Cervejaria Dogma lança novos petiscos no menu; confira outras dicas de bares

+ Entre as novidades na Cervejaria Dogma, há petiscos típicos de boteco, como batata rústica (foto), polenta e mandioca (R$ 18, cada), além de coxinha de mandioca com costela (R$ 25) e o ‘Pulled Pork’ (R$ 14), três minissanduíches de carne de porco desfiada. R. Fortunato, 236, V. Buarque. 17h/22h30 (sáb., 12h/22h30; dom., 14h/20h30; fecha 2ª).

NOVOS

Hoegaarden Greenhouse

O bar da marca de cerveja belga tem inspiração no ambiente e no estilo de vida de onde a cerveja foi criada, um vilarejo a 40 km de Bruxelas. No endereço, os clientes fazem os pedidos em totens de autoatendimento, após cadastrarem uma comanda individual. Das cinco torneiras saem receitas como a clássica witbier da marca (R$ 15, 330 ml; R$ 22, 550 ml), servida com rodela de laranja. O menu inclui opções como a ‘Burrata Artesanal’ (R$ 31), servida com torradas, e a pequenina porção de batata frita (R$ 15). R. Fernão Dias, 672, Pinheiros, 3031-5099. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Giba

O menu inclui a porção de pastéis de carne, queijo, palmito e camarão (R$ 69,90, 12 unid.) e a carne-seca acebolada na manteiga de garrafa acompanhada de mandioca (R$ 62). Outra opção, o bolinho de feijoada é servido com torresmo e couve (R$ 8,90, cada). Para beber, além das cervejas Serra Malte (R$ 15,90) e Original (R$ 15,90), tem caipirosca de tangerina com pimenta (R$ 32) e de abacaxi (R$ 32). Av. Moaci, 574, Moema, 5535-9220. 17h30/1h (sáb., 13h/1h; dom., 12h30/19h; fecha 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Bar do Luiz Nozoie

Para o bem dos clientes, a antiga máquina de fazer sorvetes do bar foi transformada em freezer para as cervejas. Basta mergulhá-las ali que, após 15 minutos, estão geladíssimas. Os pasteizinhos de camarão com Catupiry, queijo ou carne são deliciosos (R$ 3, cada). Há também a porção de frutos do mar a vinagrete, com camarão, marisco e tentáculos de lula gigante (R$ 50). Para beber, cerveja Original (R$ 14, 600 ml). Av. Cursino, 1.210, Saúde, 5061-4554. 18h/23h (sáb., 12h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Armazén Paulista

Para beber, o bar serve chope Brahma (R$ 8,20, claro; R$ 11,80, black). Do menu, peça os ‘Bolinhos do Armazén’ (R$ 34,90, 6 unid.), feitos com carne, castanha-do-pará, hortelã e canela, ou o sanduíche ‘Porkburguer’ (R$ 39,90), com picanha suína, queijo prato, cebola caramelizada e alface. Al. Jauaperi, 570, Moema, 5052-3106. 17h/últ. cliente (sáb., 12h/últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Cervejaria Central

Em uma rua residencial, a casa lembra um refeitório minimalista, com luzes baixas e cores neutras. Peça a Simcoe 101 (R$ 23, o pint), uma IPA Single Hop, e experimente ao menos uma das Milk Stouts da lista, como a marcante Goiabeira Sour Ale (R$ 21, o pint). O menu lista petiscos como os ‘Dadinhos de Queijo Coalho’ (R$ 18). R. Jesuíno Pascoal, 101, V. Buarque, 4179-7534. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Lira

Uma mesa coletiva é a marca do bar, voltado a cervejas artesanais. A Camale IPA (R$ 29, 500 ml) vai bem com tábuas montadas com quatro tipos queijos embutidos (R$ 45/R$ 60) e o sanduíche de porco, carro-chefe da casa, que leva costela e fraldinha suína desfiada, queijo e chutney de maçã e pera (R$ 35). O local também conta com uma carta de vinhos nacionais (R$ 60/R$ 120). R. Marquês de Itu, 1.039, S. Cecília, 2528-3786. 17h/23h (sáb., 14h/23h; dom., 14h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sylvester Bar

Nas poucas mesas do ambiente ou sentado em frente ao balcão, os coquetéis da casa são ótima companhia. Experimente o ‘Sylvester’ (R$ 26,90), feito com rum, limão, xarope de castanha com bitter de chocolate, uma saborosa espuma de gengibre com jasmim e carvão ativado. O carvão também é usado no ‘The Crow’ (R$ 26,90), que leva tequila, grapefruit, limão-siciliano, agave, salsão e água tônica (R$ 26,90). O cardápio lista petiscos como a porção de ‘Coxinha Paramount’ (R$ 22,90, 8 unid.). R. Maria Carolina, 745, Pinheiros, 3034-1268. 17h/0h (5ª e 6ª, 12h/0h; sáb., 12h/ 0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Grind

Para o mês do rock, a domingueira clássica na cidade toca sucessos dos anos 1980 e hits do gênero emocore, com DJs como Andre Pomba e Gabriel Rocha. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2028-2857. Dom. (14), 23h30/5h. R$ 30/R$ 70.

Keep Rock

Em homenagem ao Dia do Rock, comemorado no dia 13/7, os DJs tocam clássicos e novidades de várias vertentes, como indie e electro rock. D-Edge. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 141, Barra Funda, 3665-9500. Hoje (12), 23h59/5h. R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Rewind 80s

A balada une o colorido da new wave com o pós-punk, o synthpop e o pop rock. Sputnik Bar. Lgo. do Arouche, 330, Centro, 2924-5083. Dom. (14), 19h/1h. Grátis.