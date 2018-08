Ceviche vegetariano e menu fechado no jantar estão entre as novidades nos restaurantes

Um novo equipamento na cozinha do Parigi – um forno espanhol à base de carvão vegetal – garantiu ao chef Eric Berland preparar novos grelhados. Entre as pedidas está o prime rib com molho de pimenta verde (R$ 180; foto) e um acompanhamento à escolha, como batata rústica, legumes grelhados ou massa na manteiga e sálvia. R. Amauri, 275, Itaim Bibi, 3167-1575. 12h/15h e 19h/0h30 (6ª, 12h/16h e 19h/1h; sáb., 19h/1h; dom., 12h/17h).

Além dos pratos à la carte, o Ici Bistrô inova no jantar com o menu Formule, servido de 2ª a 5ª. Por R$ 94, inclui entrada, prato e sobremesa. Para começar, há opções como canja e dupla de ostras com vinagrete thai. Da seção de principais, destaque para o ‘Spaghetti au Pistou Genovês’ (foto). R. Pará, 36, Consolação, 3259-6896. 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/15h e 19h30/0h30; sáb., 12h30/16h e 19h30/0h30; dom., 12h30/17h).

Carro-chefe do Suri, o ceviche ganhou sua primeira receita vegetariana na casa. O ‘La Miranda’ (R$ 27; foto) é preparado com banana-da-terra e abacate grelhados, tomate-cereja, milho, cebola roxa e arepas. R. Mateus Grou, 488, Pinheiros, 3034-1763. 19h/0h (6ª, 12h/15h e 19h/0h30; sáb., 12h/16h30 e 19h/0h30; dom., 12h/17h; 3ª, 19h/23h; fecha 2ª).