Cinco feiras orgânicas para visitar em São Paulo

Por Luciana Lino (especial para o Estado)

Feira de Orgânicos do Parque Burle Marx

Aos sábados, das 7h30 às 14h, próxima ao Gramado Central, a feira comercializa grande variedade de legumes, verduras e frutas sem uso de produto químico. Os produtos são provenientes, sobretudo, da região de Parelheiros, extremo sul paulistano. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 20, Vila Andrade, 3746-7631.

Feira de Produtos Orgânicos do Shopping VillaLobos

Em parceria com a Associação de Agricultura Orgânica (AAO-SP), a feira ocorre aos sábados, das 9h às 12h, e traz diversas opções de hortaliças, frutas, temperos, geleias, entre outros produtos. Dentro do estacionamento do shopping, o local também concentra café da manhã e espaços dedicados às crianças e aos animais de estimação. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3738.

Feira do Produtor Orgânico

A mais antiga feira orgânica da capital, inaugurada em 1991 e organizada pela Associação de Agricultura Orgânica (AAO), ocorre de 3ª, sábado e domingo, entre 7h e 12h, dentro do Parque da Água Branca. Lá, é possível encontrar produtos que vão desde hortaliças e frutas até pães, mel e cereais. Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, 3803-4200.

Feira Orgânica do Tatuapé

Às terças-feiras, das 7h às 13h, o estacionamento do clube Ceret recebe a feira orgânica, na qual é possível encontrar diversos itens como ovos, castanhas, tofu e queijos. Destaque para a barraca Policarpo Orgânicos, que vende, além de outros produtos, picolés de sabores como arroz doce e beterraba. Av. Canuto Abreu, s/n, Tatuapé, 2671-8788.

Instituto Chão

A associação sem fins lucrativos tem sua própria feira orgânica, cujos produtos são comercializados a preço de custo, com a inclusão de um percentual de contribuição. A variedade de itens do local inclui laticínios, cogumelos, palmito e açaí. No espaço, também há uma mercearia e um café com produtos orgânicos e artesanais. A feira ocorre às 2ª, 3ª, 5ª e 6ª das 8h às 19h, e às 4ª e sábados, das 8h às 14h. R. Harmonia, 123, Pinheiros, 3530-0907.