Cinco passeios para curtir o fim de semana na cidade

De Mestres e Donas: Arte e Cultura Popular Brasileira

O projeto reúne mais de 50 atividades, com cursos, intervenções e oficinas que exploram técnicas artísticas como costura com chita, escultura em madeira e modelagem em cerâmica. As inscrições são presenciais e abertas somente nesta 6ª (12), das 11h às 14h e das 18h às 21h – para quem tiver credencial plena ou credencial atividade –, e, no sábado (13), das 11h às 17h – com vagas remanescentes para o público geral. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. A partir de 3ª (16). R$ 12/R$ 40 (cada atividade). Até 9/2.

Ensaios no Sambódromo do Anhembi

A Liga SP organiza uma prévia dos desfiles das escolas de samba das 13 agremiações, começando com a Mocidade Alegre, que fará homenagem à cantora Alcione no enredo ‘A Voz Marrom que Não Deixa o Samba Morrer’ – 6ª (12), às 21h. A Mancha Verde se apresenta em seguida, às 22h15. No sábado (13), estão marcados seis ensaios, a partir das 18h, com a Imperador do Ipiranga, Colorado do Brás, Nenê de Vila Matilde, Unidos de Vila Maria e Rosas de Ouro. Na madrugada, à 0h15, a Gaviões da Fiel também se apresenta e Vai-Vai encerra a sequência à 1h30. No domingo (14), a partir das 19h, a Dragões da Real abre os ensaios, seguida por Pérola Negra e Barroca Zona Sul. Na 5ª (18), às 21h, a Império de Casa Verde fecha a programação com o enredo ‘O Povo, a Nobreza Real’. Av. Olavo Fontoura, 1.209, portão 19, Santana, 2853-4555. 6ª (12), 21h/22h15; sáb. (13), 18h/1h30; dom. (14), 19h/21h30; 5ª (18), 21h. Grátis. Inf.: bit.ly/LigaSP18

História do Fotojornalismo

Com o repórter fotográfico Juca Martins, o curso apresenta fundamentos do fotojornalismo nas revistas ilustradas, desde publicações em 1900 até a ascensão da fotografia digital. Serão abordadas revistas como a Cruzeiro, Manchete e Realidade. Inscrições devem ser feitas pelo site www.sescsp.org.br/cpf. Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (4º andar). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. 4ª, 19h/21h30. R$ 18/R$ 60. Até 7/2.

Quiksilver Summer Experience

Na Riviera de São Lourenço, o projeto reúne atividades esportivas em uma arena com aulas de ioga, pilates e funcional, mini-rampa de skate e apresentações diárias de DJs e bandas de surf music, pop rock e reggae. O espaço também vende hambúrgueres e comida japonesa. Av. da Riviera, 1.256, Bertioga, 97970-7124. 5ª a dom., 17h/1h. Grátis. Até 18/2. Inf.: bit.ly/QuikSummer17

A Zona Leste É o Centro

O projeto recebe várias atrações culturais para promover o contato entre o público e quem produz arte e cultura na região leste da cidade. A programação inclui show de Lika Rosa, no domingo (14), às 16h; apresentação do espetáculo infantil ‘Mário e as Marias’, da Cia. Lúdicos, na 4ª (17), 5ª (18) e em 19/1, às 14h; e a vivência de artes plásticas ‘Mirar, Ocupar e Ativar’, com o Coletivo Coletores, que conduz uma experiência com obras em estêncil – no domingo (14) e em 21/1, das 14h às 17h. Sesc Itaquera. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. A partir de dom. (14). 4ª a dom., 9h/17h. Grátis. Até 28/1.

