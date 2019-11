Centro de São Paulo recebe festival com show de Mariana Aydar, visitas guiadas e outras atrações no fim de semana

+ Apresentações musicais, visitas guiadas, gastronomia e atrações infantis fazem parte do 1º Festival A Vida no Centro, neste fim de semana. Um dos destaques da programação é o show da cantora Mariana Aydar (foto), no sábado (9), às 20h, em um palco instalado na Rua 15 de Novembro. No domingo (10), às 10h, com ponto de encontro no coreto da Praça Antônio Prado, um tour infantil apresenta a pais e filhos os principais pontos do Centro Histórico. No mesmo dia, das 10h às 11h30, partindo do coreto, a guia Tayana Santos apresenta o Centro pelo olhar da arquitetura. E, nos dois dias, das 16h à 1h, uma edição menor da Feira Preta reúne expositores de roupas e acessórios na Praça Antônio Prado. Pça. Antônio Prado, s/nº, Centro. Sáb. (9), 16h/1h; dom. (10), 10h/17h. Grátis. Inf.: festival.avidanocentro.com.br

Confira outras dicas de passeios:

Festival Comgás Transforma

Palestras de chefs renomados, apresentações musicais e atividades infantis compõem a programação do evento. Aulas-show de Paola Carosella (15h50) e Bella Gil (14h20), bem como apresentações do cantor Simoninha (17h45), estão entre as atrações. Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros. Sáb. (9), 10h/19h. Grátis. Inf.: www.comgastransforma.com.br

Festival Mix Brasil

Com o tema ‘Persistir’, a 27ª edição do evento dedicado à diversidade e à cultura LGBT reúne cinema, teatro, música, literatura e games. O primeiro dia do festival, que ocupa vários pontos da cidade, será na 5ª (14) – às 17h, por exemplo, ocorre um ensaio aberto do espetáculo ‘Eu Não Sou Harvey’, de Georgette Fadel, no CCSP (R. Vergueiro, 1.000, Paraíso). Os ingressos serão distribuídos duas horas antes da apresentação. A programação conta, ainda, com 110 filmes nacionais e internacionais, como o inédito ‘Matthias e Maxime’, novo longa de Xavier Dolan – na 5ª (14), às 21h30, e em 18/11, às 17h –, exibido no CineSesc (R. Augusta, 2.075, Cerqueira César). Debates e apresentações musicais completam a programação. A partir de 5ª (14). Grátis. Até 20/11. Inf.: www.mixbrasil.org.br

Passarinhando no Museu

O Museu da Energia de São Paulo promove um passeio para a prática de observação de aves no entorno da instituição e em áreas arborizadas do bairro. Se quiserem, os participantes podem utilizar câmeras fotográficas e binóculos durante o roteiro. Al. Nothmann, 184, Campos Elísios, 3224-1489. Sáb. (9), 10h. Grátis. Inf.: www.museudaenergia.org.br