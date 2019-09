Chico César, Skank, Céu e Lenine estão entre as opções de shows da semana em São Paulo

Danilo Casaletti (especial para o Estado)

Nesta semana, entre as opções, Céu faz show de lançamento do álbum APKÁ!, Chico César apresenta o disco ‘O Amor é Um Ato Revolucionário’, Lenine traz show inédito com sucessos e Skank relembra o repertório dos seus três primeiros discos. Entre as atrações de música clássica, há apresentações do Quarteto Villa-Lobos e da Orchestre Philharmonique du Luxembourg

SEXTA-FEIRA (20/9)

Arrigo Barnabé

Nome associado à vanguarda paulistana, ele apresenta nesse show o repertório do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, dando um toque inovador a clássicos como ‘Nervos de Aço’ e ‘Cadeira Vazia’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª(20), 21h. R$9/R$30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos

Céu

A cantora lança seu novo álbum, batizado de‘APKÁ!’, que tem produção assinada por ela em parceria com os músicos Hervé Salters e Pupillo, os mesmos do bem-sucedido ‘Tropix’. A cantora também se apresenta no fim de semana no Sesc Guarulhos. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6 ª (20), 21h30. R$ 9/R$ 30. (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico César

O cantor e compositor faz show de lançamento do álbum ‘O Amor é Um Ato Revolucionário’, seu mais recente trabalho. A cantora Flaira Ferro faz participação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (20), 21h. R$12/R$40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cristovão Bastos e Maury Buchala

O pianista carioca e o regente paulista reúnem o popular e o erudito em uma apresentação com a participação dos cantores Renato Braz, Áurea Martins, Mariana Baltar e Mônica Salmaso. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (20), 21h . R$ 12/R$40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Douglas Germano

O compositor paulistano apresenta, acompanhado de banda, o disco ‘Escumalha’, projeto que aborda questões contemporânea e reve acontecimentos históricos. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6 ª (20) e sáb. (21), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Fernanda Abreu

Na turnê ‘Amor Geral’, a cantora faz um show com músicas que falam de amor e tolerância, sem deixar de lado o swing característico de seu trabalho. Sesc Osasco (300 lug.). Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jd. das Flores, 3184-0900. 6ª (20), 20h30. R$6/R$20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernando e Sorocaba

A dupla mostra, dentro do projeto Clássicos do Villa, músicas de seu mais recente trabalho, batizado de ‘O Chamado da Floresta’. Villa Country (3.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. 6ª (20), 0h30. R$ 40/R$ 120. Cc.: D, M e V.

Lenine

Em show exclusivo para a ocasião, o cantor apresenta, no formato voz e violão, sucessos da carreira e músicas de seu mais recente projeto, ‘Lenine Em Trânsito’. São canções como ‘Paciência’ e ‘Hoje eu quero sair só’. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (20), 21h30; sáb. (21), 21h. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marília Garcia

A poeta, vencedora do prêmio Oceanos, se apresenta ao lado do coletivo de música autoral contemporânea Capim Novo, dentro do projeto Instrumental Poesia. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (20), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mariene de Castro

A cantora mostra, pela primeira vez na cidade, o show no qual retoma o repertório do DVD ‘Santo de Casa’, lançado em 2010. São músicas como ‘Samba de Terreiro’ e ‘Cirandas’, além do clássico ‘Falsa Baiana’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Hoje (20) e Sáb. (21), 22h.R$ 70/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paula Morelenbaum e Jaques Morelenbaum

Acompanhados pelo CelloSam3aTrio, eles fazem uma homenagem aos 90 anos de Tom Jobim. Não faltarão os grandes clássicos do maestro, como ‘Desafinado’ e ‘Águas de Março’. Sesc Santo André. Teatro (303 lug.). R. Tamarutaca, 302, V. Guiomar, 4469-1200. 6ª (20), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Mariano

Na turnê ‘DNA’, o cantor apresenta músicas como ‘Êxtase’, de Guilherme Arantes e ‘Pode Ser’, de Jorge Vercillo. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª (20), 21h. R$80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Péricles

