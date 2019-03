Carnaval longe da folia: atrações para quem não quer cair no samba em São Paulo

Júlia Corrêa e Renato Vieira

+ Celebrando seus 90 anos, Nathalia Timberg protagoniza a peça Através da Iris, escrita por Cacau Hygino. Sob direção de Maria Maya, a atriz dá vida a Iris Apfel, empresária americana e referência na moda. Em cena, ela compartilha suas histórias e opiniões numa entrevista na própria casa. 50 min. 14 anos. Teatro Faap (476 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 10/3.

+ Ícone da televisão, a apresentadora Hebe Camargo é homenageada em Hebe Eterna, mostra que reúne, em um total de 400 m2 de área expositiva, itens de seu acervo e conteúdos digitais interativos. Entre os ambientes imersivos, destaque para uma réplica do famoso sofá de seus programas. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. 9h/20h (dom., 9h/18h; fecha 2ª). R$ 20. Até 2/6.

+ O power trio Los Locos faz show em que mostra sua mistura de reggae, pop e rock. Os músicos passeiam por canções famosas de Eric Clapton, Pearl Jam e Rolling Stones, além de clássicos que marcaram o samba-rock. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Sáb. (2), 23h30 (abertura, 21h). R$ 75. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

+ A mostra Scorsese exibe filmes de Martin Scorsese. Na 6ª (1º), às 18h, a atração é ‘Cassino’ (1995; foto), com Robert De Niro. O ator também está em ‘O Rei da Comédia’ (1982), que passará no sábado (2), às 17h20, e na 2ª (4), às 13h; e ‘Cabo do Medo’ (1991), com sessões no domingo (3), às 15h30, e na 2ª (4), às 19h. Centro Cultural Banco do Brasil. R. Álvares Penteado, 112, Centro. Grátis (retirar ingresso 1h antes da sessão).

+ Boa opção para as crianças, Feio – O Musical do Patinho, espetáculo do Grupo Artemis de Teatro, é uma adaptação do conto de Hans Christian Andersen, sobre um pato considerado estranho por ser diferente. 60 min. 4 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. A partir de sáb. (2). Sáb. e dom., 17h30. Sessões extras: 2ª (4) e 3ª (5), 17h30. R$ 40.

+ O conflito entre três irmãs cuja mãe está prestes a morrer é o centro da peça A Ponte, idealizada por Maria Flor, que atua com Bel Kowarick e Débora Lamm. Na adaptação do texto de Daniel MacIvor, dirigida por Adriano Guimarães, elas precisam superar suas desavenças. 110 min. 12 anos. CCBB (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 6ª, sáb. e 2ª, 20h; dom., 18h. Sessão extra: 5ª (7), 20h. R$ 30. Até 25/3.

+ A festa Love 2000 promete não deixar ninguém parado ao relembrar músicas dos anos 2000. Entre as nacionais, estão sucessos de Kelly Key, Capital Inicial e Detonautas. Faixas de representantes da música eletrônica estrangeira como Fatboy Slim e David Guetta também dão o tom da balada. Blitz Haus. R. Augusta, 657, Consolação. Sáb. (2), 22h30 (abertura, 20h). R$ 10/R$ 90. Inf.: www.blitzhaus.com.br

+ A Ocupação Manoel de Barros homenageia o poeta mato-grossense, morto em 2014. Os itens expostos incluem seus cadernos artesanais, com notas de seu processo criativo, e livros de sua biblioteca, como uma edição de ‘Os Sermões’, de Padre Antônio Vieira, com marcações pessoais. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). 4ª (6), 12h/20h30. Grátis. Até 7/4.

+ Um festival de punk rock integra a exposição Não Temos Condições de Responder a Todos, que conta a história do movimento no Brasil. As bandas Angústia (Brasil), Cankro (Brasil), The Stupids (Inglaterra) e Tildaflipers (foto acima; Argentina) se apresentam. Sesc Consolação. Ginásio Vermelho (2º andar). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª (1º), 18h30. R$ 9/R$ 30. Vendas pelo site: www.sescsp.org.br

+ Ao longo de dois andares do Instituto Moreira Salles (IMS), a mostra Claudia Andujar – A Luta Yanomami apresenta mais de 300 obras da fotógrafa brasileira. Feita pelo curador Thyago Nogueira, a seleção aborda aspectos pouco conhecidos de sua trajetória e destaca sua luta pela demarcação de terras indígenas. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 7/4.

