Chico Buarque inicia temporada de ‘Caravanas’ em São Paulo

Chico Buarque vive no tempo próprio da delicadeza, sem deixar de dar pernada a três por quatro se alguém lhe desafia, como diz em ‘Partido Alto’. A música está presente no show ‘Caravanas’, baseado em seu disco mais recente, que inicia temporada em São Paulo a partir de 5ª (1º). Cerca de 20% dos ingressos ainda estão disponíveis.

Um antigo samba de Assis Valente, ‘Minha Embaixada Chegou’, abre e fecha o show, com Chico pedindo licença para o povo desacatar na batucada e vadiar em seu cordão. Seus “desacatos” são sutis e elegantes, como o bloco que une ‘Injuriado’, lançada há 20 anos, e a recente ‘Desaforos’, que parecem responder aos ataques pessoais e virtuais sofridos pelo artista.

O tempo da delicadeza, entretanto, se impõe não só no encadeamento entre uma música e outra, mas também no que Chico deixa evidente nas poucas vezes em que se dirige ao público. Fala com carinho dos parceiros, incluindo seu neto Chico Brown (“meu parceiro mais amado”), com quem fez ‘Massarandupió’, e dedica o show a Wilson Das Neves, seu baterista de décadas, morto no ano passado.

A banda dirigida por Luiz Claudio Ramos (violão, guitarra e arranjos) permanece a mesma das turnês anteriores, com Jurim Moreira substituindo Das Neves e a presença de João Rebouças (piano), Bia Paes Leme (teclado e vocal), Jorge Helder (baixo), Marcelo Bernardes (sopros) e Chico Batera (percussão).

ONDE: Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. QUANDO: De 5ª (1º) a 11/3; 22/3 a 1/4 e 12/4 a 22/4. 5ª e 6ª, 22h; sáb., 21h30; dom., 18h30. QUANTO: R$ 200/R$ 490. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br