O sambista faz show em que reproduz uma verdadeira roda de samba no palco e não deixa de fora seus grandes sucessos de carreira. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 6ª(20), 22h. R$ 30/R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O cantor segue em turnê na capital paulista em show que apresenta seus grandes sucessos, como ‘Detalhes’ e ‘Emoções’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (20), 20h30 (abertura dos portões, 18h30); dom.(22), 17h (abertura dos portões, 15h); 5/10, 20h30. R$ 200/R$ 880. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodrigo Arlacon

Com 15 anos de carreira, ele ganhou notoriedade com a canção ‘O Lado Vazio do Sofá’. Nesse show, Arlacon mostra, além de canções autorais, músicas de outros compositores. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (20), 21h. R$9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roupa Nova

O grupo, que coleciona hits em trilhas de novelas, faz apresentação recheada deles. ‘Whisky a Go-Go’, ‘Dona’ e ‘Volta pra Mim’ têm lugar garantido no roteiro. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (20) e sáb. (21), 22h. R$ 120/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silvia Machete

A irreverente cantora apresenta show baseado em seu novo álbum, ‘Rhonda’. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 6ª (20), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

SÁBADO (21/9)



Bia Ferreira

Dentro do projeto Plataforma, a cantora e compositora mineira Bia Ferreira lança seu álbum de estreia, que leva o título de ‘Um Chamado’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). Sáb. (21), 21h30. R$9/R$30. R. Clélia, 93, 3871-7700. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Brothers Of Brasil

Os irmãos Supla e João Suplicy comemoram , em um formato com voz e violão, os dez anos do projeto que tem influência do punk rock e da bossa nova. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (21), 21h; dom., 18h. R$12/R$40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Capital Inicial

A última apresentação da turnê ‘Sonora’ na cidade traz os grandes sucessos do grupo, entre eles, ‘Primeiros Erros’, ‘A Sua Maneira’ e ‘Não Olhe Pra Trás’. A banda promete tocar durante 2 horas. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (21), 22h. R$ 100/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Céu

‘APKÁ!’ é o nome do quinto álbum da cantora que ela lançou no Sesc Pompeia. No roteiro, músicas como a autoral ‘Coreto’ e ‘Pardo’, canção inédita de Caetano Veloso. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (21), 20h; dom. (22), 18h. R$9/R$30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Douglas Germano

O compositor paulistano apresenta, acompanhado de banda, o disco ‘Escumalha’, projeto que aborda questões contemporânea e reve acontecimentos históricos. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (21), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Guizado

Acompanhado de banda, o trompetista apresenta um tributo a Miles Davis, tocando o repertório do disco ‘Kind of Blue’, de 1959. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (21), 22h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lenine

Em show exclusivo para a ocasião, o cantor apresenta, no formato voz e violão, sucessos da carreira e músicas de seu mais recente projeto, ‘Lenine Em Trânsito’. São canções como ‘Paciência’ e ‘Hoje eu quero sair só’. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (20), 21h30; sáb. (21), 21h. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maglore

A banda comemora os 10 anos de carreira com um show especial no qual celebra o repertório de seus quatro álbuns. Músicas como ‘Não Existe Saudade no Cosmos’, gravada por Erasmo Carlos, e ‘Motor’, registrada por Gal Costa e Pitty, têm lugar garantido no roteiro. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (21), 18h. Grátis.

