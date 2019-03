Churrasco e sardinhada aos sábados entre as novidades em restaurantes de SP

+ Para comemorar a temporada da sardinha, a Casa do Chef promove uma ‘Sardinhada’ aos sábados, das 12h às 17h, até 30/3. O prato (R$ 67; foto), com três sardinhas importadas diretamente da cidade do Porto, em Portugal, é acompanhado por pão, batata cozida, cebolas e pimentões assados. A receita é do chef Eduardo de Castro. R. Mal. Hastimphilo de Moura, 233, V. Suzana, 2528-0175. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

+ O churrasco aos sábados é a novidade do restaurante Anturius, no Hotel Transamerica São Paulo. O almoço, servido das 12h às 16h, conta com carnes no espeto e na grelha, como picanha e escalopes de filé. Também fazem parte da refeição (R$ 129), que segue até 13/4, mesa de pães e frios (foto), saladas e guarnições, como pastel de carne-seca e batata rústica. Av. das Nações Unidas, 18.591, V. Almeida, 5693-4931. 12h/15h e 19h/23h.

+ O Riso.e.ria lança carta de drinques assinada pelo mixologista Felipe Rara. As caipirinhas com frutas da estação (R$ 29; foto) são elaboradas com cachaça, vodca ou saquê. Drinques como o ‘Spritz’ (R$ 29), com Aperol, espumante e soda, e o ‘Negroni’ (R$ 29), com gim, vermute e Campari, também integram as novidades do restaurante. R. João Cachoeira, 225, Itaim Bibi, 2614-1690. 12h/22h (5ª a sáb., 12h/23h; fecha dom.).