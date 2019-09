Céu, Mariana Aydar e Black Alien estão entre os shows deste domingo (22/9)

Big James

O trombonista americano, que já integrou banda de grandes nomes do jazz, volta à cidade para um única apresentação. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (22), 20h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

Black Alien

Ex- Planet Hemp, o rapper apresenta o seu terceiro trabalho, o recém-lançado ‘Abaixo de Zero: Hello Hell’. Sesc Itaquera. Praça de Eventos.. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200.Dom. (22), 15h30. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Brothers Of Brasil

Os irmãos Supla e João Suplicy comemoram , em um formato com voz e violão, os dez anos do projeto que tem influência do punk rock e da bossa nova. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Dom., 18h. R$12/R$40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Céu

APKÁ!’ é o nome do quinto álbum da cantora que ela lançou no Sesc Pompeia. No roteiro, músicas como a autoral ‘Coreto’ e ‘Pardo’, canção inédita de Caetano Veloso. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (22), 18h. R$9/R$30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Guilherme Arantes

Considerado um dos maiores hitmakers brasileiros, o cantor e compositor faz apresentação em que canta os seus grandes sucessos, como ‘Cheia de Charme’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’.

Mariana Aydar

Em ‘Veia Nordestina’, seu mais recente álbum, que a traz para mais perto do forró novamente, ela mostra canções autorais e de compositores contemporâneos. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (22), 18h. R$9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Manoel

O compositor, gravado por nomes como Fafá de Belém e Ana Carolina, apresenta as suas composições. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom. (22), 19h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestrinho, Lulinha e Mônica Salmaso

Com o projeto ToCantE, a cantora e os instrumentistas fazem uma homenagem a Dominguinhos, misturando composições autorais e músicas do homenageado. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (22), 18h. R$ 9/R 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Umaro

Nascido em Dakar, no Senegal, o músico faz um som que chama de African Feeling Sound, no qual mostra canções em que mistura estilos africanos como o wolof, sereer rythms e mandinka. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (22), 15h. R$6/R$ 20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

ESPECIAL

A Dita Curva

O grupo, formado por dez artistas pernambucanas, apresentam um espetáculo que mistura música, poesia, dança e performance que refletem sobre o feminino. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (22), 19h30. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival JazzTempo Itália

Hoje (20), o festival apresenta o clarinetista Gabriele Mirabassi, que vem pela primeira vez ao Brasil. Sábado(21) e domingo (22), abre espaço para o jazz contemporâneo de Nicola Conte e sua banda Spiritual Galaxy e de Gaetano Partipilo. Jazz nos Fundos (100 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. Dom. (22), 21h. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Uma Noite em Buenos Aires

Há mais de 40 anos excursionando pelo mundo, o espetáculo apresenta ‘Tango Sinfônico’. Com direção musical do maestro Carlos Buono, o show tem as participações dos cantores Alberto Bianco e Amelita Baltar e dos dançarinos Ivan Romero e Silvana Nuñez. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Dom. (22), 19h. R$ 140/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.