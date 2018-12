Cia. Vagalum Tum Tum apresenta adaptações de Shakespeare para crianças; confira outras atrações infantis

+ Entre sábado (8) e 15/12, a premiada Cia. Vagalum Tum Tum apresenta adaptações de cinco obras shakespearianas para crianças, todas dirigidas por Angelo Brandini: ‘Henriques’ (8/12, 15h e 18h; 9/12, 18h); ‘O Bobo do Rei’ (11/12, 15h e 18h); ‘O Príncipe da Dinamarca’ (12/12, 15h e 18h); ‘Othelito’ (13/12, 15h e 18h); e ‘Bruxas da Escócia’ (14/12, 15h e 18h; 15/12, 15h e 18h). Fundada em 2001, a companhia já se apresentou para mais de 800 mil espectadores e recebeu prêmios como o da APCA de Melhor Espetáculo Infantil com Texto Adaptado – por ‘Othelito’, ‘Bruxas da Escócia’ e ‘Henriques’ (2007, 2014 e 2016) – e o FEMSA de Melhor Elenco, Direção, Figurino e Atriz Revelação, por ‘O Bobo do Rei’ (2010). Livre. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. R$ 6/R$ 20.

+ O Atelier Travessia, que está instalado em um antigo sobrado de Higienópolis, convida os pequeninos que têm entre 6 meses e 4 anos (e seus cuidadores) a brincar com tintas naturais e diferentes texturas, além de experimentar instrumentos, numa divertida oficina. Será uma mistura de exposição de arte com roda de música! R. Minas Gerais, 201, Higienópolis, 2362-2363. Sáb. (8), 15h/18h. R$ 50 (crianças + um acompanhante adulto)/R$ 40 (adulto).

+ Anote na agenda: o 30º Festival de Férias do Teatro Folha já tem data para começar (5/1). Entre janeiro e fevereiro, serão apresentados espetáculos como ‘Chapeuzinho Vermelho’ (2ª, 16h), ‘Oras Bolas’ (3ª, 16h), ‘Alice, o Musical’ (4ª, 16h), ‘A Volta ao Mundo em 80 Dias’ (5ª, 16h), ‘Rapunzel’ (6ª, 16h), ‘Pedro e o Lobo’ (sáb. e dom., 16h; foto) e ‘Os Saltimbancos’ (sáb. e dom., 17h30). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. 5/1 a 3/2/2019. R$ 50. Inf.: www.teatrofolha.com.br

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



+ Com repertório que mistura clássicos do rock com cantigas de roda, o projeto Rockin’ Kidz busca aproximar as crianças do gênero. ‘Se Você Está Contente’, por exemplo, ganha versão em cima de ‘We Will Rock You’, do Queen. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. (8), 15h. R$ 60/R$ 80.

AÇÃO

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de no mínimo quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50). R$ 84,90 (por pessoa).

Speedland

Para adultos e crianças, o complexo tem uma das maiores pistas de kart amador da cidade, com 1,2 quilômetro. Também possui um centro de lazer, com atrações como simuladores e uma pista de skate. Para os menores, o espaço Senninha conta com jogos eletrônicos e um autorama. R. Ulisses Cruz, 275, Tatuapé, 2159-3888. 17h/23h (sáb., 11h/22h; dom. e fer., 12h/20h). Kart: R$ 110/R$ 130 (por pessoa).

MOSTRA

Ziraldo… De A a Zi

A exposição é um passeio pelo universo ‘ziraldiano’ e permite conhecer a intimidade do artista, um pouco de sua vida pessoal e seus métodos de criação. Além de obras conhecidas, há pinturas, rascunhos, anotações, cadernos de infância e outras raridades. São mais de 500 obras – entre elas, 200 criações originais do ‘pai’ do Menino Maluquinho, que completa 75 anos de carreira. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 4/8/2019.

TEATRO

A Peleja do Conta Gotas

De maneira lúdica, a peça, do grupo Teatro Cartum, aborda a finitude dos recursos hídricos do planeta, apresentando dois palhaços que se encontram às margens do último lago existente na Terra. Dir. Toni D’Agostinho. 50 min. Livre. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Dom. (9) e 16/12, 17h. R$ 30.

Encasulados

A montagem com texto de Paulo Rogério Lopes e direção de Gustavo Kurlat explora temas como sustentabilidade e preservação da vida e da natureza. 55 min. Livre. Teatro Eva Herz (166 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Sáb. (8) e dom. (9), 15h. R$ 20. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Pequena História para Um Tempo sem Memória

O espetáculo infantojuvenil do Coletivo Quizumba conta a história de um marabu, cujo bater das asas fez com que as memórias dos moradores de uma cidade desaparecessem. Apenas dois irmãos conseguem se salvar. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (9), 12h. R$ 5/R$ 17.

Os Tr3s Porcos

Para crianças e adultos, o espetáculo, com o Núcleo Artístico e a Cooperativa Paulista de Teatro A Próxima Companhia, apresenta três porcos que procuram, na cidade, um lugar para construir suas casas. Dir. Rafaela Carneiro. 60 min. Livre. Sesc Santana. Deck de entrada. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, 2971-8700. Dom., 14h. Grátis. Até 16/12.

ESPECIAL

PinaFamília

Durante o evento, os visitantes têm acesso à ilha de atividades com propostas lúdicas, nos dois primeiros andares. Já o espetáculo ‘PinaCanção – uma história cantada entre pinturas’, no qual personagens desvendam o mundo da pintura, tem início às 15h no pátio da Pina Luz. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Bom Retiro, 3324-1000. Dom. (9), 11h/15h40. Grátis. Inf.: bit.ly/PinFC