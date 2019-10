Cidade ganha novas cafeterias e unidades da Padoca do Maní e da Manteigaria Lisboa

A cidade ganha novas cafeterias e também outras unidades de redes que já fazem sucesso com seus quitutes para qualquer hora do dia.

+ O Kfé Ráscal é a primeira cafeteria do grupo. Instalado no 2º piso do Shopping Villa-Lobos, o lugar desenvolveu receitas especiais para acompanhar os cafés (R$ 9,90, coado; R$ 5,90, expresso): pão de queijo de tapioca (R$ 5); tostex de focaccia (R$ 12/R$ 19); iogurte caseiro com calda de frutas vermelhas e granola artesanal (R$ 14); e torta toscana de uva (R$ 14; foto). Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. 10h/22h (dom., 12h/22h).

+ Bolos, pães e outros quitutes que fizeram a fama da Padoca do Maní também abastecem sua primeira filial, no Shopping Iguatemi. Além de maior, a unidade tem cardápio mais encorpado, com pratos frios para o almoço dispostos em um balcão. O cliente faz a combinação com as receitas do dia (R$ 55, com 4 itens; R$ 50, com 4 itens vegetarianos), que pode incluir, por exemplo, rosbife em crosta de chá Lapsang Souchong, caponata e salada de atum com avocado (foto). Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, térreo, Jd. Paulistano, 4550-3316. 7h30/22h (dom., 7h30/20h).

+ O sino já badala de hora em hora para avisar que tem pastel de nata (R$ 6,90) saindo do forno em mais uma Manteigaria Lisboa. Ampla e com mesinhas, a loja ainda tem como diferencial a variedade de quitutes, como o pastel de bacalhau (R$ 12) e o ‘Toucinho do Céu’ (R$ 12). R. Joaquim Antunes, 424, Pinheiros, 3032-2229. 10h/22h.

+ O Grupo Hervilha, de casas como Piselli e El Carbón, ganhou mais um membro: o Timo Caffè, que também serve as pizzas individuais do vizinho Timo Cucina. Também não faltam boas opções para o café da manhã, como pão italiano na chapa com requeijão (R$ 11), salgados e doces, como o bolo do dia (R$ 15; foto). São Paulo Corporate Towers. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, V. Olímpia, 4106-5484. 7h30/20h (fecha sáb. e dom.).

+ A terceira unidade do Café Le Manjue – que deve continuar se expandindo pela cidade – ocupa uma casa de esquina com balão e poucos lugares. Ao lado de itens como o ‘Brownie Funcional’ (R$ 8) e o iogurte de coco com mel e granola (R$ 16), figuram novidades como o ‘Prato do Dia’ (R$ 38), como o frango desfiado com purê de batata-doce e saladinha (foto). R. Afonso Braz, 315, V. N. Conceição, 3042-2189. 8h/20h (fecha dom.).