Mariana Aydar

Em ‘Veia Nordestina’, seu mais recente álbum, que a traz para mais perto do forró novamente, ela mostra canções autorais e de compositores contemporâneos. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (21), 21h; dom. (22), 18h. R$9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariene de Castro

A cantora mostra, pela primeira vez na cidade, o show no qual retoma o repertório do DVD ‘Santo de Casa’, lançado em 2010. São músicas como ‘Samba de Terreiro’ e ‘Cirandas’, além do clássico ‘Falsa Baiana’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (21), 22h.R$ 70/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestrinho, Lulinha e Mônica Salmaso

Com o projeto ToCantE, a cantora e os instrumentistas fazem uma homenagem a Dominguinhos, misturando composições autorais e músicas do homenageado. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (21), 21h;dom. (22), 18h. R$ 9/R 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mirianês Zabot

A cantora apresenta o show ‘Canta Gonzaguinha e Gonzagão – Pegou um Sonho e Partiu’, acompanhado pelo violonista Oswaldo Bosbah. Pça. Benedito Calixto, Pinheiros. Sáb. (21), 12h. Grátis.

Skank

Na turnê ‘Os Três Primeiros – Ao Vivo’, o grupo revisita músicas de seus primeiros discos – e que foram obrigatórias nas paradas de sucesso, como ‘Partida de Futebol’, ‘Garota Nacional’ e ‘Tão Seu’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (21), 23h. R$ 100/R$250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roupa Nova

O grupo, que coleciona hits em trilhas de novelas, faz apresentação recheada deles. ‘Whisky a Go-Go’, ‘Dona’ e ‘Volta pra Mim’ têm lugar garantido no roteiro. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (21), 22h. R$ 120/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

DOMINGO (22/9)



Big James

O trombonista americano, que já integrou banda de grandes nomes do jazz, volta à cidade para um única apresentação. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (22), 20h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

Black Alien

Ex- Planet Hemp, o rapper apresenta o seu terceiro trabalho, o recém-lançado ‘Abaixo de Zero: Hello Hell’. Sesc Itaquera. Praça de Eventos.. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200.Dom. (22), 15h30. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Brothers Of Brasil

Os irmãos Supla e João Suplicy comemoram , em um formato com voz e violão, os dez anos do projeto que tem influência do punk rock e da bossa nova. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Dom., 18h. R$12/R$40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Céu

APKÁ!’ é o nome do quinto álbum da cantora que ela lançou no Sesc Pompeia. No roteiro, músicas como a autoral ‘Coreto’ e ‘Pardo’, canção inédita de Caetano Veloso. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (22), 18h. R$9/R$30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Guilherme Arantes

Considerado um dos maiores hitmakers brasileiros, o cantor e compositor faz apresentação em que canta os seus grandes sucessos, como ‘Cheia de Charme’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’.

Mariana Aydar

Em ‘Veia Nordestina’, seu mais recente álbum, que a traz para mais perto do forró novamente, ela mostra canções autorais e de compositores contemporâneos. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (22), 18h. R$9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Manoel

O compositor, gravado por nomes como Fafá de Belém e Ana Carolina, apresenta as suas composições. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom. (22), 19h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestrinho, Lulinha e Mônica Salmaso

Com o projeto ToCantE, a cantora e os instrumentistas fazem uma homenagem a Dominguinhos, misturando composições autorais e músicas do homenageado. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (22), 18h. R$ 9/R 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Umaro

Nascido em Dakar, no Senegal, o músico faz um som que chama de African Feeling Sound, no qual mostra canções em que mistura estilos africanos como o wolof, sereer rythms e mandinka. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (22), 15h. R$6/R$ 20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

2ª (23/9)

Adriano Magoo

O instrumentista apresenta o seu primeiro trabalho, ‘Sol Futuro’, dentro do projeto Instrumental Brasil. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (23), 19h. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (24/9)

Jil Aigrot

A cantora, que fez a voz de Edith Piaf no filme ‘Piaf – Um Hino ao Amor’, se apresenta pela primeira vez no Brasil. No roteiro, clássicos como ‘La Vie En Rose’ e ‘Je Ne Regrette Rien’. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Ter. (24), 21h. R$ 80/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (25/9)

Bon Jovi

O artista e sua banda apresentam a turnê ‘This House Is Not For Sale’, na qual também apresenta antigos sucessos, como ‘You Give Love a Bad Name’. O Goo Goo Dolls faz o show de abertura. Allianz Parque (45.500 lug.) Av. Francisco Matarazzo, 1.705. 25/9, 15h (abertura dos portões; show de abertura 18h45; show principal 20h). R$ 360/R$ 780 (esgotado)

