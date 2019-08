Cinco espetáculos de humor para ver em São Paulo

1 Milhão de Anos em 1 Hora

Em ritmo alucinante, Bruno Motta (foto acima) narra a história do mundo, da idade da pedra à era das redes sociais. O espetáculo original, com texto de Colin Quinn, passou pela Broadway em 2010, sob direção de Jerry Seinfeld. A versão brasileira é assinada por Marcelo Adnet e tem direção de Cláudio Torres Gonzaga. 70 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. Sáb., 22h. R$ 60/R$ 70. Até 14/9.

Comédia ao Vivo

Humoristas como Fabio Rabin, Thiago Ventura, Luiz França, Diogo Portugal e Dihh Lopes integram o elenco do espetáculo, que conta com um elenco rotativo para shows de stand-up comedy. 90 min. 18 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª, 23h59. R$ 60. Até 21/12.

Comediologia

O ator André Massa apresenta show de stand-up no qual aborda situações hilárias do cotidiano e faz imitações de cantores e personalidades famosas. 70 min. 12 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb., 21h30. R$ 50. Até 28/9.

Oscar Filho

Em ‘Putz Grill…’, ele apresenta os melhores textos dos 11 anos de estrada do espetáculo, com curiosidades da vida do humorista e fatos cotidianos. 60 min. 14 anos. Teatro Municipal Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, Penha, 2295-0401. 6ª, 20h30. R$ 20. Até 30/8.

Todos por Um

Marco Luque conta histórias ligadas a diferentes personagens de sua carreira. Entre eles, o motoboy Jackson Faive, o taxista Silas Simplesmente e a diarista Mary Help. 80 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 5ª, 21h. R$ 100. Até 28/11.