h/8h e 14h/18h). Grátis.

+ Em show inédito, Jards Macalé e Simone Mazzer se juntam para cantar músicas como as do compositor – entre elas, ‘Vapor Barato’ – e ‘Camisa Listada’, samba de Assis Valente. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (7), sáb. (8) e dom. (9), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do show).

+ Um dos melhores endereços dedicados à confeitaria portuguesa, a Casa Mathilde apresenta diversos quitutes pela extensa vitrine. Comece pela empada de camarão (R$ 11,80) e, depois, peça o combo de pastel de nata quentinho (foto) com um cálice de vinho do Porto (R$ 17). Pça. Antônio Prado, 76, Centro, 3106-9605. 9h/19h30 (sáb. e fer., 9h30/16h30; fecha dom.).

+ Além do já famoso mirante do local, aproveite a visita ao Farol Santander para ver a mostra ‘Vazios Povoados’, do inglês Haroon Mirza e da dupla brasileira Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti (até 9/9), e outra dedicada a Adoniran Barbosa (até 30/12). R. João Bricola, 24, Centro, 3553-5627. 9h/ 20h (dom., 9h/19h; fecha 2ª). R$ 20.

BOM RETIRO

+ Conhecida pela parceria com Marcelo Jeneci, Laura Lavieri canta músicas do disco solo ‘Desastre Solar’. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (7), 16h. Grátis.

+ A peça Hotel Tennessee ocupa um casarão do bairro com 12 cenas de Tennessee Williams. 70 min. 12 anos. R. Guaianases, 1.149, 99233-9343. 5ª, 20h; 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 17h30 e 19h30. R$ 30. Até 30/9.

+ Bob Wolfenson exibe retratos de personalidades como Maria Bethânia (foto). Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, 3226-7361. 10h/19h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 9/12.

+ No Museu da Energia, a mostra ‘Onde os Arquivos Despertam’ reúne fotos e mapas sobre a história da energia em São Paulo. Entre as imagens, uma vista do Viaduto do Chá em 1940 (foto). Al. Nothmann, 184, 3224-1489. 10h/17h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 13/10.

+ Na padaria coreana Bellapan, vale provar o pão de café com requeijão (R$ 6) e o donut com doce de feijão (R$ 4). R. Prates, 563, 3227-1694. 7h/20h30 (sáb., 7h/18h; dom., 10h/17h). Fecha 6ª (7).

PINHEIROS

+ A Trupe DuNavô leva à praça do Sesc Pinheiros Irmãos Carreto, peça infantil em que dois palhaços disputam uma herança deixada pelo pai. 45 min. Livre. R. Paes Leme, 195, metrô Faria Lima, 3095-9400. 6ª (7), sáb. (8) e dom. (9), 16h. Grátis.

+ O Instituto Tomie Ohtake recebe a exposição AI-5 50 Anos – Ainda Não Terminou de Acabar, com curadoria de Paulo Miyada. Além das obras – entre fotografias, gravuras e pinturas –, são exibidos textos e depoimentos de artistas como Hélio Oiticica e Claudio Tozzi (foto). R. Coropés, 88, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 4/11.

+ A La Guapa, de Paola Carosella, é boa parada em meio à fartura gastronômica do bairro. O combo com duas empanadas – o carro-chefe da casa – e salada sai por R$ 27. R. dos Pinheiros, 248 B, 3061-3661. 10h/22h (sáb. e fer., 12h/22h; dom., 12h/18h).

+ Sempre fresco, o sorvete de baunilha com crocante de macadâmia (foto) é um dos hits da Frida & Mina, assim como sabores como doce de leite e chocolate (R$ 16, duas bolas). R. Artur de Azevedo, 1.147, 2579-1444. 12h/22h (dom., 12h/21h).

JARDIM EUROPA

+ No MIS, a mostra Hitchcock – Bastidores do Suspense – que homenageia o mestre do cinema com fotos (abaixo), documentos e objetos em ambientes imersivos – também promove exibições gratuitas de filmes. Hoje (7), a programação traz títulos como ‘Um Corpo que Cai’, de 1958, com sessão às 19h30 (retirar ingresso 1h antes). Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/20h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis). Até 21/10.

+ Instalada no jardim do MuBE, o Museu Brasileiro da Escultura, a obra Labirinto de Cruzetas é composta por estruturas tridimensionais em formato de cruz, dispostas próximas umas das outras, que criam um labirinto lúdico e interativo ao ar livre. O projeto foi criado pelo artista Daniel Murgel, que se inspirou nas bases construídas para sustentar caixas d’água em cidades do interior. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. 10h/18h (fecha dom.). Grátis.

+ Antes ou depois das atrações deste roteiro, vale dar uma esticada até o Frevo – uma das lanchonetes mais longevas da cidade, em operação desde 1956. O responsável pela fama da casa é o beirute tradicional (foto), montado no pão sírio com rosbife, queijo derretido, tomate e orégano (R$ 20, o pequeno). Para acompanhar, peça a porção de batata frita (R$ 15). R. Oscar Freire, 588, Cerqueira César, 3082-3434. 10h30/1h (5ª e 6ª, 10h30/ 2h; sáb., 10h30/3h).

+ Além de acervo com 1.500 peças, que incluem pinturas, esculturas e artes decorativas de diferentes civilizações, a Fundação Ema Klabin tem um grande jardim projetado por Burle Marx. A casa-museu traz ainda exposições temporárias – até 16/12, uma delas destaca porcelanas europeias. Para gastar nada, aproveite a entrada gratuita nos feriados e fins de semana. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/18h (fecha 2ª e 3ª). R$ 10 (sáb., dom. e fer., grátis).