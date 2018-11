Casas apresentam novos sanduíches; confira outros destaques de quitutes

O cardápio do Butcher’s Market está recheado de novidades, a exemplo do ‘Tonkatsu Burguer’ (R$ 33; foto), que leva copa de porco empanada, molho tártaro, alface americana e molho tonkatsu no brioche. Também estreia o ‘Cheese Burguer Fries’ (R$ 35), com batatas fritas cobertas de carne moída, jalapeño, cheddar e maionese apimentada. R. Bandeira Paulista, 164, Itaim Bibi, 2367-1043. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 13h/23h; fecha 2ª).

O hambúrguer da temporada na The Black Beef é o ‘Black Melt’ (R$ 22; foto), montado no pão artesanal com disco de carne, anéis de cebola roxa, muçarela e queijo fundido. Fazem boa companhia a porção de ‘Cheddar’n Fries’ (R$ 15), batatas fritas cobertas com cheddar e crispy de bacon, e o milk-shake de leite Ninho (R$ 15, 400 ml). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3047-6387. 10h/0h (6ª, 10h/1h; sáb., 10h/2h).

Outros destaques de quitutes

Cafés

Canelinha

O cafezinho vem com muita espuma e bem polvilhado. Mas você vai beber de pé: o lugar é tão pequenino que quase se lê de fora da loja a carta de cafés afixada na parede. O expresso ou o ‘Canelinha’ custa R$ 4,50. Para comer, vá de pão de queijo (R$ 2,50). R. Dom José de Barros, 32, República, 3255-2363. 7h40/17h45 (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Santo Grão

Apresenta uma carta de cafés em que a bebida ganha tratamento nobre. A degustação de quatro cafés nacionais, incluindo um do sul de Minas e o blend da casa, custa R$ 21. Já o cappuccino duplo sai por R$ 17. Se quiser um drinque, prove o ‘Irish Coffee’, que leva uísque, creme de leite, xarope de baunilha e expresso (R$ 26). R. Oscar Freire, 413, Cerq. César, 3062-9294. 7h30/1h (6ª e sáb., 7h30/2h;

dom., 8h/0h; 2ª, 9h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Confeitaria Dama

O campeão de pedidos é o delicado mil-folhas (R$ 16,50), bem montado e com boa proporção entre massa e creme. Mas bolos, brigadeiros e um cafezinho também atraem o público. Outros destaques da vitrine são a tartelete de frutas (R$ 14,50, a individual; R$ 6,50, a mini) e a éclair de chocolate (R$ 11,50). R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 9h30/19h30 (dom., 10h30/18h30).

Cc.: todos. Cd.: todos.

Doceria Húngara

O cartão de visitas ainda é o strudel de cereja: massa folhada, recheada de cerejas e castanhas de caju, coberta por uma generosa porção de açúcar. Custa R$ 9,50, a fatia, ou R$ 89, o doce inteiro (cerca de 10 fatias). Tem também de maçã, papoula, damasco, chocolate e nozes (R$ 9,50, a fatia). A casa serve ainda sabores salgados, como palmito, frango com requeijão e bacalhau (R$ 9,50, a fatia). R. Maria Carolina, 714, Pinheiros, 3812-4602. 9h/17h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Fazenda dos Pães

Sempre movimentada, a padaria está próxima ao Estádio do Morumbi. Logo na entrada, ficam as estações de bolos e salgadinhos e a vitrine dos fundos guarda os pães como o ‘Josefina’, pão francês com parmesão (R$ 31,90, o quilo), e o minipão de queijo (R$ 46,90, o quilo). Entre os doces, fique com o quindim ou com a bomba de chocolate (R$ 7,90, cada). Há ainda um balcão onde são servidos os sanduíches feitos na chapa, caso do cheese salada (R$ 22,50). R. dos Três Irmãos, 579, Morumbi, 3721-1691. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Esfiharia Effendi

A casa serve boas receitas árabes desde 1973. As porções de coalhada seca (R$ 34), babaganuche e homus (R$ 33, cada) e os charutos de folha de uva (R$ 44) e de repolho (R$ 41) são boas opções, assim como as caprichadas esfihas de carne (R$ 5) e de queijo (5,50). Para a sobremesa, prove o folhado de nozes (R$ 8). R. Dom Antônio de Melo, 77, Luz, 3228-0295. 8h/16h (sáb., 8h/15h30; dom., 9h/14h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

La Guapa

Pequena casa de empanadas da chef Paola Carosella, do Arturito. No menu, há dez variedades do salgado (R$ 7,50, cada), que pode ser acompanhado de salada (R$ 17,90). O combo com duas empanadas e salada sai por R$ 27. Prove a ‘Salteña’, com carne, azeitona, ovo caipira e batata cozida, ou a versão ‘Cremosas de Espinafres’. Encerre com o tabletón (R$ 16), alfajor gigante com doce de leite e chantilly. R. Bandeira Paulista, 446, Itaim Bibi, 3079-2631. 10h/22h (sáb., 12h/22h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Joakin’s

Você pode enfrentar longas filas na lanchonete, principalmente no fim de semana. Mas os sanduíches costumam ser bons. Experimente o ‘Cheese Bacon Salada’ (R$ 32,30). Para acompanhar, peça a porção de batata smile (R$ 23) e o milk-shake de chocolate (R$ 29, 500 ml). R. Joaquim Floriano, 163, Itaim Bibi, 3168-0030. 11h/5h (6ª e sáb., 11h/6h; dom., 11h/3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Monkey Burger n’ Shake

Entre as combinações, está o ‘Kangoorilla BLT’ (R$ 28), montado no pão de cebola, com hambúrguer recheado com cheddar, alface romana, tomate, bacon crocante e maionese à parte, que faz boa companhia à porção de fritas (R$ 14). R. Diogo Jacome, 489, V. N. Conceição, 3582-6717. 12h/15h30h e 18h30/23h (6ª, 12h/16h e 18h/0h; sáb., 12h/17h e 18h30/0h; dom. e fer., 13h/23h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

St. Louis Burger

A pequena hamburgueria serve bons sanduíches. Um dos hits é o ‘Burger 57’, com 220 gramas de carne, bacon assado, cebola grelhada, queijo suíço, alface, tomate e molho (R$ 34,50). Para acompanhar, a limonada feita com limão taiti, limão-siciliano e framboesa (R$ 9,50, 500 ml) é ótima. R. Batataes, 242, Jd. Paulista, 3051-3435. 12h/15h30 e 18h30/22h30 (6ª e sáb., 12h/16h e 18h30/23h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 7,50) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate (daquelas que endurecem), castanhas ou coco ralado. Cada uma delas custa R$ 1. Há também 44 sabores de sorvetes de massa (R$ 89, o quilo), como tapioca, doce de leite e também tangerina. Entre as novidades estão o de cream cheese com goiabada e os de capim-santo com limão-siciliano, marzipã e banana caramelada. R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 2532-2022. 12h/19h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.