Celtic Women, Guilherme Arantes e noite com Os Paralamas do Sucesso e Frejat estão entre os shows da semana

6ª (23)

Guilherme Arantes

Comemorando 43 anos de carreira, o artista faz show em formato intimista, tocando os clássicos ‘Cheia de Charme’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’. Ele também interpreta canções do álbum mais recente, ‘Flores e Cores’ (2017). Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (23), 20h e 22h30. R$ 120/R$ 160 (sessão das 20h, esgotada). Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Falcão

Ex-vocalista da banda O Rappa, ele faz show do primeiro álbum solo, ‘Viver (Mais Leve que o Ar)’. Hungria e a banda Ponto de Equilíbrio fazem os shows de abertura. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (23), 23h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

MPB-4 e Gisbranco

Ao lado do duo formado pelas pianistas Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco, o quarteto vocal interpreta canções de Milton Nascimento. ‘San Vicente’ e ‘Travessia’ ganham releituras. Sesc Vila Mariana.Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Oriente

O grupo de rap faz show acústico, em noite que também conta com a presença do Baile da Gaiola. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (23), 22h. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho Moska

Em show de voz e violão, o artista relembra sucessos e também canções do álbum mais recente, ‘Beleza e Medo’ (2018). Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (23) e sáb. (24), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

Ao lado da banda Pipoco das Galáxias, a cantora relembra músicas dos quatro álbuns da carreira. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Zimbra

Formada em 2007, a banda de Santos lança o terceiro álbum da carreira, ‘Verniz’. Na gravação da faixa ‘Quem Diria’, o quarteto contou com a participação de Dinho Ouro Preto, vocalista do capital inicial. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (23), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (24)

509-E

Após 16 anos, Dexter e Afro-X se reencontram para comemorar os 20 anos de carreira na turnê ‘Vivos’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (24), 22h. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Alessandra Leão

Cantora, compositora e percussionista, ela lança o oitavo disco da carreira, ‘Macumbas e Catimbós’. O show tem participação de Mestre Sapopemba; Luiz Soliano e Terreiro Recanto Quiguiriçá; Manu Maltez; Sthe Araujo; Lívia Mattos; Isaar; e Caê Rolfsen. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (24), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Barão Vermelho

A banda faz show de lançamento do álbum ‘Viva’, o primeiro com Rodrigo Suricato nos vocais. O trabalho também traz de volta o tecladista Maurício Barros. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (24), 22h (abertura, 20h30). R$ 80/R$ 200.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Celtic Woman

Dedicado à música irlandesa, o quarteto feminino apresenta as músicas do álbum ‘Ancient Land’, que saiu no ano passado. Credicard Hall (4.170 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (24), 21h30; dom. (25), 20h. R$ 180/R$ 480. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniel

Grandes sucessos do cantor estão incluídos no show ‘Versões de Mim’, que conta com releituras de ‘Adoro Amar Você’ e ‘Fricote’. Ele ainda apresenta o novo sucesso, ‘Casava de Novo’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb., (24), 22h; dom. (25), 19h. R$ 149/R$ 269 (sáb., esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gustavo Galo

Composto pela mistura de canção e poesia, ‘Se Tudo Ruir Deixa Entrar o Ruído’, seu terceiro disco solo. Rubi e Juliana Perdigão participam do show de lançamento. Fauhaus. R. Faustolo, 983, Lapa. Sáb. (24), 21h. R$ 20.

Hermeto Pascoal

Ao lado de Itiberê Zwarg (baixo), Jota P. (saxes e flautas), Fabio Pascoal (percussão), André Marques (piano) e Ajurinã Zwarg (bateria), o músico apresenta sua versatilidade de estilos. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (24), 20h e 22h30. R$ 140/R$ 180 (sessão das 20h, esgotada). Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiza Casé e Bárbara Eugenia

As cantoras apresentam seus novos trabalhos. Luiza Casé interpreta as músicas do álbum de estreia, ‘Mergulho’, enquanto Bárbara Eugenia destaca as canções de ‘Tuda’. Beco Club SP. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. Sáb. (24), 20h. R$ 15/R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Mariene de Castro

Com 20 anos de carreira, a cantora apresenta o show ‘Roda a Baiana’, parte da programação da mostra Ounje – Alimento dos Orixás. Canções representativas de sua trajetória, como ‘Tabaroinha’, estão no repertório. Sesc Ipiranga. Quintal. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (24), 18h. Grátis.