Odair José

Associado ao universo brega, o cantor e compositor, que já soma mais de 40 anos de carreira, faz o show ‘Hibernar na Casa das Moças Ouvindo Rádio’, com veia roqueira. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (25), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Tiago Nacarato

O cantor português apresenta o show de seu primeiro álbum, ‘Lugar Comum’, com composições autorais. Ele, que ficou famoso por aqui por cantar músicas de Djavan e Vinicius de Moraes em apresentações no seu país, promete dar espaço à MPB no roteiro. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (15), 19h30 e 21h. R$ 100/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (26/9)

Eduardo Gudin e Léla Simões

O compositor se une à cantora para apresentar o álbum que fizeram juntos e que traz músicas como ‘O Cristal e o Marfim” e ‘Mãos Vazias’. O cantor Renato Braz participa como convidado especial no show. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª e 27/9, 21h Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Donato e Donatinho

Pai e filho mostram o show do álbum ‘Sintetizamor’, que traz no repertório releituras de músicas de João Donato e composições de Donatinho. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (26), 19h30. R$6/R$20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Língua de Trapo

O irreverente grupo paulistano se apresenta no projeto Humor e Música e mostra músicas de álbuns como ‘Língua de Trapo e ‘Como É Bom Ser Punk’. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (26), 20h30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Samuca e a Selva + Aláfia

Dentro do projeto Frequências, o coletivo Samuca e a Selva mostra o recém-lançado álbum ‘Tudo que Move é Sagrado’, com releituras de canções do compositor Ronaldo Bastos. Já o grupo Aláfia faz o show de pré-lançamento do álbum ‘Liturgia Sambasoul’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (26), 21h30. R$ 40/R$ 120.Cc.: todos. Cd.: todos.

Scott Henderson

O guitarrista americano se apresenta com o repertório de seu novo trabalho,’People Mover’, que combina elementos de jazz, rock, funk e blues. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Qui. (26), 20h e 22h30. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Som Imaginário

Criado nos anos 1970 para acompanhar Milton Nascimento, o lendário grupo lançou discos que se tornaram referência na música brasileira. Nessa apresentação, Wagner Tiso, Robertinho Silva, Nivaldo Ornelas e Luiz Alves celebram o álbum ‘Milagre dos Peixes’. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 5ª (16), 20h. R$9/R$30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Sombrinha

O compositor, um dos fundadores do Grupo Fundo de Quintal, faz uma homenagem a Beth Carvalho, cantora que gravou inúmeras músicas de sua autoria. Com ele, no palco, LuizinhoSP, Almirzinho e a cantora Yvani Coelho. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (26) e 27/9, R$9/R$30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vitor Ramil

Dentro da proposta do projeto Música de Fronteira, o músico, representando a região Sul, lança o novo trabalho multimídia ‘Avenida Angélica’, que aborda a poesia de Angélica Freitas. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª e 27/9, 21h. R$12/R$40.Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

ESPECIAL

A Dita Curva

O grupo, formado por dez artistas pernambucanas, apresentam um espetáculo que mistura música, poesia, dança e performance que refletem sobre o feminino. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (22), 19h30. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.



Festival JazzTempo Itália

Sexta-feira (20), o festival apresenta o clarinetista Gabriele Mirabassi, que vem pela primeira vez ao Brasil. Sábado(21) e domingo (22), abre espaço para o jazz contemporâneo de Nicola Conte e sua banda Spiritual Galaxy e de Gaetano Partipilo. Jazz nos Fundos (100 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. 6ª (20), sáb. (21) e dom. (22), 21h. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Geek Sinfônico

O espetáculo, regido pelo maestro Ronaldo Oliveira, traz temas de games, filmes e séries de TV que marcaram gerações dos anos 1960 aos dias atuais. São trilhas de clássicos como ‘Star Wars’, ‘Mario Bros’, ‘De Volta Para o Futuro’ e ‘Jurassic Park’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (21), 21h. R$ 90/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Itaipava de Som a Sol

O festival acontece em dois finais de semana. Quem abre a série de shows é a banda americana Weezer (5ª, 26), que vem ao Brasil pela segunda vez. Seal é atração de 29/9. Black Eyed Peas faz show em 4/10. Ginásio do Ibirapuera (9.000 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 5ª (26), 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 650.



