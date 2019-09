Carne maturada e sanduíche estão entre as novidades em churrascarias da cidade

LEIA TAMBÉM > Bons restaurantes de comida regional em São Paulo

Novidade no Cortés Asador, o ‘Durum de Costela’ (R$ 38; foto) vem recheado com a carne assada por mais de cinco horas, cebola caramelizada, pepino e queijo. A casa também prepara o ‘Durum Vegetariano’, que leva legumes tostados, cogumelos, queijo da Serra da Canastra e coalhada seca com hortelã (R$ 35). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-4301. 12h/22h15 (6ª e sáb., 12h/23h15).

A unidade Fogo de Chão Jardins é a primeira a servir carne dry-aged (foto acima), ou seja, maturada a seco por mais de 30 dias, e depois levada à churrasqueira. Entre os cortes que passam pelo processo, estão o ‘Ribaye’ (R$ 170), o ‘T-bone’ (R$ 180) e o ‘Tomahawk’ (R$ 195). R. Augusta, 2.077, Jd. Paulista, 3062-2223. 12h/0h (dom. e fer., 12h/22h30).

Restaurante mais jovem do grupo Varanda, o La Griglia também aposta em bons grelhados, como o ‘New York Steak’ (R$ 110, 360 g). Além de cortes especiais, a casa serve bons acompanhamentos, peixes e massas. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 4550-9450. 12h/15h e 19h/22h (sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom., 12h/17h e 19h/22h).

No menu do Rubaiyat, estreia o ‘Chuletón al Fuego’. O novo corte chega à mesa suspenso sobre pedra quente e é flambado com conhaque à vista do cliente. Na sequência, a carne é cortada, separada do osso e servida na companhia de batata gratin. Com 1,2 quilo, a peça serve duas pessoas (R$ 278). Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.954, Jd. Paulistano, 3165-888. 12h/16h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h).