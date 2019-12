Charco serve boa comida em ambiente acolhedor, nos Jardins

O ano está acabando e, se você ainda não foi ao Charco, vale incluir na lista de bons restaurantes para conhecer em São Paulo. A casa abriu no fim do ano passado, fez um pequeno recesso e inaugurou, oficialmente, em janeiro.

Em um sobrado estreito, de ambiente rústico e acolhedor, o comando da cozinha está a cargo do chef Tuca Mezzomo e da chef confeiteira Nathalia Gonçalves, ambos com passagem por restaurantes de grandes grupos, como D.O.M. e Nino. Praticamente tudo é feito lá (pães, embutidos, sorvetes) e, em algum momento, carnes e vegetais passam pelo fogo da parrilla, do yakitori ou do forno defumador.

O cardápio é enxuto, sazonal e reúne pratos consistentes e saborosos, a começar pelo ‘Cotechino’ (R$ 22), uma das oito opções de entrada, que traz o embutido da casa sobre pão de brioche com picles de cebola. Para dividir, também fazem sucesso o creme de milho tostado na companhia de cebolas assadas (R$ 29) e a ‘Mariscada’ (R$ 39).

A simpática equipe do salão se encarrega de explicar o que compõe os pratos. São apenas seis sugestões, a exemplo do ‘Porco Preto, Quiabo e Mostarda’ (R$ 64), que traz nacos tenros de carne. Destaque também aos cogumelos tostados, com abóbora defumada e creme de parmesão (R$ 54), e para a cavaquinha com hortaliças (R$ 64).

Reserve um espaço às sobremesas. A ‘Leite e Mel’ (R$ 28) traz sorvete de leite defumado sobre bolo de amêndoas, conhaque e mel de jataí. Para beber, aposte na seleção de drinques.

ONDE: R. Peixoto Gomide, 1.492, Jd. Paulista, 3063-0360.

QUANDO: 19h/0h (sab., 13h/16h e 19h30/0h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.