Max B.O.

Ao lado de Dada Yute, Bivolt e Donatinho, o rapper lança o álbum ‘O.M.M.M.’ (2019), abreviação para ‘O Mundo É um Moinho’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (24), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

MPB-4 e Gisbranco

Os Paralamas do Sucesso e Frejat

Atrações da festa de flashback Retrô Anos Incríveis, a banda e o cantor dão voz a sucessos da carreira. Os Paralamas estarão no palco às 23h30 e Frejat, às 2h. Clube Atlético Juventus. R. Juventus, 690, Mooca. Sáb. (24), 21h (abertura). R$ 100 (4º lote). Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Paulinho Moska

Rico Dalasam

Prestes a lançar novo álbum, o rapper faz uma das últimas apresentações do projeto 70 Semanas. Pela primeira vez, ele apresenta ao vivo a faixa ‘Braille’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (24), 19h. R$ 25. Cc. e Cd.: todos.

Sandy e Junior

Depois de 12 anos separados artisticamente, os irmãos estão de volta com a turnê ‘Nossa História’, relembrando os principais sucessos da carreira. Allianz Parque (45.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (24) e dom. (25), 20h. R$ 190/R$ 460 (esgotado).

Tulipa Ruiz

Ultraje a Rigor

Com Roger Moreira à frente, o grupo faz show em que relembra ‘Inútil’, ‘Nós Vamos Invadir Sua Praia’ e outros hits. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (24), 21h. R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (25)

Celtic Woman

Cigarettes After Sex

Com 11 anos de carreira, a banda de Greg Gonzales apresenta as músicas do primeiro álbum, lançado em 2017. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Dom. (25), 21h30. R$ 160 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Daniel

Leny Andrade

Nome forte da bossa nova, ela apresenta clássicos do estilo ao lado do pianista João Carlos Coutinho. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (25), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

MPB-4 e Gisbranco

Sandy e Junior

Tulipa Ruiz

2ª (26)

Zezé Motta

Em show de voz e piano, a cantora e atriz interpreta músicas que ficaram célebres na voz de Elizeth Cardoso. ‘ A Noite do Meu Bem’. ‘Chega de Saudade’ e ‘Barracão’ ganham releituras em formato intimista. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (26), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (27)

Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto

No espetáculo ‘Valencianas’, criado em 2012, o cantor e compositor se junta à orquestra para interpretar clássicos de seu repertório com tratamento sinfônico. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 3ª (27), 20h30. R$ 20/R$ 100 (esgotado).

Banda Mantiqueira

Liderada por Nailor Proveta, a big band apresenta temas autorais e de compositores como Tom Jobim, João Bosco e Pixinguinha. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (27), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40. Cc.: todos. Cd: todos.

Larissa Luz

Intérprete de Elza Soares no musical ‘Elza’, ela faz show com músicas da cantora. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (27), 23h. R$ 20 (grátis até 23h59). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

4ª (28)

Ayrton Montarroyos

Ao lado do violonista Edmilson Capelupi, ele faz show do álbum ‘Um Mergulho no Nada’, em que interpreta músicas compostas por grandes nomes da música brasileira – entre eles, Chico Buarque e Dorival Caymmi. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (28), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eduardo Lages

Maestro de Roberto Carlos há mais de 40 anos, o pianista faz show com músicas do ‘Rei’. Há releituras de ‘Detalhes’ e ‘Como É Grande o Meu Amor por Você’. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (28), 21h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fernanda Abreu

Com seu suingue característico, a cantora apresenta as músicas do elogiado álbum ‘Amor Geral’ (2016), seu primeiro trabalho com canções inéditas em 12 anos. Sucessos que marcaram sua carreira não ficam de fora. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (28), 21h; 5ª (29), 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Romulo Fróes

Nome forte da atual cena paulistana, ele interpreta as músicas de ‘Transa’, álbum que Caetano Veloso lançou em 1972. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (28), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (29)

Fernanda Abreu

Fundo de Quintal

‘O Show Tem que Continuar’ e ‘Amizade’ são algumas das músicas mais representativas do grupo de samba, que celebra 40 anos de carreira. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª (29), 21h30. R$ 9/R$ 30 . Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Premê

Na ativa há 40 anos, a banda que marcou a Vanguarda Paulista apresenta a ‘Caixinha do Premê’, um box com sete álbuns, incluindo trabalho inédito. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (29) e 30/8, 21h30. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Suricato

Depois do show com o Barão Vermelho no fim de semana, o artista apresenta seu terceiro álbum solo, ‘Na Mão as Flores’. Sozinho no palco, ele toca instrumentos acústicos e eletrônicos. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (29), 21h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos.

Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Misturando ritmos como ska e reggae, a banda mostra as músicas do EP ‘#10’, que comemora seus dez anos de carreira. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 5ª (29), 22h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Terno Rei

Apostando no pop e no rock indie, o quarteto faz show do novo álbum ‘Violeta’, que saiu no início do ano. ‘Dia Lindo’ e ‘São Paulo’ estão entre as faixas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (29), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

16º Bourbon Street Fest

A cantora americana Bobbi Rae abre a programação do 16º Bourbon Street Fest. Pela primeira vez no Brasil, ela tem o soul e o R&B como principais influências. Igor Prado é o diretor musical da apresentação. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (29), 22h30. R$ 50 (1º lote). Cc.: todos. Cd: todos.

A Tábua de Esmeralda 45 Anos

Celebrando os 45 anos do clássico álbum de Jorge Ben, BNegão, Gabriel Moura e Carlos Dafé se reúnem para interpretar clássicos como ‘Menina Mulher da Pele Preta’, ‘O Homem da Gravata Florida’ e ‘Zumbi’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (23), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Borandá 10 Anos

O selo e produtora comemora dez anos, em noite com a participação de Marco Pereira, Toninho Ferragutti, Verônica Ferriani, entre outros. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 3ª (27), 20h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Farraial Sertanejo

Anitta, Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Henrique & Juliano, Xand Avião e Gustavo Mioto participam do evento, que chega à quarta edição. O espaço conta com bar interativo, comidas e locais para descansar e tirar fotos. Arena Anhembi (40.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (24), 19h (abertura, 18h). R$ 90/R$ 230. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Lira Paulistana

Em formato de talk-show, Paulo Lepetit, Mário Manga, Marco Costa e Andréia Dias celebram os 40 anos do teatro Lira Paulistana com convidados especiais. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (23) e sáb. (24), 20h; dom. (25), 19h. Grátis (reserva antecipada de ingressos pelo site: www.eventbrite.com.br).

Um Personagem Chamado Ivon Curi

O cantor e ator mineiro tem sua trajetória homenageada por nomes como Alaíde Costa, Ayrton Montarroyos, Caçulinha, Cida Moreira, Claudette Soares, Filipe Catto, Maria Alcina, Márcio Gomes e Rafael Cortez. Teatro Itália. (290 lug.). Avenida Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 5ª (29), 21h. R$ 100. Vendas pelo site: www.sazarte.com.br

Música Clássica

Berlioz 150 Anos

Lembrando os 150 anos de morte de Hector Berlioz, a Orquestra Experimental de Repertório interpreta obras do compositor. Jamil Maluf rege. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (25), 12h. R$ 10/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Coro Lírico Municipal

Celebrando 80 anos de atividade, o Coro Lírico Municipal faz o espetáculo ‘Ensaio Sobre o Lírico’. A direção artística é de Nelson Baskerville e a musical, de Mário Zaccaro. A regência fica a cargo dos maestros Alessandro Sangiorgi e Sergio Wernec. No programa, obras de Wagner e Villa-Lobos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (23) e sáb. (24), 20h; dom. (25), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica da USP

Obras de Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Silvio Ferraz integram o concerto. Nicolás Pasquet é o regente e Nicolas Koeckert (violino) é o solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (24), 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Pons e Osorio

Josep Pons rege a Osesp, em concerto com participação do pianista Jorge Federico Osorio. Obras de Beethoven, Ravel e Manuel de Falla estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (29) e 30/8, 20h30; 31/8, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (29), 10h. R$ 15.

Osesp 60: Santos e Minczuk

Luis Otávio Santos rege a orquestra, em concerto que tem como solista Arcádio Minczuk (oboé d’amore). Obras de Bach, Georg Muffat e Georg Friedrich Händel estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (23), 20h30; sáb. (24), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.