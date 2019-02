Carnes e massas estão entre as novidades em restaurantes de São Paulo

+ O Rancho Português lança a ‘Espetada Madeirense’, em que os ingredientes são grelhados num espeto de madeira de louro. São três versões da receita: de carne (R$ 160); de camarão (R$ 220; foto acima); e de frutos do mar, com camarão, lula e polvo (R$ 225). Todos são acompanhados de ‘arroz malandrinho’ de tomate ou brócolis, farofa, molho com pimenta e ‘bolo de caco’. Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639-2077. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ A Maremonti Trattoria & Pizza lançou novos pratos, como o ‘Stracotto Di Manzo’ (R$ 74; foto acima), carne assada por cerca de oito horas no forno a lenha, servida com o molho do próprio assado e acompanhada de ‘Papa al Formaggio’, purê de batata com muçarela e parmesão derretidos. Outra novidade da rede é a ‘Frégula Sarda’ (R$ 98), massa de sêmola com frutos do mar, tomate confit e manjericão. R. Pe. João Manuel, 1.160, Jd. Paulista, 3085-1160. 11h45/15h30 e 18h/0h (6ª, 11h45/ 15h30 e 18h/1h; sáb., 11h45/1h; dom., 11h45/0h). Cc. e Cd.: todos.

Novos

Riso.e.ria

A chef Tássia Magalhães deixou um restaurante formal para assumir um balcão de onde solta pratos direto para as mãos do cliente. Entre os pedidos, estão o arroz cremoso ‘Biro-bira’ (R$ 29), com feijão, linguiça, minicebola caramelizada e farofa; e o arroz com frutos do mar (R$ 36), com polvo, bacalhau, camarão e leite de coco. Há ainda entradas, caso do arancini de pato (R$ 15), e sobremesas, a exemplo do ‘Arroz Brûlée’ (R$ 15), com cumaru. R. João Cachoeira, 225, Itaim Bibi, 2614-1690. 12h/21h (sáb., 12h/22h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Khadije

Com jeito de lanchonete e poucas mesas, serve comida árabe, com receitas do proprietário Hamid Ismail. O quibe cru (R$ 42, 250g) e o charuto de folha de uva (R$ 41,50, 12 unid.), ambos para duas pessoas, são boas opções. O cardápio também lista salada de coalhada com pepino (R$ 31, para dois) e tabule (R$ 30, 250g). R. Apinajés, 680, V. Pompeia, 2691-3765 (28 lug.). 9h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Armênio

Carlinhos

A família faz bons pratos com referências armênias. Peça a Basturmá (R$ 36,80), conhecida como carne-seca armênia, ou a kafta assada a baixa temperatura (R$ 86,60). Prove também o ‘Arais’ (R$ 18,80 a 21,80), sanduíche de carne prensada no pão sírio, que é o campeão de pedidos. R. Rio Bonito, 1.641, Pari, 3315-9474 (132 lug.). 11h30/15h (6ª, 11h30/15h30; sáb. e fer., 11h30/16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Dalva e Dito

Alex Atala serve pratos típicos da cozinha brasileira em um ambiente amplo e descontraído. A rabada com agrião, canjiquinha, arroz branco e pirão custa R$ 77. Outra sugestão é o porco na lata com purê de batata e pequi (R$ 87). R. Pe. João Manuel, 1.115, Cerq. César, 3068-4444 (88 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h e 19h/0h; sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Esplanada Grill

No cardápio da casa, estão as costelinhas de porco (R$ 26) e a picanha Bordon (R$ 94, inteira). O almoço executivo custa R$ 57,80. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Morumbi, 5181-8156 (155 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cozinha rápida

Ritz

Está sempre cheio e animado, e serve opções como o ‘Ritz Burguer’, com pancetta, cheddar ou gorgonzola, salada e maionese, pode ser servido com onion rings, salada, bolinhos de arroz ou batatas fritas (R$ 49, com um acompanhamento). Al. Franca, 1.088, Jd. Paulista, 3062-5830 (44 lug.). 12h/15h e 19h30/0h (6ª, 12h/15h e 19h30/1h; sáb., 12h30/1h; dom. e fer., 12h30/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Espanhol