+ Quem chegar à Cidade das Abelhas vai poder conferir seu novo portal de entrada, no qual foi instalada uma ‘abelha’ sorridente gigante. Neste mês, o espaço terá ainda atividades em que os pequenos descobrirão como as abelhas sobreviveram aos cataclismos do período jurássico e conviveram com os maiores dinossauros da época. Estr. da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, 4703-6460. 8h30/17h (fecha 2ª). R$ 25/R$ 30.

+ Em 1 Milhão de Anos em 1 Hora, Bruno Motta (foto) narra a história do mundo, em ritmo alucinante, desde a idade da pedra. A peça original, com texto de Colin Quinn, teve direção de Jerry Seinfeld. A versão brasileira é de Marcelo Adnet e tem direção de Cláudio Torres Gonzaga. 70 min. 12 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 31/3.

+ Funk, pop e sertanejo fazem parte da festa Vale Night, dedicada aos solteiros. O aplicativo Tinder é uma das inspirações da balada: quem estiver por lá pode usar adesivos em formato de coração (para se aproximar de algum pretendente) ou em formato de X – para afastar alguém de vez. Selva. R. Augusta, 501, Consolação, 3120-4140. Sáb. (2), 23h. R$ 15/R$ 70. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

+ Maurício Maestro (contrabaixo e vocal), Zé Renato (violão e vocal), Cláudio Nucci (violão e vocal) e David Tygel (violão e vocal) formam o Boca Livre (foto acima). O quarteto faz show com clássicos da carreira. Canções que fazem parte do álbum ‘Viola de Bem Querer’, previsto para este ano, também devem estar no repertório. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 2ª (4) e 3ª (5), 18h. R$ 9/R$ 30.

+ Cento e vinte pinturas, papéis, gravuras, desenhos e objetos integram a mostra Paul Klee – Equilíbrio Instável, que destaca o estilo singular do artista modernista suíço. Ligado a correntes como o expressionismo e o cubismo, ele sempre seguiu de forma independente rumo à abstração e à contestação da pintura tradicional. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 29/4.

+ Um grande elenco, que inclui Mel Lisboa e Fábio Assunção, sob direção de Zé Henrique de Paula, atua em Dogville, montagem da obra do cineasta Lars Von Trier, sobre os percalços de uma forasteira em busca de abrigo. 100 min. 16 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 90. Até 31/3.

+ O pianista Thelonious Monk (1917-1982) foi um dos grandes nomes do jazz americano. Para relembrar sua importância, o pianista cubano Pepe Cisneros toca músicas que marcaram a carreira de Monk. Sidiel Vieira (baixo) e Bob Wyatt (bateria) o acompanham. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. 6ª (1º), 22h. R$ 35. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

+ O filme Wajib – Um Convite de Casamento (2017; foto acima) conta a história de um pai que tem de entregar os convites de casamento da filha pessoalmente – um tradicional costume palestino. Durante as visitas, ele estará ao lado filho. Mas a divergência de opiniões só aumentará a tensão entre ambos. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. De 6ª (1º) a 4ª (6), 15h. R$ 3,50/R$ 20.

+ A Cia. A Hora da História encena o espetáculo infantil Brasilidades, cujos personagens são andarilhos que cruzam o País, encontrando, no caminho, poemas cantados, contos, rimas e histórias teatralizadas. A apresentação conta com violão, sanfona e outros instrumentos executados ao vivo. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Convivência. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6256. Sáb. (2) e dom. (3), 16h. Grátis.

+ O musical O Fantasma da Ópera ganhou nova versão brasileira. Em cartaz desde 2018 na capital, a montagem foi prorrogada até abril – uma boa oportunidade para conferir a superprodução, que traz no elenco nomes como Thiago Arancam e Lina Mendes. 180 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 4ª, 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. Até 28/4.