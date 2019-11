Chitãozinho e Xororó com Bruno Marrone e Metá Metá estão na agenda de shows de 6 ª (29)

Chitãozinho e Xororó e Bruno e Marrone

As duplas se juntam para apresentar o show ‘Clássicos’, que traz o repertório de ambas, além de sucessos da música sertaneja. UnimedHall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6 ª (29) e sáb. (30), 22h. R$ 180/R$ 820. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eva Wilma

A atriz apresenta ‘Casos e Canções’, espetáculo em que canta sua vida e memórias ao lado do filho, o cantor e violonista John Herbert Jr., e do pianista e cantor William Paiva. Entre as músicas que escolheu, estão ‘Felicidade”, de Lupicínio Rodrigues, e ‘Saudosa Maloca, de Adoniram Barbosa. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (29) e sáb. (30), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernando Anitelli

O músico apresenta uma versão em voz e violão músicas do grupo O Teatro Mágico, entre elas, ‘Criador’ e ‘No Ar’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (29), 20h e 22h30. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jane Duboc

A cantora, que frequentou as paradas de sucesso nos anos 1980, participa do projeto Álbum relembrando canções do disco ‘Jane Duboc’, de 1987, que tem os sucessos ‘Chama da Paixão’ e ‘Sonhos’. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (29), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leandro Léo

O músico apresenta o novo repertório que fará parte do próximo disco. Neste espetáculo, ele divide o palco com Bárbara Rodrix, Celso Viáfora e Bruna Moraes. Bona (85 lugares). Rua Álvaro Anes, 43, Pinheiros. Hoje (20), 20h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maskavo

A banda brasilense, criada nos anos 1990, faz show para mostrar sucessos como ‘Um Anjo do Céu’, ‘Asas’,’ Quer Ver’, ‘Maria ou Joana’, entre outros. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (29), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Metá Metá

No caldeirão da banda, a música brasileira vem misturada a jazz, punk rock, sonoridades africanas e elementos do candomblé. Não faltarão faixas de ‘Metá Metá’ e ‘Metal Metal’, seus dois primeiros discos. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (29), 22h. R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Música de Montagem

O espetáculo apresenta canções do disco homônimo, do paulistano Sérgio Molina, que define sua música como ‘de colagem’. Entre composições autorais, parcerias com Chico César e Kleber Albuquerque. Itaú Cultural. Térreo (224 lugares). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (29), às 20h. Grátis (reservar ingresso em www.itaucultural.org.br).

Nomade Orquestra

O trabalho autoral de música instrumental traz influências de funk dos anos 70, jazz, dub, rock, afrobeat e grooves étnicos. Os shows contarão com as participações de Russo Passapusso (6ª) e Bia Ferreira (sábado). Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (29) e sáb. (30), 20h30. R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Pau Brasil

Nelson Ayres, Rodolfo Stroeter, Paulo Bellinati, Teco Cardoso e Ricardo Mosca integram o grupo reconhecido como uma das mais destacadas formações da música instrumental brasileira. Além da sonoridade eclética, que passeia entre o primitivo e o contemporâneo, o show coloca em destaque a capacidade de improvisação de seus integrantes. Casa de Francisca (120 lugares). R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, 3052 0547. 6ª (29) e sábado (30), 22h00. R$ 62. Cc.: M, V, A, E. Cd.: M e V e E.



Renato Gama

Morador da periferia da zona leste da cidade, o cantor e mistura jazz, samba e rap no show ‘Olhos Negros Vivos’, derivado de um disco homônimo que recentemente foi lançado em vinil na Alemanha. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje (29), 21h30; sáb. (30), 19h30; dom. (1º), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rômulo Fróes

O show comemora os 10 anos de lançamento do álbum ‘No Chão Sem o Chão’ que traz 33 faixas, entre elas, ‘A Anti Musa’, ‘Para Fazer Sucesso’ e ‘Pierrô Lunático’, que têm com espaço garantido na apresentação. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (29), 20h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Shawn Mendes

Em ‘Shawn Mendes: The Tour’, o cantor e compositor canadense mostra músicas que gravou em seu último álbum , lançado em 2018, que atingiu o topo das paradas nos Estados Unidos e na Europa, além de canções que gravou ao longo da carreira. A banda mineira de pop rock Lagum faz a abertura. Allianz Parque (55.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. Hoje (29), 21h; sáb. (30), 20h. R$ 240/ R$ 640. Cc.: todos. Cd: todos.

Vanessa Jackson

A cantora, vencedora do primeiro programa ‘Fama’, mostra show dedicado à dance music dos anos 1970, com destaque para o repertório da cantora Donna Summer. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Hoje (29), 23h30. R$ 65/R$ 75. Cc.: todos. Cd: todos.

Yamandu Costa, Edu Ribeiro e Thiago Espírito Santo

Dentro do projeto Estação Jazz, os três músicos se juntam novamente dez anos depois de formarem um dos trios mais badalados da música instrumental. No repertório, além de composições de Yamandu, músicas de Tom Jobim, Baden Powell e Vinicius de Moraes. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. Hoje (29), 21h. R$ 60/ R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.