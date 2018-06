Cinco exposições sobre arquitetura e urbanismo para ver em São Paulo

Casas de Vidro

A mostra relaciona casas de vidro projetadas por Philip Johnson, Charles e Ray Eames e Mies Van Der Rohe, nos Estados Unidos, com a residência do casal Bardi, no Brasil. Há, por exemplo, imagens dos projetos e maquetes inéditas. Casa de Vidro Lina Bo Bardi. R. Gal. Almério de Moura, 200, V. Morumbi, 3744-9902. 5ª a dom., 10h15, 11h45, 14h e 15h30. R$ 20. Até 4/3.

Sou Fujimoto

Em ‘Futures of the Future’ (foto), o arquiteto japonês apresenta painéis e pequenas maquetes, que retratam sua ligação com projetos que abordam a relação entre espaços internos e externos, como quintais que se confundem com ruas. Japan House. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 4/3.

Passagens – Espaço de Transição para a Cidade do Século XXI

A exposição reúne fotos, vídeos e instalações que tratam de problemas e soluções de urbanismo em diversas metrópoles do mundo. O tema principal são passagens, espaços de mobilidade como túneis, escadarias, passarelas e pontes. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Inauguração: sáb. (17), 14h30. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 10. Até 8/4.

Zip’Up: Trauma

A cidade é o tema mais abordado por Ivan Padovani. Em sua nova mostra, ele expõe uma série de fotografias de obras de infraestrutura paralisadas. As imagens buscam abordar os impedimentos para a transformação urbana. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, 4306-4306.10h/19h (sáb., 11h/17h, fecha dom.). Grátis. Até 24/2.

Amar e Viver São Paulo

São 30 pinturas que retratam a capital paulista e as transformações urbanas entre os anos de 1984 e 2018, sob o olhar da artista Nilda Luz. Entre os locais, estão pontos históricos e turísticos da cidade, como a Avenida Paulista e a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Museu Anchieta. Cripta do Pateo do Collegio. Pça. Pateo do Collegio, 2, Centro, estação Sé, 3105-6899. 9h/16h30 (fecha 2ª). R$ 8. Até 3/8.