Casa renova cardápio de sanduíches; confira outras dicas de quitutes em São Paulo

O Sandoui, casa do chef Gustavo Rozzino, renovou o cardápio. Entre as novidades, estão os sanduíches ‘Pacífico’ (R$ 45; foto), com camarões temperados, maionese da casa, rúcula e picles de cebola roxa, e o ‘Ton Tuna’ (R$ 46), que leva atum fresco selado e coalhada. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.537, Jd. Paulista, 3051-4750. 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/23h; dom., 13h/23h; fecha 2ª).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

CAFÉS

CAFÉ RAIZ

Os grãos de café são torrados e moídos na casa. Depois, são usados no preparo do expresso – ingrediente do ‘Cappuccino Raiz’, com pedaços de chocolate, leite vaporizado e chantilly (R$ 16,90); e do ‘Moka Café’, com calda de café, chocolate e leite vaporizado (R$ 13,90). Também serve saladas, pratos e sanduíches, como o croque monsieur no pão de miga (R$ 19,90/R$ 36,90). R. Cardoso de Almeida, 920, Perdizes, 3672-2199. 10h/23h (dom., 11h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CANTINA

Cafeteria do Museu da Imigração, está sob o comando do chef Fellipe Zanuto. Nascido na Mooca e dono de outras casas na região, ele propõe um cardápio enxuto para acompanhar o café preparado em diferentes métodos (R$ 6, expresso; R$ 8, coado). Entre os quitutes, há pizza em pedaço (R$ 10) e bolo do dia (R$ 7), como o de banana com chocolate belga. No fim de semana, o brunch à la carte traz pedidas como pão artesanal com ovo mole, linguiça e cogumelos (R$ 22). R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom., 10h/ 17h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

DOCES

DA FEIRA AO BAILE CAFÉ

Os tecidos listrados no teto e as louças coloridas dão charme ao salãozinho. O menu traz salgados, pratos e tortas do dia (R$ 19,90), que são servidas no almoço. Especialidade da chef Roberta Julião, os bolos são fatiados e vendidos por quilo. Há versões como brownie de cacau com brigadeiro de pistache (R$ 112, o quilo); bolo pão de mel com doce de leite (R$ 102); e bolo de coco cremoso (R$ 104). R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (sáb., 11h/18h; 2ª, 11h/19h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

STEFAN BEHAR SUCRÉ

A enorme barra dourada é uma das estrelas na vitrine. À base de chocolate ao leite, vem recheada com mais de um quilo de Nutella (R$ 196). Já as barras de chocolate, em versões como 70% cacau ou caramelo com flor de sal, custam R$ 38, cada. Outras especialidades são o bolo de mel orgânico (R$ 280, 2 quilos) e as compoteiras de cerâmica, recheadas com doce de colher, como abacaxi ou doce de leite com crocante de avelã (R$ 396/R$ 436). Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, térreo, Jd. Paulistano, 3082-7090. 10h/22h (dom. e fer., 13h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PADARIAS

PADOCA DO MANÍ

Em um sobrado a poucos metros do Maní, a padaria prepara receitas como os bons brioche de milho (R$ 4) e focaccia (R$ 10). Vá com fome e aproveite o ‘Café Padoca’, com cesta de pães, ovo mexido com queijo, geleia, manteiga, requeijão, suco, pingado ou expresso e salada de frutas com iogurte e granola (R$ 50). Também faz tapiocas (R$ 19) e tostex (R$ 15). R. Joaquim Antunes, 138, Pinheiros, 2579-2410. 7h30/ 19h30 (sáb., 7h30/17h30; dom., 7h30/14h). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

SALGADOS

JABER

Em ambiente simples e caseiro, prepara receitas árabes como as saborosas esfihas abertas de carne e de queijo (R$ 5,50 cada). Tem ainda quibe cru (R$ 8,60, 100g) e o delicioso quibe redondo, recheado com nozes, hortelã e passas (R$ 8). Para adoçar, prove o doce de semolina ou o ninho de damasco (R$ 9,50, cada). R. Afonso Braz, 281, V. Nova Conceição, 3842-8354. 8h45/20h (sáb., 10h/19h; dom., 9h30/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SANDUÍCHES

A CHAPA

O cheese salada (R$ 26) e o milk-shake Oreo (R$ 22, 300 ml) estão entre os campeões de pedidos. Para acompanhar, fique com a porção de fritas (R$ 15). Ainda prepara o ‘Garden Monster Burguer’, com hambúrguer de 200 gramas, cebola, tomate e molho tártaro, servido aberto com batatas rústicas (R$ 40). A casa também conta com um cardápio para o café da manhã. Av. Lins de Vasconcelos, 1.353, Cambuci, 3399-2332. 8h/1h (6ª e sáb, 8h/3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

LUZ, CÂMERA, BURGER!

Concebido por produtores de cinema, rodou a cidade como um food truck antes de ganhar ponto fixo. Com mesas também num simpático terraço, faz hambúrgueres como o ‘16mm’ (R$ 25, 100g; R$ 30, 160g), coberto com queijos gouda e prato, cebola roxa e molho da casa. A porção de batata frita custa R$ 13. R. Caravelas, 339, V. Mariana, 3564- 5410. 12h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

MARQUES HAMBÚRGUER

Tente encarar as grandes porções. O beirute à moda, para duas pessoas, é recheado com filé mignon, presunto, queijo, bacon, ovo, alface, tomate e maionese. Pesa 1,5 kg (R$ 105, com filé mignon; R$ 80, com rosbife). O cheese salada com dois hambúrgueres, queijo prato, salada e maionese, custa R$ 24. Para beber, peça o milk-shake de morango (R$ 26, 500 ml). Av. Braz Leme, 2.002, Santana, 2979-0595. 11h30/1h (6ª e sáb., 11h30/4h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SORVETES

FRIDA & MINA

O sorvete artesanal, cremoso e sempre fresco, feito com ingredientes naturais, muitos deles orgânicos, conquista o paladar na primeira colherada. Não deixe de provar o de crocante de macadâmia, com base de sorvete de baunilha. Na casquinha feita na cozinha da casa, peça também os sabores de doce de abóbora e de doce de leite (R$ 10/R$ 21). R. Artur de Azevedo, 1.147, Pinheiros, 2579-1444. 12h/22h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

GELATO BOUTIQUE

Depois de circular com seu carrinho pela cidade, a sorveteira Marcia Garbin abriu a própria loja. Ali, os gelatos aparecem em versões como chocolate 70%, avelã, doce de leite com cumaru, crocante de macadâmia e abacate com limão (R$ 12/R$ 16). O cardápio traz ainda sobremesas, como o folhado de maçã verde (R$ 9). Tem outra loja no Shopping Cidade São Paulo. R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 10h/20h (6ª, 10h/21h; sáb., 11h/21h; dom. e 2ª, 11h/20h). Cc.: M e V, Cd.: M e V.