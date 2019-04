Cava Bar, no Jardim Paulista, lança novos drinques no cardápio; confira outras dicas

+ Receitas como a do ‘Planter’s Punch’ (R$ 28; foto) compõem a nova carta do Cava Bar. O drinque leva rum, suco de limões taiti e siciliano, xarope e bitter. Outra opção é o ‘Rum Old Fashioned’ (R$ 34), feito a partir de rum envelhecido. R. Guarará, 565, Jd. Paulista. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/2h; fecha dom., 2ª e 3ª). Cc. e Cd.: todos. Inf.: www.fb.com/cavabarsp

NOVOS

Mix n’ Gin

Comandada pelos bartenders André Caveagna e Eryk Alecssander, a casa serve coquetéis com toque bem brasileiro e receitas com gim, além dos clássicos. Comece pelo ‘Cagin Amigo’ (R$ 28), que leva gim infusionado com caju, limão, uma rodela de grapefruit desidratada, espuma de gengibre e compota de caju (ao terminar o drinque, não deixe de experimentar a compota com uma colher). Para comer, a casa serve petiscos e duas opções de tostadas no pão ciabatta, como a ‘Caprese’ (R$ 24), com muçarela de búfala, tomate e molho pesto. R. Fradique Coutinho, 1.109, V. Madalena, 2597-8090. 17h/3h (6ª e sáb., 17h/4h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Barxaréu

Em uma esquina agitada da Vila Mariana, as cervejas em garrafa são as mais pedidas (Bohemia, R$ 12,90; Original, R$ 13,50). Para acompanhar, saborosos bolinhos de mandioca com carne-seca e catupiry (R$ 47,90, 10 unid.) ou de bacalhau (R$ 53,90, 12 unid.). Com massa de fubá, o ‘Bolinho Duas Manas’ (R$ 46,90, 10 unid.) é recheado com costela bovina. R. Joaquim Távora, 1.150, V. Mariana, 5539-2444. 17h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Boteco Boa Praça

Entre os destaques do cardápio, vale experimentar uma das tantas versões de caipirinha, feitas com vodca, saquê ou cachaça, como a de morango com maracujá (R$ 27,90). Para comer, tem dadinhos de tapioca (R$ 32,90, 12 unid.), recheados com queijo coalho. Av. Brig. Faria Lima, 3.183, Itaim Bibi, 3232-1497. 17h/0h (6ª, 17h/1h; sáb., 13h/1h; dom., 14h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Mercearia São Roque

Instalado desde 1990 em uma esquina tranquila, à sombra de coqueiros, o bar recebe um público mais arrumadinho. O refresco vem com as caipiroscas, como a de lima da pérsia (R$ 26). O cardápio é bem extenso. Opte por pratos como a picanha argentina, picanha com arroz e farofa (R$ 77,30). O carro-chefe é o sanduíche ‘Mineirinho’ (R$ 25,10), com filé mignon e queijo prato no pão francês. R. Amauri, 35, Jd. Europa, 3085-6647. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

JOGOS

Ludus Luderia

O acervo com mais de mil jogos de tabuleiro diverte grupos reunidos para petiscar uma porção de ‘Jenga’ (R$ 25,90/R$ 46,90), balde de batata frita, enquanto jogam títulos como Cards Against Humanity, Dixit e Tabu. Se não souber as regras, chame um dos monitores que circulam pelas mesas explicando como cada jogo funciona. Vale fazer reserva aos fins de semana, dias em que a casa mais fica lotada. R. 13 de Maio, 972, Bela Vista, 3253-8452. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/3h; dom., 16h/0h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

Don Pancho

No bar-restaurante do mexicano Javier Valero, 30 rótulos de tequila acompanham os pratos típicos. Uma delas é a 1800 (R$ 26/R$ 29). Por R$ 49,50, o rodízio serve receitas como quesadillas (R$ 26/R$ 32) e burritos (R$ 37). A clássica Margarita (R$ 18) é uma boa pedida entre os drinques. R. Joaquim Távora, 1.315, V. Mariana, 2538-7494. 18h/0h30 (sáb., 12h/ 0h30; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.