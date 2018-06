Shows, baladas e blocos para continuar aproveitando o carnaval em São Paulo

Anaí Rosa e Banda Chiquita Bacana

A cantora faz show carnavalesco ao lado da banda. Marchinhas e sambas são presença garantida no repertório. O público poderá ouvir clássicos como ‘Ô Abre Alas’, de Chiquinha Gonzaga, e ‘Festa do Interior’, de Moraes Moreira. Sesc Bom Retiro. Praça de convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 2ª (12), 17h. Grátis.

Baile de Carnaval Charles Edward

A banda Mama Jam abre a noite do bar com repertório de pop e rock, seguida por uma apresentação com integrantes de escolas de samba como Vai-Vai e Rosas de Ouro. R. Miriti, s/nº, Itaim Bibi, 3079-2804. 2ª (12), 20h. R$ 60/R$ 110. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Bloco das Piranhas

A cantora carioca Mulher Pepita é a convidada da festa da Blue Space, cantando hits como ‘Anaconda’ e ‘Sarada e Gostosa’. Em seguida, os DJs Breno Barreto e Feeling tocam música eletrônica. Na segunda pista, pop e black com os DJs Mael Nery e Álvaro Steininger. R. Brigadeiro Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. 2ª (12), 23h/6h. R$ 35/R$ 70.

Espetacular Bloco da Charanga do França

Criado pelo músico Thiago França e pela chef Talitha Barros, o bloco terá 60 músicos este ano. O repertório tem faixas dos álbuns da Charanga, além de sucessos de Anitta, Raça Negra e Michael Jackson. R. Imaculada Conceição, 151, V. Buarque. 2ª (12), 9h. Inf.: bit.ly/charanga2018

Filhos de Gil

Formado por fãs de Gilberto Gil, eles estreia no carnaval paulistano tocando, exclusivamente, clássicos do cantor e compositor baiano. São dezenas de canções interpretadas por uma banda, que acompanha a bateria do bloco. R. Sena Madureira, 500, V. Mariana. 2ª (12), 14h. Inf: bit.ly/filhosdegil

Forrozin

Outro estreante deste carnaval, o bloco é liderado pela cantora Mariana Aydar. Ela recebe os amigos Gilberto Gil, Mestrinho e As Bahias e a Cozinha Mineira. A ideia é celebrar o forró, com repertório composto por mestres do estilo, além de outros ritmos do nordeste. Av. São João com Av. Ipiranga, Centro. 2ª (12), 10h.

Golonka convida Verônica Ferriani

Formado por Pedro Keiner (violão e voz), Wagner Barbosa (guitarra, baixo e voz) e Thiago Gomes (bateria e voz), o grupo apresenta uma releitura do álbum ‘Muitos Carnavais’ (1977), de Caetano Veloso. Ao lado da cantora Verônica Ferriani, eles interpretam ‘Chuva, Suor e Cerveja’ e ‘A Filha de Chiquita Bacana’. Sesc Itaquera. Praça de eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 3ª (13), 16h. Grátis.

Love Fest 2018

Comandado pelo grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, o bloco de carnaval celebra a diversidade com participações como Linn da Quebrada, Liniker e Tássia Reis. Pça. da República. 2ª (12), 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/LoveF18

Roberto Seresteiro e Edy Star

No baile ‘E as Marchinhas Voltaram!’, Seresteiro relembra composições de Caetano Veloso, Noel Rosa e João Roberto Kelly. Ícone do glam rock nacional, o cantor Edy Star é o convidado especial do baile. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 2ª (12) e 3ª (13), 17h. Grátis.

Rockin’Carnaval

Na festa de carnaval do O’Malley’s, o DJ Maia, o DJ Rato e a banda Cover Up comandam a noite com muito rock e pop rock. Neste dia, a casa vende o pint de Heineken por R$ 12 e a dose de uísque Jameson, por R$ 13. Al. Itu, 1.529, Jd. Paulista, 3086-0780. 2ª (12), 20h/3h. R$ 30.

The Franks

Projeto acústico do músico e produtor Mingau, do Ultraje a Rigor, a banda faz uma releitura do álbum ‘Carnaval’ (1988), do Barão Vermelho. O trabalho fez sucesso por conta da música ‘Pense e Dance’, incluída na novela ‘Vale Tudo’. Os músicos Mauricio Gasperin e Milton Guedes participam do show. Sesc Itaquera. Praça de eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 2ª (12), 16h. Grátis.