La Alhambra

A casa serve receitas como ‘Puchero a la Madrileña’, cozido com linguiça, chorizo, frango, jamón, costelinha, grão-de-bico, batata e repolho, acompanhado de porção de arroz (R$ 166; para três). R. Prof. Macedo Soares, 11, V. Mariana, 5549-5744 (60 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/23h; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Francês

Ruella

Instalado em um beco, tem mesinhas ao ar livre e um mezanino com sofás coloridos. Entre os pedidos, há confit de pato com tarte tatin de batatas, champignon e alho confit (R$ 99,80). R. João Cachoeira, 1.507, V. Olímpia, 3846-6720/309 (74 lug.). 19h/0h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Brown Sugar

A casa é badalada, com direito a lounge e bar. Da cozinha saem pratos variados, como o ‘Fettuccine Parma’ (R$ 58). R. Pe. João Manuel, 1.055, Cerqueira Cesar, 3063-4249 (150 lug.). 18h/0h (4ª, 18h/1h; 5ª e 6ª, 18h/2h; sáb., 12h/2h; dom. e fer., 12h/0h). Cc.: A, D, E, M. V. Cd.: A, E, M. V.

Japonês

Aze Sushi

O sushiman Fabio Takao está no comando das facas da casa de comida japonesa. Prove o ‘Bentô do Aze’, composto por sashimi, niguiri, hotroll, uramaki, battera, salada de folhas, acompanhamento e sobremesa do dia (R$ 75, no almoço de 2ª a sáb.). R. Dr. Renato Paes de Barros, 769, Itaim Bibi, 3168-3673 (69 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15 e 19h/23h30; sáb., 12h/16h e 19h/23h30; fer., 19h/23h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mexicano

Viva México

A casa serve pratos mexicanos menos explorados por aqui, como as quesadilhas com frango (R$ 24). A dose de tequila varia de R$ 18 a R$ 70. R. Fradique Coutinho, 1.122, V. Madalena, 3032-0901 (42 lug.). 11h30/0h (6ª e sáb., 11h30/1h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Peixes e frutos do mar

Suri Ceviche

Da cozinha, saem o ceviche clássico peruano, feito com peixe branco, cebola, pimenta, coentro, milho e batata-doce (R$ 41). Já o ‘Ceviche della Casa’ leva camarão, lula, atum, abacate, leite de coco e coentro (R$ 48). R. Mateus Grou, 488, Pinheiros, 3034-1763/303 (50 lug.). 19h/23h (4ª e 5ª, 19h/0h; 6ª, 12h/15h e 17h/0h30; sáb., 12h/16h30 e 19h/0h30; dom. e fer., 12h/17h; 2ª fecha). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Di Fondi

No forno a lenha, são assadas pizzas com discos grandes ou individuais de massa alta, recobertos com molho de tomate fresco. Atenha-se aos sabores clássicos como calabresa (R$ 24/R$ 48), portuguesa (R$ 30/R$ 60) e a caprese (R$ 37/R$ 74). R. Inácio Pereira da Rocha, 15, V. Madalena, 2506-0136 (60 lug.). 19h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Português

O Bacalhau do Porto

Neste restaurante, são preparados bacalhau a Gomes de Sá (R$ 109, para três pessoas) e o bacalhau Funchal, lombo do pescado grelhado com brócolis alho e óleo e batatas ao murro (R$ 233, para duas pessoas). R. Vergueiro, 8.333, Ipiranga, 2063-6502/987 (180 lug.). 11h/23h (dom. e 2ª, 11h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Acrópoles

Nesta casa que serve receitas gregas, o cliente vai até a cozinha para escolher o prato. São opções como a ‘Moussaka’, lasanha de berinjela com carne moída e creme (R$ 32) e o polvo ao vinho, escoltado por batatas ao forno e arroz (R$ 78). De sobremesa, prove a ‘Baclava’, de massa folhada com nozes (R$ 9). R. da Graça, 364, Bom Retiro, 3223-4386 (72 lug.). 7h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.