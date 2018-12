Cinco dicas de shows e concertos de Natal em São Paulo

Ayrton Montarroyos e Luiza Possi

Entre números solos e duetos, os cantores se reúnem pela primeira vez em show do Festival de Natal de São Paulo, cantando temas natalinos. Eles se apresentam na 5ª (20), às 21h, na Praça do Patriarca, e também no Coreto da Bolsa, no dia 21/12, às 21h. Pça. Pátio do Colégio, s/nº, Centro. 4ª (19), 18h. Grátis

Coro Luther King

O grupo apresenta canções de tradição latino-americana que celebram o período natalino nas Américas. Sesc 24 de Maio. Praça. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Dom. (16), 13h30; 21/12, 13h30 e 16h. Grátis.

El Niño

A Orquestra Sinfônica Municipal, o Coro Lírico, o Coral Paulistano e o Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música apresentam o oratório de Natal ‘El Niño’, de John Adams. A obra retrata a história natalina relatada na Bíblia. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (14), 20h; sáb. (15), 16h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Maria Alcina

Conhecida pelo sucesso ‘Fio Maravilha’, de Jorge Ben, a cantora é um dos destaques do Festival de Natal de São Paulo. Ela apresenta o show ‘Natal Bem Brasileiro’, que reúne canções sobre a data. Lgo. S. Francisco. 4ª (19), 18h. Pça do Patriarca. 23/12, 19h. Grátis

Osesp

Em seus últimos concertos do ano, a Osesp mostra ‘Too Hot to Handel: The Gospel Messiah’, adaptação do oratório ‘O Messias’, de Händel. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (14), 20h30; sáb. (15), 16h30. R$ 50/R$ 222. Masp. Vão-livre. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp. Dom. (16), 11h. Grátis.