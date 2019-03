Chef do hotel Four Seasons São Paulo cria menu exclusivo para jantar do Taste Tuesdays

+ A 4ª edição do festival Taste of São Paulo está programada para agosto. Até lá, ocorrem jantares mensais com menus exclusivos. O próximo Taste Tuesdays será na 3ª (12), no restaurante Neto, no novo hotel Four Seasons e que tem à frente da cozinha o chef italiano Paolo Lavezzini. O jantar (R$ 300) dá direito ao menu completo, drinques, vinhos, água, café e serviço.

Confira a programação dos próximos jantares:

9/4 – Engenho Mocotó

7/ 5 – Komah

4/6 – Vista

2/7 – Ristorantino

Onde: R. Engenheiro Mesquita Sampaio, 820, Chácara S. Antonio, 2526-0100.

Ingressos: www.tudus.com.br