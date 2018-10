Casas preparam menus especiais, brincadeiras e cortesias para celebrar o Dia da Criança

+ A comemoração no Luz, Câmera, Burger! vai ser em dose dupla. A casa realiza hoje (12) a ‘Saga do Hambúrguer’, uma mistura de teatro e workshop culinário conduzido pela atriz Carol Badra. A atividade dura 50 minutos, com direito a conhecer a história do hambúrguer e preparar um, como o ‘Peraltex’ (foto). Serão três sessões, às 12h15, 13h30 e 14h40 (R$ 30, criança; R$ 60, adulto). R. Caravelas, 339, V. Mariana, 3564-5410. Hoje (12), 12h/23h59.

+ Durante o brunch do Futuro Refeitório, a garotada poderá se divertir com brinquedos infláveis, bolhas de sabão e bexigas. Para comer, panqueca de milho (R$ 18). R. Cônego Eugênio Leite, 808, Pinheiros, 3085-5885. Hoje (12), 9h/16h.

+ Crianças até 12 anos que forem fantasiadas à rede de hamburguerias Johnny Rockets, na companhia de um adulto pagante, ganham ‘Kids Shake’ e batatinhas. Shopping West Plaza. Av. Francisco Matarazzo, s/nº, Água Branca, 3862-9126. Hoje (12), 11h30/22h.

+ O El Tranvía terá hoje (12) oficina de slime (12h/16h), no espaço kids. Para as crianças que comerem tudo, a dica é adoçar o dia com churros (R$ 22; foto). R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 1.372, Itaim Bibi, 2361-3588. Hoje (12), 12h/0h.

+ Casa japonesa que funciona em sistema de rodízio (R$ 119,80), o Manihi Sushi conta com prato infantil (R$ 36,90), espaço kids, com monitores, brinquedos, piscina de bolinhas, cama elástica e livros. R. Apinajés, 1.359, Perdizes, 3672-4638. Hoje (12), 12h/22h.

+ De hoje (12) a domingo (14), o Pecorino Ibirapuera não cobrará o prato kids de crianças até 12 anos. Entre as opções, espaguete à bolonhesa. Para divertir: pintura facial e jogos no espaço kids. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, 4440-1314. Hoje (12), 11h30/22h.

+ Na Mercearia do Conde, a criança que pedir um dos pratos kids (foto), como o nhoque com polpetinhas (R$ 32), ganha uma porção de brigadeiro. R. Joaquim Antunes, 217, Jd. Paulistano, 3081-7204. Hoje (12), 12h/0h30.

+ A padaria Villa Grano funciona 24h e está sempre movimentada. Seja por pessoas em busca de pães e doces, seja por quem aproveita os sanduíches e bufês, como o de café da manhã (R$ 54,90, o quilo). Para comemorar o Dia da Criança, a padaria monta hoje (12) uma mesa de guloseimas, com cookies, bolos e docinhos, por R$ 55,90, o quilo. R. Wisard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h.

+ A rede carioca Hareburger, criada em 2006, ganhou unidade por aqui. A proposta é diferente: ser um fast-food vegetariano. Entre os hambúrgueres de soja, aposte no ‘Mexcalito’ (R$ 24,90), montado no pão de pimenta artesanal, com burguer de feijão vermelho, cheddar vegano, guacamole, pico de gallo, milho chipotle e nachos crocantes. Hoje (12), crianças até 12 anos que comerem na casa ganham a sobremesa: brownie com sorvete. R. Bandeira Paulista, 530, Itaim Bibi, 3889-9999. 11h/22h.

+ Desde 1967, o New Dog serve o clássico cheese salada (R$ 26,90), acompanhado de batatas fritas (R$ 21,90). Para festejar o Dia da Criança (12), a casa terá hoje (12) entretenimento com personagens da TV e quem pedir um sundae (R$ 27) ganha outro. A promoção é válida até 20/10. R. Joaquim Floriano, 254, Itaim Bibi, 3702-7888. 24h.

+ Na vitrine da Bacio di Latte, ficam expostos mais de 20 sabores dos cremosos sorvetes produzidos com leite integral, açúcar orgânico e nenhum conservante. Até o fim de outubro prepara três sabores especiais: churros, brigadeiro e ‘Fragolinho’, à base de morango e leite. No copinho pequeno (R$ 12), médio (R$ 14) ou grande (R$ 17), pode-se escolher até três sabores. R. Oscar Freire, 136, Jd. Paulista, 3062-0819. 10h/0h (sáb., 10h/1h).