Chega aos cinemas ‘Vingadores: Guerra Infinita’; confira salas e horários de exibição

Se as expectativas em relação a lançamentos da Marvel são sempre grandes, não poderia ser diferente com o novo Vingadores: Guerra Infinita, que chega oficialmente às salas da capital nesta semana. Aliás, não faltam ingredientes para gerar ansiedade nos fãs dos quadrinhos.

Orçado em US$ 490 milhões, o longa dirigido pelos irmãos Joe e Anthony Russo pode se gabar de ser o primeiro filmado inteiramente com a tecnologia IMAX, garantindo maior imersão. Além disso, a mais ambiciosa produção da parceria Marvel/Disney é uma verdadeira antologia do universo super-herói – são mais de 70 personagens distribuídos em quase três horas de batalhas, caçadas, explosões e muitas reviravoltas.

O vilão da vez é o fortão Thanos (Josh Brolin), o líder Titã. Para dominar a galáxia, ele tenta reunir as seis ‘Joias do Infinito’ – um tipo de pedra preciosa que tem o poder de controlar aspectos como a realidade, a mente e a alma de todos. Depois de conseguir duas delas, Thanos está disposto a invadir todos os planetas, inclusive a Terra, para conquistar seu objetivo.

Sabendo disso, Tony Stark (Roberto Downey Jr.), o Homem de Ferro, decide juntar, uma vez mais, os Vingadores e também os Guardiões da Galáxia, para frear o ímpeto destruidor do inimigo.

Com tantos super-heróis juntos, mesmo com a duração longa do filme, alguns personagens acabam esquecidos durante o desenvolvimento da trama. Ainda assim, a reunião funciona. Destaque para Thor (Chris Hemsworth) e o divertido Homem-Aranha (Tom Holland).

