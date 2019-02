Chef-celebridade, Felipe Bronze inaugura o Pipo, seu primeiro restaurante na capital paulista

Chef premiado e famoso pelos programas de TV, o carioca Felipe Bronze (finalmente) entra para o circuito paulistano com a inauguração do Pipo, que ocupa um salão nos fundos do Museu da Imagem e do Som (MIS). O lugar tem uma aura moderna e agradável, com flores suspensas na varanda e tons claros em estofados e madeiras.

Já o cardápio tem uma verve democrática, com a sugestão de que se compartilhe os pratos à mesa. Está dividido em petiscos e tapas; crus; minissanduíches; arrozes e pastas; ‘Perto do Fogo’; e ‘Que Seja Doce’. Um bom começo, a burrata (R$ 35) vem com tomates tostados e um delicioso gazpacho defumado. O úmido arroz de pato (R$ 40) leva azeitonas assadas e couve.

Na ala das carnes, a ‘Costela 18h na Brasa’ (R$ 62) é acompanhada de farofa de ovo mole, banana e vinagrete tostada. A mesma carne macia entra na ‘Lasanha de Costela 18h’ (R$ 45), leve e fininha, com um saboroso molho de tomate defumado. Homus e tahine escoltam o peixe na brasa (R$ 61). Na ala das sobremesas, a torta de queijo (R$ 28) tem sua doçura equilibrada pelos morangos preparados no braseiro que fica à vista no salão. Para beber, drinques e uma ampla carta de vinhos.

Do extinto Pipo no Rio, a nova casa traz a informalidade e uma outra receita, como o caldinho de feijão (R$ 14) e o sedoso pudim de leite (R$ 28). Os preparos na brasa seguem o conceito do Oro, restaurante do chef com duas estrelas no Guia Michelin. Por aqui, a cozinha está a cargo dos chefs Rafaela Dossi e Henrique Ide.

ONDE: Av. Europa, 158, Jd. Europa, 3530-1760.

QUANDO: 12h/23h (dom., 12h/16h30; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.