Cervejaria lança novos rótulos envelhecidos em madeira; confira outras dicas de bares

+ Para o lançamento do lote de cervejas Odonata, a Cervejaria Dádiva serve uma régua de degustação com as quatro versões envelhecidas em madeira (R$ 54), de 100 ml cada, acompanhadas por quatro porções de polenta cremosa com ragu. A partir da receita da Russian Imperial Stout, foram usadas barricas de jequitibá, jaqueira, bálsamo e amburana. Com produção de 700 garrafas para cada estilo, a degustação é válida enquanto durarem os estoques. Empório Alto de Pinheiros. R. Vupabussu, 305, Pinheiros, 3031-4328. 12h/0h (5ª e 6ª, 12h/1h; sáb., 11h/1h; dom., 11h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Boccanera Bar

Por R$ 79,90, de terça a quinta-feira, ou R$ 89,90, às sextas-feiras e aos sábados, o bar serve um rodízio com 15 rótulos de vinhos. Entre as opções, tem o branco argentino Callia Alta Pinot Grigio e o nacional branco Aurora Colheita Tardia, ideal para acompanhar sobremesas. Fora do rodízio, cada taça custa R$ 25. Do menu, peça a degustação de bruschettas (R$ 36, 8 unid.), com quatro sabores: tomate com parmesão e manjericão; queijo brie com mel e nozes; gorgonzola com figo; e também queijo de cabra com ervas e uvas. R. Mourato Coelho, 1.160, V. Madalena, 3031-5171. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Giba

O futebol é uma das paixões de Gilberto Abrão Turibus, o Giba, proprietário do bar. Por lá, são servidas a porção de pastéis de carne, queijo, palmito e camarão (R$ 64,80, 12 unid.) e a de carne-seca acebolada na manteiga de garrafa acompanhada de mandioca (R$ 62). Para beber, além das cervejas Serra Malte (R$ 14,30) e Original (R$ 13,90), tem caipirosca de tangerina com pimenta (R$ 24,50) e de abacaxi (R$ 24,50). Av. Moaci, 574, Moema, 5535-9220. 17h30/1h (sáb., 13h/1h; dom., 12h30/19h). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Galinheiro Grill

As mesas na parte externa do bar ocupam boa extensão da calçada. O ambiente é favorável a uma cerveja (R$ 13,50, Original). Para comer, o campeão de pedidos é o frango na brasa (R$ 45,80), bom casamento com a porção de polenta em cubinhos com parmesão ralado (R$ 31,90) ou as porções de linguiça recheada com rúcula, queijo coalho ou parmesão (R$ 42,80). R. Inácio Pereira da Rocha, 231, Pinheiros, 3816-3208. 12h/1h (dom., 12h/0h; 2ª e 3ª, 17h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mercearia São Pedro

Bar, locadora de vídeo, livraria e, como diz o nome, mercearia. Para beber, a cerveja Original (R$ 11), de 600 ml, é uma das opções. Para comer, há o sanduíche de pastrami (R$ 21,50) ou os pastéis (R$ 6, cada) – a primeira fritada sai às 19h. R. Rodésia, 34, V. Madalena, 3815-7200. 9h/1h (dom., 9h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Armazén Paulista

O bar tem cardápio bem executado e chope Brahma (R$ 8,20, claro; R$ 11,80, black). Para acompanhar, peça os ‘Bolinhos do Armazén’ (R$ 31,90, 6 unid.), feitos com carne, castanha-do-pará, hortelã e canela, ou o sanduíche ‘Porkburguer’ (R$ 37,90), com picanha suína, queijo prato, cebola caramelizada, alface americana no pão australiano. Aos sábados, o bufê de feijoada (R$ 62,90) inclui quatro sabores de batidas. Al. Jauaperi, 570, Moema, 5052-3106. 17h/últ. cliente (sáb., 12h/últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pirajá

Aberto em 1998, o bar tem um calçadão que lembra o das praias do Rio e serve chope Brahma (R$ 8,50, claro; R$ 9,50, black). Para petiscar, peça a porção de croquetes de costela (R$ 36, 6 unid.) ou de bolinhos de abóbora recheados com carne-seca (R$ 33). Para acompanhar as batidas, como a de frutas vermelhas (R$ 16,50), experimente o cabrito à passarinho (R$ 51). Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/1h (5ª a sáb., 12h/2h; dom., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Cervejaria Nacional

Inaugurada em 2011, a casa é feita para os fãs de cervejas artesanais. São três andares: no térreo, ficam os tonéis da fábrica; o primeiro andar tem clima de boteco, com mesinhas e bancos altos; e o último piso, com mesas maiores, é ideal para grupos e para quem prefere jantar. Entre as cervejas produzidas ali mesmo, estão a ‘Domina Weiss’ (R$ 13,50; 330 ml), de trigo, e a ‘Kurupira Ale’ (R$ 14,50; 330 ml), de alta fermentação e caramelo. Para acompanhá-las, peça o bolinho de mandioca com linguiça (R$ 28, 10 unid.). Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h, dom., 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Baixo Pinheiros

