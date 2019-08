Casa prepara sanduíche especial para o inverno

+ O ‘Volcano Burger’ (R$ 32,80; foto) é a novidade do Menca Burger para este inverno. O brioche vem com 160g de blend de wagyu, recheado com muçarela e empanado com farinha panko, além de rúcula, american cheese e farofa de bacon. R. do Acre, 73, Mooca, 4329-0096. 17h/23h (6ª, 12h/15h e 17h/23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/23h).

Cafés

Café des Fleurs

A pequena casa no Campo Belo prepara bons drinques à base de café, como o ‘Cappuccino Maison’, com pedaços de chocolate, por R$ 9,90. Para acompanhar, serve ‘Croque Monsieur’ (R$ 32,90), feito no pão tipo brioche com molho bechamel, emental e presunto Royale, e doces como o mil-folhas, que é recheado na hora com baunilha (R$ 15,50), doce de leite ou Nutella (R$ 16, cada). R. Gabriele

D’Annunzio, 1.291, Campo Belo, 5093-2003. 12h/20h (sáb., 9h30/22h; dom. e fer. 9h30/

20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sofá Café

Instalado em um simpático sobrado, é distribuído em três ambientes. O primeiro, mobiliado com confortáveis sofás, é ideal para um café sem pressa (R$ 5, expresso; R$ 7,50, com chantilly e cardamomo) acompanhado de um tostex com queijo da Serra da Canastra (R$ 12,50). Na ala dos doces, há diferentes versões de brigadeiro, como o de pistache e o de caramelo com flor de sal (R$ 5,50, cada), e o cookie com gotas de chocolate (R$ 9,50). R. Dr. Bianchi Bertoldi, 130, Pinheiros, 3034-5830. 9h/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Adora Doces

Na casa de Dora Razuck, experimente os docinhos de damasco com amêndoas e de marzipã com pistache (R$ 5,50, cada). Um dos hits é o bolo ‘Chocoball’ (R$ 13, a fatia; R$ 92, o quilo), feito com pão de ló, recheio duplo de creme de brigadeiro e coberto com doce de leite e bolinhas de cereais. Um dos mais vendidos é o bolo bem-casado (R$ 13, a fatia; R$ 92, o quilo). Entre os salgados, prove a esfiha de carne e a coxinha de frango com Catupiry (R$ 6,50, cada). Al. Campinas, 1.253, Jd. Paulista, 3884-6969. 10h/19h (sáb., 10h/18h; dom., 10h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doce de Laura

A gaúcha Laura Estima prepara ótimos bolos e doces. Algumas receitas são herança de uma doceria da família, em Porto Alegre. Se você tiver sorte, encontrará no balcão o bolo de nozes com doce de ovos (R$ 16,50, a fatia), o bolo de brigadeiro (R$ 14,50, a fatia) e a imperdível ‘Pecan Pie’ (R$ 13, a fatia), servida quentinha. Se quiser levar uma sobremesa para saborear em casa, peça o bolo bem-casado (R$ 13,50, a fatia; R$ 72, o quilo). R. Luminárias, 94, V. Madalena, 3811-9669. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos.

Padarias

Favos D’Mel

Não deixe escapar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 37,90, o quilo). A massa cremosa é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita é o bolo de fubá com goiabada (R$ 27,90, o quilo). Já o cappuccino (R$ 5,50) faz boa companhia aos quitutes e à minibroa (R$ 35, o quilo). R. Reims, 594, Jd. das Laranjeiras, 3951-6090. 5h40/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

PÃO – Padaria Artesanal Orgânica

Em sua padaria, Rafael Rosa só assa pães com farinha orgânica, como o de nozes com figos (R$ 21,90, 500 g). Do forno sai também o ‘Cake aux Olive’, um bolo salgado e macio de azeite extravirgem, vinho e azeitonas (R$ 14,90, a fatia). Não saia sem provar o bolo de chocolate, que alterna massa fofinha com lâminas de caramelo (R$ 18,90, a fatia). R. Bela Cintra, 1.618, Consolação, 2193-2116. 7h/20h (dom. e fer., 7h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Arte em Pastel

Com ambiente simples, os pasteis com recheios criativos fazem valer a visita. O ‘Árabe’ (R$ 11), com carne, muçarela, tomate, cebola picada e gotas de limão, e o ‘Caipira’ (R$ 12), que leva frango, ovo, muçarela, milho e Catupiry, são os carros-chefes. Dos doces, destaque para as combinações de chocolate com morango (R$ 11,50), banana, canela e leite condensado (R$ 10) e de chocolate Suflair com morango (R$ 14,50). O copo de caldo de cana sai por R$ 3,80 (200 ml). Pça. Centenário, 83, Casa Verde, 3857-3156. 9h/20h (sáb., 9h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Esfiharia Effendi

A casa serve boas receitas árabes desde 1973. As porções de homus e babaganuche (R$ 33, cada), charutos de folha de uva (R$ 44) e de repolho (R$ 41) são preparados na casa, assim como as boas esfihas de carne (R$ 5) e de queijo (5,50). Para a sobremesa, prove o folhado de nozes (R$ 8). R. Dom Antônio de Melo, 77, Luz, 3228-0295. 10h/16h (sáb., 10h/15h30; dom. e fer., 10h/14h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Dock Burger

Nesta casa descolada, atenha-se aos sanduíches caprichados da dupla Cauê Farias Fantone e Renato Fecchio. Entre as opções, estão o ‘Clássico’ (R$ 25,90), com disco de carne alto, queijo, tomate, alface e maionese verde – a mesma que acompanha a porção de batata rústica (R$ 10,90); e o ‘VG Burger’ (R$ 29,90), com falafel e pasta de abacate. Não saia sem provar o cremoso pudim de leite (R$ 12,90).

R. Demétrio Ribeiro, 605, Tatuapé, 2478-8948. 17h/23h30 (sáb. e dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Z Deli Sandwich Shop

Com salão disputado, tem cardápio inspirado nas delicatessens de Nova York. Entre os bons sanduíches da casa, está o de pastrami (R$ 38. Também faz um imperdível cheesecake com calda de morango (R$ 15). R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros, 2305-2200. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 7,50) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate (daquelas que endurecem), castanhas ou coco ralado (R$ 1, cada). Há também 44 sabores de sorvetes de massa (R$ 89, o quilo), como tapioca, doce de leite e tangerina. Entre as novidades estão o de cream cheese com goiabada, gengibre e banana caramelada. R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 2532-2022. 12h/19h (sáb., 12h/20h; dom., 11h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.