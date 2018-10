Chocolate é o protagonista de novas docerias em São Paulo

Duas novas docerias da cidade apostam no chocolate como ingrediente principal de sobremesas, entre caldas e brigadeiros

+ Imagine um cardápio só de sobremesas. Na Chocolate Sarayi dá para se perder entre as opções de doces (bem doces!), todos cobertos com uma boa dose de chocolate belga. Franquia da marca criada em 2016, na Turquia, a casa tem três cascatas de chocolate (ao leite, amargo e branco) sobre o balcão, para arrematar crepes, panquecas, cookies, waffles e brownies – além de uma seleção de bebidas quentes e geladas. Uma das sobremesas, o ‘Oreo Cookies Pan’ (R$ 31; foto) vem numa frigideira de ferro com cookies, Oreo, caldas e sorvete à parte. Outros destaques são o ‘Cheesecake Brownie’ (R$ 26; foto) e a ‘Pizza Brownie’ (R$ 32), com pedaços de bolo, caldas e frutas como morango, kiwi e abacaxi, que ajudam a equilibrar tanta doçura. Al. Lorena, 1.908, Jd. Paulista, 3062-1200. 14h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Depois de tanto vender suas tortas por encomenda, Paola Braune resolveu abrir uma loja exclusiva para o doce batizada de A Torta de Brigadeiro Belga. O pequeno espaço exibe na vitrine a especialidade da confeiteira: tortas com massa de biscoito de chocolate, recheadas com uma camada alta de brigadeiro nos sabores ao leite, meio amargo, branco (R$ 6, a mini; R$ 80, a de 1,2 kg), ou ‘low carb’, sem açúcar e com biscoito integral (R$ 8/R$ 105). As tortas também são feitas em tamanhos maiores e podem ganhar cobertura de frutas vermelhas (por mais R$ 15/R$ 25; foto). Sem medo de ser feliz, vale provar a versão da torta no pote, com biscoito na base e muito brigadeiro cremoso por cima (R$ 18/R$ 25, 170g). R. Conde de Porto Alegre, 1.379, Campo Belo, 2155-1278. 11h/19h (sáb., 10h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.