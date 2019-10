Cesar Camargo Mariano e Mariene de Castro fazem shows no domingo (27/10)

Domingo (27)

Abacaxepa, A Vana e Madimboo

As três bandas se juntam no show ‘Domingaço’, com participação de Johnny Hooker e Filipe Catto. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (27), 18h (abertura, 16h30). R$ 40/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cesar Camargo Mariano

Célebre pianista brasileiro, ele faz show em formato de septeto. Além de composições próprias, ele e o grupo interpretam temas de Djavan e João Bosco. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (27), 20h (abertura, 18h). R$ 75/R$150. Cc.: todos. Cd: todos.

Lonnie Holley

Com performances baseadas no improviso, o cantor e tecladista americano faz show do projeto Sesc Jazz. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (26), 21h30; dom. (17), 18h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. om

Mariene de Castro

Apresentando o show ‘Roda a Baiana’, a cantora apresenta músicas inspiradas no samba de roda. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (27), 15h. Grátis.