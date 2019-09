Céu, Skank e Roupa Nova entre as opções de shows neste sábado (21/9)

Bia Ferreira

Dentro do projeto Plataforma, a cantora e compositora mineira Bia Ferreira lança seu álbum de estreia, que leva o título de ‘Um Chamado’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). Sáb. (21), 21h30. R$9/R$30. R. Clélia, 93, 3871-7700. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Brothers Of Brasil

Os irmãos Supla e João Suplicy comemoram , em um formato com voz e violão, os dez anos do projeto que tem influência do punk rock e da bossa nova. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (21), 21h; dom., 18h. R$12/R$40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Capital Inicial

A última apresentação da turnê ‘Sonora’ na cidade traz os grandes sucessos do grupo, entre eles, ‘Primeiros Erros’, ‘A Sua Maneira’ e ‘Não Olhe Pra Trás’. A banda promete tocar durante 2 horas. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (21), 22h. R$ 100/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Céu

‘APKÁ!’ é o nome do quinto álbum da cantora que ela lançou no Sesc Pompeia. No roteiro, músicas como a autoral ‘Coreto’ e ‘Pardo’, canção inédita de Caetano Veloso. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (21), 20h; dom. (22), 18h. R$9/R$30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Douglas Germano

O compositor paulistano apresenta, acompanhado de banda, o disco ‘Escumalha’, projeto que aborda questões contemporânea e reve acontecimentos históricos. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (21), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Guizado

Acompanhado de banda, o trompetista apresenta um tributo a Miles Davis, tocando o repertório do disco ‘Kind of Blue’, de 1959. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (21), 22h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lenine

Em show exclusivo para a ocasião, o cantor apresenta, no formato voz e violão, sucessos da carreira e músicas de seu mais recente projeto, ‘Lenine Em Trânsito’. São canções como ‘Paciência’ e ‘Hoje eu quero sair só’. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (20), 21h30; sáb. (21), 21h. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maglore

A banda comemora os 10 anos de carreira com um show especial no qual celebra o repertório de seus quatro álbuns. Músicas como ‘Não Existe Saudade no Cosmos’, gravada por Erasmo Carlos, e ‘Motor’, registrada por Gal Costa e Pitty, têm lugar garantido no roteiro. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (21), 18h. Grátis.

Mariana Aydar

Em ‘Veia Nordestina’, seu mais recente álbum, que a traz para mais perto do forró novamente, ela mostra canções autorais e de compositores contemporâneos. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (21), 21h; dom. (22), 18h. R$9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariene de Castro

A cantora mostra, pela primeira vez na cidade, o show no qual retoma o repertório do DVD ‘Santo de Casa’, lançado em 2010. São músicas como ‘Samba de Terreiro’ e ‘Cirandas’, além do clássico ‘Falsa Baiana’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (21), 22h.R$ 70/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestrinho, Lulinha e Mônica Salmaso

Com o projeto ToCantE, a cantora e os instrumentistas fazem uma homenagem a Dominguinhos, misturando composições autorais e músicas do homenageado. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (21), 21h;dom. (22), 18h. R$ 9/R 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mirianês Zabot

A cantora apresenta o show ‘Canta Gonzaguinha e Gonzagão – Pegou um Sonho e Partiu’, acompanhado pelo violonista Oswaldo Bosbah. Pça. Benedito Calixto, Pinheiros. Sáb. (21), 12h. Grátis.

Skank

Na turnê ‘Os Três Primeiros – Ao Vivo’, o grupo revisita músicas de seus primeiros discos – e que foram obrigatórias nas paradas de sucesso, como ‘Partida de Futebol’, ‘Garota Nacional’ e ‘Tão Seu’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (21), 23h. R$ 100/R$250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roupa Nova

O grupo, que coleciona hits em trilhas de novelas, faz apresentação recheada deles. ‘Whisky a Go-Go’, ‘Dona’ e ‘Volta pra Mim’ têm lugar garantido no roteiro. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (21), 22h. R$ 120/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

Festival JazzTempo Itália

Sábado(21) e domingo (22), abre espaço para o jazz contemporâneo de Nicola Conte e sua banda Spiritual Galaxy e de Gaetano Partipilo. Jazz nos Fundos (100 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. Sáb. (21) e dom. (22), 21h. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Geek Sinfônico

O espetáculo, regido pelo maestro Ronaldo Oliveira, traz temas de games, filmes e séries de TV que marcaram gerações dos anos 1960 aos dias atuais. São trilhas de clássicos como ‘Star Wars’, ‘Mario Bros’, ‘De Volta Para o Futuro’ e ‘Jurassic Park’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (21), 21h. R$ 90/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rockfest

A primeira edição do festival traz um time de peso do rock para a cidade: Scorpions, Whitesnake, Helloween, Europe e Armored Dawn. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. Sáb. (21), 14h. R$ 300/R$ 580. Cc.: todos. Cd.: todos