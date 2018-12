Centro de São Paulo reúne atrações natalinas em pontos históricos; confira outras dicas de passeios

Natal Iluminado

Com projeções mapeadas nas fachadas e apresentações musicais diárias, o evento ocorre em três prédios do Centro: Edifício Matarazzo (Viaduto do Chá, 15), Igreja do Mosteiro de São Bento (Lgo. de São Bento, 48) e Pateo do Collegio (Pça. Pateo do Collegio, 2). A programação inclui um cortejo de Folia de Reis, que começa no Edifício Matarazzo, às 20h, passa pelo Mosteiro, às 20h20, e termina no Pateo, às 20h40. A partir de 6ª (14). 19h/22h. Grátis. Até 23/12.

Festival Red Bull Amaphiko

Oficinas e shows compõem o evento. No sábado (15), às 9h, o skatista Sandro Dias participa da inauguração de uma pista de skate no local. No domingo (16), às 20h, a Festa Jah!spora toca ritmos como hip-hop e afrobeats. Centro Cultural Grajaú. R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252. Sáb. (15), 11h/19h; dom. (16), 11h/21h. Grátis.

Mercado das Madalenas

A feira reúne expositores de segmentos como moda e arte e inclui atividades gratuitas, como aulas de meditação e oficinas – a de meditação ocorre no sábado (15), às 11h. Para participar, é necessário fazer inscrição no local com 1h30 de antecedência. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulista, 3032-3727. Sáb. (15) e dom. (16), 10h/20h. Grátis.

Santander Track & Field Run Series

No Farol Santander, os inscritos participam de uma ‘corrida vertical’ pelas escadarias dos 26 andares do prédio. A retirada do kit, com duas camisetas, ocorre hoje (14) e no sábado (15), das 10h às 22h, na loja Track & Field do Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041). R. João Brícola, 24, Centro. Dom. (16), 7h30. R$ 79,50/R$ 159. Inf.: bit.ly/STFRunS