Casas recriam típicos sanduíches paulistanos; confira outras opções de quitutes

+ A Tradi Hamburgueria lança o sanduíche ‘Paca’ (R$ 29,11; foto acima), criado especialmente para o aniversário de São Paulo e disponível apenas hoje (25). A receita leva pernil, vinagrete artesanal e queijo derretido. Para acompanhar, peça as fritas rústicas com alecrim, chamadas de ‘Fritas da Vovó’ (R$ 8,11/R$ 16,11). R. Diogo Jácome, 391, V. Nova Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 19h/0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ A padaria artesanal St. Chico prepara um sanduíche especial para a comemoração de 465 anos da capital: o ‘Panini de Mortadela’ (R$ 14,50; foto acima), servido na foccaccia com mostarda dijon, rúcula e tomate. Também há a opção de trocar a base por ciabatta, baguete ou pão francês. O prato fica disponível até 4ª (30). R. Fernão Dias, 461, Pinheiros, 3031-5096. 7h30/20h (sáb., 8h/18h; dom., 8h/12h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Cupping Café

Nesta casa agradável, há bons cafés pinçados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, por exemplo. Em geral, a torra clara permite que o mesmo grão seja usado nos diferentes métodos de preparos, como expresso (R$ 5,50) e prensa francesa (R$ 12/R$ 17). O macchiato (R$ 7), expresso com espuma cremosa de leite, casa perfeitamente com o brownie (R$ 8). Há ainda pão de queijo da Serra da Canastra (R$ 5,50) e sanduíche com peito de peru e queijo minas na chapa (R$ 12). Entre as cortesias, água filtrada e Wi-Fi. R. Wisard, 171, V. Madalena, 3813-6154. 9h/21h (sáb. e fer., 9h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Confeitaria Marília Zylbersztajn

O ambiente clean e moderno reflete a ‘alma’ da doceria, que vende quitutes impecáveis, de bolos fofinhos a tortas e caramelos. Entre as receitas da chef estão a torta montada com bolo denso de chocolate, praliné de amendoim e ganache de chocolate 70% cacau (R$ 15, fatia), e a torta de laranja com amêndoas e um toque de mel (R$ 15, fatia). R. Fradique Coutinho, 942, V. Madalena, 4301-6003. 10h/19h (sáb., 10h/18h; dom. e fer., 11h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Kazu Cake

Se não houver lugar nas mesas, foque a vitrine de doces. Ali repousam pérolas da confeitaria yogashi, a versão oriental da pâtisserie francesa, dos mais fofinhos ‘Chiffon Cakes’ (R$ 6,80, fatia; R$ 65, o bolo inteiro) aos mais crocantes e cremosos ‘Choux Creams’ (R$ 5,40/R$ 6,10). Vale provar também as tortinhas de chocolate belga (R$ 11,80) e de frutas (R$ 12,20). A vitrine conta ainda com musses e bolos. Em tempo: há um restaurante no térreo. R. Thomaz Gonzaga, 84/90, 1º andar, Liberdade, 3203-1588. 10h/21h (fecha 2ª). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Padarias

Mundo Pão do Olivier

Foram os pães que fizeram a fama do chef francês Olivier Anquier, que retoma a tradição e as receitas de família. O próprio cliente põe no saquinho os pães para levar, como o ‘P72’ (R$ 3,50, 100g), fermentado por 72 horas, e com recheios como os de escarola, azeitona ou nozes (R$ 6, 100g). Também serve sanduíche de rosbife no pão rústico (R$ 28). R. 7 de Abril, 425, loja 1, República, 3151-4909. 7h/20h (sáb., 8h/20h; dom. e fer., 8h/19h). Cc.: A, M e V. Cd.: E, M e V.

Padoca do Maní

Em um sobrado a poucos metros do Maní, a padaria prepara receitas como o brioche de milho (R$ 4) e focaccia (R$ 10). Vá com fome e aproveite o ‘Café Padoca’, com cesta de pães, ovo mexido com queijo, geleia, manteiga, requeijão, suco, pingado ou expresso e salada de frutas com iogurte e granola (R$ 50/R$ 52). R. Joaquim Antunes, 138, Pinheiros, 2579-2410. 7h30/19h30 (sáb. e fer., 7h30/17h30; dom., 7h30/15h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Salgados

Delícias da Di

Um dos destaques do simpático café são as tapiocas, que ganham recheios sempre fartos, como o ‘Funcional’ de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 16,59), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 12,59), com presunto, muçarela e tomate. Em qualquer opção, é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 2,50, cada). R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pastel do Trevo

O pastel faz sucesso pelo tamanho: são, em média, 300 gramas de recheio, 8 cm de altura e 30 de comprimento. O de carne sai por R$ 14,30 (ou R$ 9,20, o de 15 cm), e o de palmito custa R$ 25 (R$ 14,30, 15 cm). De sobremesa, peça o pastel ‘Romeu e Julieta’ (R$ 15,80, 15 cm). R. Ministro Ferreira Alves, 730, Pompeia, 3871-9609. 11h/22h30 (dom. e 2ª, 16h/22h30). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sanduíches

Meats

O hambúrguer – alto e de interior rosado – do chef Paulo Yoller mescla três cortes bovinos. Entre os bons sanduíches estão o ‘Hooligan’, com disco de 180 g, maionese de raiz forte e queijo cheddar, bacon e picles de pepino (R$ 36), e o ‘Double Trouble’, que leva cebola roxa caramelizada, pimenta chipotle, picles doce de cebola roxa e queijo straciatella (R$ 39). R. dos Pinheiros, 320, Pinheiros, 2679-6323. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Taverna Medieval

Tudo remete à Idade Média – a decoração tem réplicas de espadas e os garçons vestem-se como personagens épicos. Experimente ‘O Bárbaro’ (R$ 39), feito com carne de javali, queijo caciocavallo, rúcula e relish de pimentão. Para acompanhar, por R$ 16, você joga um dado e beberá o drinque referente ao número que cair. R. Gandavo, 456, V. Mariana, 4114-2816. 18h/23h (6ª e sáb., 18h/1h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Frida & Mina

O sorvete artesanal é feito com ingredientes naturais, muitos deles orgânicos. Não deixe de provar o de crocante de macadâmia, que tem como base o sorvete de baunilha com a noz caramelizada como um pé de moleque. Na casquinha feita na cozinha da casa, peça também o sabor de hortelã com chocolate (R$ 10/R$ 21). R. Artur de Azevedo, 1.147, Pinheiros, 2579-1444. 12h/22h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Peccati

Natassia Sobolewski garante que seus gelati são feitos com produtos orgânicos. Ricos em sabor, a linha de frutas é a mais requisitada. Há opções pouco usuais, como frutas vermelhas, chá verde e castanha-do-pará (R$ 12/R$ 16). R. Assungui, 806, Jd. da Saúde, 3213-0277. 12h/20h (6ª, sáb. e fer., 12h/20h30). Cc.: todos. Cd.: todos.