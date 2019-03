Cinco peças em cartaz em São Paulo recomendadas pelo Divirta-se

O Jardim das Cerejeiras

O Grupo Tapa apresenta montagem da obra de Chekhov. Ambientada na Rússia do início do século 20, a peça (foto acima) gira em torno de uma família aristocrata em decadência. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. 120 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 30/R$ 60. Até 21/4.

Casa de Bonecas – Parte 2

Assinada por Lucas Hnath, a continuação da obra de Ibsen ganha versão com direção de Regina Galdino. Marília Gabriela dá vida à protagonista Nora Helmer, que volta ao lar 15 anos após abandonar o marido, Torvald (Luciano Chirolli), e os filhos. 100 min. 14 anos. Teatro Faap (470 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 4ª e 5ª, 21h. R$ 80. Até 5ª (28).

A Ponte

Montagem do texto do canadense Daniel MacIvor, a peça conta a história de três irmãs que, diante da morte iminente da mãe, precisam se reencontrar e superar as diferenças de valores entre elas. Dir. Adriano Guimarães. Com Bel Kowarick, Débora Lamm e Maria Flor. 110 min. 12 anos. CCBB (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 6ª, sáb. e 2ª, 20h; dom., 18h. R$ 30. Até 2ª (25).

Baixa Terapia

Na comédia de Matías Del Federico dirigida por Marco Antonio Pâmio, três casais que não se conhecem dividem o consultório de uma terapeuta que não aparece, mas deixa instruções de como devem conduzir a sessão. Com Antônio Fagundes, Bruno Fagundes e outros. 90 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até abril.

Dogville

Montagem do filme de Lars von Trier, a peça dirigida por Zé Henrique de Paula traz no elenco nomes como Mel Lisboa, Eric Lenate, Fábio Assunção, Bianca Byington, Rodrigo Caetano e Chris Couto. Na história, a protagonista Grace é uma forasteira misteriosa que busca abrigo em Dogville. Em agradecimento à acolhida, ela passa a oferecer serviços às famílias. Contudo, a situação chega a extremos quando, em um jogo perverso, eles passam a abusar de sua bondade. 100 min. 16 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 90. Até 31/3.