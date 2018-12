Caulí Lounge Bar lança nova carta de drinques; confira outras dicas

+ O Caulí Lounge Bar lançou a ‘Carta Secreta de Sylas Rocha’, com oito drinques – entre eles, o ‘Vieux Carré Caulí’ (R$ 45; foto), com conhaque, uísque, vermute, licor, Chartreuse verde e bitter. R. Joaquim Antunes, 248, Pinheiros, 3197-5838. 18h/1h (5ª, 18h/2h; 6ª, 17h/2h30; sáb., 13h/2h30; dom., 13h/23h; fecha 2ª). Fecha 3ª (1º) e 4ª (2). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Sertó

Próximo ao Copan, o bar destaca drinques autorais, petiscos de boteco e sanduíches. Na lista de coquetéis assinados por Jean Ponce, comece pelo ótimo ‘Dona Veridiana’ (R$ 25), preparado com gim, xarope de pepino com manjericão, mix de limões e clara de ovo. Outra combinação é o ‘Sertório’ (R$ 32), feito com cachaça, mix de limões, geleia de cupuaçu e licor Chartreuse amarelo. O cardápio conta com petiscos como o clássico bolovo – neste caso, batizado de ‘Bolo D’Ovo’ (R$ 10) – e o ‘Croquetó’ (R$ 25), um croquete feito com mortadela e parmesão. R. Major Sertório, 106, V. Buarque, 3231-5422. 12h/15h e 18h/0h (fecha dom. e 2ª). Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

São Cristóvão

É possível passar bastante tempo entretido com as paredes do boteco: há centenas de fotos e recortes de jornal sobre partidas de futebol. A casa serve uma gostosa alheira (R$ 26), companhia para o chope Heineken (R$ 9,60). Serve também comidinhas de mãe, como a carne de panela com alecrim (R$ 50, a porção) e clássicos de botequim, como o bolinho de bacalhau (R$ 10, cada) e o ‘Oswaldinho Aranha’ (R$ 50, individual; R$ 95, para duas pessoas), filé mignon com lâminas de alho, couve, batata portuguesa, arroz e farofa. R. Aspicuelta, 533, V. Madalena, 3097-9904. 12h/1h (3ª e 6ª, 12h/ 23h; dom., 12h/20h). Fecha 2ª (31). Couv. art.: R$ 15/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Veloso

Faz uma das melhores caipirinhas da cidade (R$ 20/R$ 37). A de jabuticaba e a de tangerina com pimenta dedo-de-moça são os hits, mas não há só isso para beber: o chope Brahma (R$ 8,30, claro; R$ 10, black) é perfeito para acompanhar os bolinhos de carne (R$ 32, 8 unid.) e as cremosas coxinhas (R$ 33, 6 unid.). As mesas são disputadas, mas não se desespere: ao lado funciona o Armazém Veloso, com cardápio idêntico. R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/ 0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). Cc.: todos. Cd: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

TapTap

Com carta de chopes atualizada todos os dias, o bar fica em uma charmosa esquina próxima à Praça Roosevelt. As 16 torneiras costumam servir estilos como Lager, IPA e cervejas de trigo, a partir de R$ 8. Para comer, o cardápio lista ‘sandubas’, como o de salmão defumado, servido no pão preto com tomate, cebola roxa e requeijão (R$ 20). R. da Consolação, 455, Consolação, 9847-78849. 12h/1h (dom., 12h/21h). Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Oh Freguês

O local reúne bar, balada e um terraço. No subsolo, onde fica a pista de dança, as festas têm DJs e apresentações de música ao vivo, com bandas de pop, samba e sertanejo. Para quem prefere fugir do agito, a casa conta com algumas mesinhas na calçada, espaço perfeito para pedir um chope Heineken (R$ 8,90) ou um dos drinques clássicos, como as variações de caipirinha (R$ 20,90/R$ 27,90) – a versão clássica leva cachaça branca São Francisco, limão taiti e açúcar mascavo. O cardápio lista opções como o ‘Bolinho de Feijoada’ (R$ 32,90; 10 unid.) e o ‘Caldinho de Feijão com Couve Crispy’ (R$14,90). Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145, Freguesia do Ó, 3034-1143. 18h/5h (sáb., 14h/5h; dom., 12h/5h; fecha 2ª). Entrada: R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Cazu

Além de pratos e lanches, o cardápio tem opções para compartilhar, como a porção de falafel com chutney de tomate (R$ 30) e o dadinho de tapioca com queijo (R$ 28). Peça o bolinho de carne defumada (R$ 35), também servido com chutney de tomate. Do balcão saem combinações como o ‘Jackie Jack’ (R$ 24,90), coquetel preparado com uísque Jack Daniel’s, mel selvagem e suco de limão taiti. R. Harmonia, 321, V. Madalena, 9988-15080. 12h/1h (dom., 12h/18h; 2ª, 3ª e 4ª, 12h/ 15h30). Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ciao! Vino & Birra, Paraíso

O bar com varanda tem boas opções de vinhos e cem rótulos de cervejas – entre elas, a gaúcha Coruja Viva, nem filtrada e nem pasteurizada (R$ 49, 1L). Para comer, as minialmôndegas cobertas de molho ao sugo (R$ 36) vêm em uma panelinha, e o bolinho arantini (R$ 31, a porção), acompanha risoto pomodoro com queijo. R. Tutoia, 451, Paraíso, 2306-3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, 12h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

BALADAS

Clube dos 30

A festa é dedicada à programação nacional e internacional das rádios que tocam flashbacks. A playlist não deixa de fora trilhas sonoras de filmes estilo ‘Sessão da Tarde’, com bandas como The Human League e Dire Straits. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (29), 23h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/Clu30

Poker Face

Pop e rock dos anos 1990 e 2000 agitam a noite, com nomes como Lady Gaga, Britney Spears e Michael Jackson. Alberta#3. Av. S. Luís, 272, Centro, 3214-5256. Sáb. (29), 22h/5h. R$ 20/ R$ 60. Inf.: bit.ly/PokFace

Refestança Tropicaliente

Sucessos de nomes Caetano Veloso, Gal Costa e Novos Baianos embalam a noite dedicada à Tropicália. Nossacasa Confraria de Ideias. R. Mourato Coelho, 1.032, V. Madalena. Hoje (28), 23h/6h. R$ 25. Inf.: bit.ly/Refest

Rocknbeats

Pop, funk e black agitam uma das últimas festas do ano na pista da Selva. R. Augusta, 501, Consolação, 3120-4140. Sáb. (29), 22h/5h. R$ 40/R$ 80. Vendas pelo site: sympla.com

Sarrave

Funk, trap e techno animam a festa da Casa da Luz, com participação de DJs como Cinara Martins, Tamara Salazar e Julia Bueno. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Sáb. (29), 23h/6h. R$ 30. Inf.: bit.ly/Sarr