Jazz In Festival SP

O projeto segue até dezembro com atividades gratuitas, como documentários, oficinais de capa de vinil e bate-papos sobre música (sáb., 10h/21h). Os principais shows acontecem às terça-feiras. Nesta 3ª (21), tem Yamandu Costa acompanhado do Jazz Cigano Quinteto, às 21h (R$ 50/R$ 90). Ainda estão previstas apresentações de nomes como Marcelo Jeneci (1º/10) e Alice Caymmi (5/11). Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. Cc.: todos. Cd.: todos.

Noite do Fado

Com apresentação da atriz Marisa Orth, que também se apresentará, o show reúne a cantora e compositora angolana Jéssica Areias e os instrumentistas Ricardo Araújo e Michi Ruzitschka. Casa de Cultura os Capoeira (110 lug.). R. Belmiro Braga, 186, Pinheiros, 9.8141.5534. 6 ª (20), 22h. R$25/R$60

Uma Noite em Buenos Aires

Há mais de 40 anos excursionando pelo mundo, o espetáculo apresenta ‘Tango Sinfônico’. Com direção musical do maestro Carlos Buono, o show tem as participações dos cantores Alberto Bianco e Amelita Baltar e dos dançarinos Ivan Romero e Silvana Nuñez. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Dom. (22), 19h. R$ 140/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Resenha Boa

A festa, dedicada ao pagode, reúne os shows de Belo, Quintessencia e Pixote. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (20), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rockfest

A primeira edição do festival traz um time de peso do rock para a cidade: Scorpions, Whitesnake, Helloween, Europe e Armored Dawn. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. Sáb. (21), 14h. R$ 300/R$ 580. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sem Barreiras

O Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência apresenta um show inédito com o encontro dos rappers Billy Saga, Rashid e Yzalú. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (20), 21h. Grátis. Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA CLÁSSICA

Camerata Russa

Formada por músicos russos e brasileiros residentes em São Paulo, o grupo, sob a batuta de Yuriy Rakevich, apresenta temas barrocos, clássicos, românticos e impressionistas. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (21), 17h. R$6/R$20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Sob regência de Gustavo Gimeno, a orquestra se apresenta tendo como convidada a violinista holandesa Simone Lamsma. No repertório, Schubert, Tchaikovsky, Beethoven e Brahms. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (20) e sáb. (21), 21h. R$ 120/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Sob a regência de Isaac Karabtchevsky, os músicos apresentam temas de Johannes Brahms e Antonín Dvořák. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (25). 5ª (26) e 27/9, 19h30; 28/9, 16h30. R$ 75. Cc.: todos. Cd.: todos.



Orquestra Sinfônica Municipal de Santos

Dentro do projeto Matinais, o regente Luís Gustavo Petri executa obras de Claude Debussy e Jean Sibelius. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (22), 11h. Grátis.

Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo

O grupo se apresenta acompanhado dos solistas convidados, Fernando Ávila (acordeon) e Thiago Hessel (contrabaixo). Eles apresentam as composições do disco autoral de Ávila, ‘A Lua de Santiago’. Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 5ª (26), 20h. R$ 20.Cc.: todos. Cd.: todos.



Quarteto Villa-Lobos

O quarteto de cordas, formado por músicos da OSESP, mostra repertório com obras de compositores nacionais e internacionais. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (20), 19h. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.



Tributo a John Williams

A Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, sob regência do maestro Roberto Minczuk, executa as trilhas de cinema feitas pelo compositor, entre elas, a do filme ‘E.T. – O Extraterrestre’ e ‘Indiana Jones”. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (23), 20h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

.