De inspiração nordestina, com chitas floridas no teto, o bar tem espaço para exposições de arte multicultural e toda terça-feira há shows autorais. No cardápio fazem sucesso a porção de carne-seca com mandioca frita (R$ 37) e o tradicional baião de dois (R$ 72, para duas pessoas). Para beber, tem cerveja gelada com marcas como Heineken (R$ 13) e Original (R$ 12). R. Guaicuí, 62, Pinheiros, 3034-4085. 12h30/ 15h e 17h30/1h (sáb., 11h30/1h; dom., 12h/0h; 2ª, 11h30/15h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Bar do Juarez

A unidade tem dois andares e é muito procurada por grupos de amigos. A picanha no réchaud (R$ 106) é um dos destaques. Para acompanhar, a cerveja long neck pode ser Bohemia (R$ 11) e Stella Artois (R$ 11,50). Se preferir um drinque, prove o ‘Blue Moon’ (R$ 24), feito com curaçau, rum, leite de coco e abacaxi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.164, Itaim Bibi, 3078-3458. 12h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

The Wall

Instalado no térreo do estiloso Hotel Unique, é bem mais calmo do que o Skye, famoso bar da cobertura com belíssima vista para o parque Ibirapuera e Jardins. Ainda assim, é boa opção para o happy hour. Experimente o ‘Dry Martini’ (R$ 40), feito com gim importado. A casa também tem criações como o ‘Red Sky Fizz’ (R$ 40), feito com licor de framboesa, vodca importada, gim, absinto e energético de frutas vermelhas. Av. Brig. Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4700. 7h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

JAPONÊS

Choperia Liberdade

O bar é muito mais um karaokê do que uma choperia, já que só serve o chope Brahma claro (R$ 8) e as cervejas long neck Brahma e Skol (R$ 8), mas tem uma enorme seleção de músicas em português, inglês e japonês. Enquanto espera a sua vez de subir ao palco, prove quitutes da culinária japonesa como o temaki de salmão grelhado (R$ 25) ou o yakissoba (R$ 35). R. Glória, 523, Liberdade, 3207-8783. 19h/5h (fecha 2ª). Entrada: R$ 10/R$15. Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

Don Miguel Mexican Bar

Os quadros e fotos de mariachis nas paredes dão o clima da casa mexicana. No menu, os pratos são de inspiração tex-mex, como o burrito de filé mignon (R$ 61,90) e a porção de nachos (R$ 49,90). Para beber, além da Heineken (R$ 11,90), do ‘Mojito’ (R$ 27,90) e da ‘Margarita’ (R$ 27,90), há opções de cervejas long neck mexicanas como a Dos Equis (R$ 13,50). R. Itapura, 757, Tatuapé, 2097-6490. 18h/0h (6ª, 12h/15h e 18h/1h; sáb., 12h/17h e 18h/1h; dom., 12h/17h e 18h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Piratininga Bar

Tem ambiente à meia luz e decoração que remete à São Paulo das décadas de 30 e 40. A trilha sonora, executada ao vivo, reveza-se entre jazz, blues, bossa nova e MPB instrumental. O bartender Passarinho monta saborosas caipiroscas de frutas (R$ 24/R$ 34). Para comer, o bar serve pastéis em sabores como carne, queijo e bacalhau (R$ 29, 9 unid.). R. Wisard, 149, V. Madalena, 3032-9775. 17h/1h (6ª e sáb., 17h/3h; dom., 14h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Bar da Dona Onça

Comandado por Janaína Rueda, a ‘Onça’, o bar apresenta receitas simples em versões sofisticadas. Além de porções, como a de rabada com polenta cremosa e agrião (R$ 63), há pratos bem executados, caso do picadinho de coxão mole de Angus com arroz, tartar de banana e ovo frito (R$ 58), acompanhado de pastéis com catupiry. Para harmonizar, 94 rótulos de vinho e 11 de cerveja. Av. Ipiranga, 200, República, 3257-2016. 12h/23h30 (5ª a sáb., 12h/0h30; dom., 12h/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

PUB

Finnegan’s

Aberto em 1988 por três irlandeses e um brasileiro, o bar tem dias de música ao vivo e cerca de 50 marcas de cerveja. O chope Guinness ainda é o campeão de pedidos (R$ 25,90, 500 ml), além do Paulaner Weiss (R$ 19,90, 300 ml; R$ 25,90, 500 ml), bem como a costelinha de porco assada, que acompanha fritas (R$ 52,90, para duas pessoas). R. Cristiano Viana, 358, Cerq. César, 3062-3232. 16h/1h (5ª, 16h/2h; 6ª e sáb., 16h/3h; dom. e 2ª, 16h/0h). Entrada: R$ 9,90/R$ 19,90. Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

VARIADOS

DuJuZé

A carta de cervejas lista mais de dez rótulos, como a Colorado Indica (R$ 22, 600 ml). O chope servido ali é da Brahma (R$ 8,50). Para petiscar, peça as bem recheadas porções de pastel misto, de carne, queijo e camarão com catupiry (R$ 34, 9 unid.). R. Itapicuru, 887, Perdizes, 3871-9113. 17h/1h (sáb., 13h/1h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

