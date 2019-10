Céu, Jards Macalé e encontro de Tulipa Ruiz com João Donato estão entre os shows de sexta-feira (1/11)

6ª (1º)

As Bahias e a Cozinha Mineira

O grupo apresenta as músicas do terceiro álbum, ‘Tarântula’, que foi indicado ao Grammy Latino. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 6ª (1º), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Claudette Soares

Em show do álbum ‘Claudette Soares canta Silvio César – Se eu pudesse te dizer tudo que sinto’, a cantora que marcou a bossa nova interpreta canções do autor de ‘Pra Você’, sucesso de Roberto Carlos. Teatro Itália. (290 lug.). Avenida Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 6ª (1º), 21h. R$ 100. Vendas pelo site: www.sazarte.com

Jards Macalé

Em show de voz e violão, o artista apresenta as músicas do álbum ‘Besta Fera’, o primeiro de inéditas em 20 anos. Músicas que marcaram a carreira dele, como ‘Farinha do Desprezo’, estão no repertório. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (1º) e sáb. (2), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mundo Pensante Convida

Nesta edição da festa Mundo Pensante, Céu (foto) interpreta as músicas de seu novo disco, o elogiado ‘Apká!’, em show com participação do duo Tropkillaz. Outra atração da noite é a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, convidando Samuca e Tássia Reis. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (1º), 22h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nazareth

Ícone do rock, a banda escocesa Nazareth traz a São Paulo show comemorativo dos 50 anos de carreira. Os clássicos ‘Love Hurts’, ‘Hair of the Dog’ e ‘Razamanaz’ não ficam de fora da apresentação. Tom Brasil (1.800 lug.) . R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (1º), 22h.R$ 169/R$ 369. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tássia Reis

Ligada ao rap e ao R&B, a cantora faz show de ‘Próspera’, seu terceiro trabalho de estúdio. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (1º), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz e João Donato

Lançando o compacto ‘Tulipa & Donato’, o pianista e a cantora mesclam seus repertórios, destacando as novas ‘Gravidade Zero’ e ‘Manjericão’. Sesc Vila Mariana.Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (1º), 21h; sáb. (2), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Ela faz show de seu novo disco, ‘Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina’ (2019). ‘Só Você e Eu’, que está na trilha da novela ‘A Dona do Pedaço’, é uma das canções deste trabalho. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. R$ 80/R$ 240. 6ª (1º) e sáb. (2), 22h (abertura, 20h30). Cc.: todos. Cd.: todos.