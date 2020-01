Carnaval: apresentações de blocos e shows temáticos antecipam a folia em São Paulo

Danilo Casaletti (especial para o Estado)

O feriado de carnaval é só no fim de fevereiro, mas apresentações de blocos e shows de artistas já começam a animar o público. Com a previsão de receber quase 800 blocos de rua este ano, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura, a cidade já tem diversas folias marcadas.

Entre os ensaios de blocos, tem o Calor da Rua e O Indomável Baile do Bloco Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro. Já o cantor Tiago Abravanel faz show temático. E o sambista Thobias da Vai-Vai também se apresenta. Tem até opção para famílias com crianças, como é o caso do bloquinho Sainha de Chita.

A seguir, selecionamos oito atrações que ocorrem neste fim de semana. Daí, é só escolher o que mais lhe agrada e antecipar a festa.

+ Bloco Calor da Rua

Liderado pelos integrantes da banda Francisco, El Hombre, o bloco, criado em 2017, arrastou 20 mil foliões no carnaval no ano passado, ao som de uma bateria liderada pelo grupo. Músicas como ‘Calor da Rua’ e ‘Triste, Louca ou Má’ ganham versões carnavalescas. O show de abertura fica por conta da drag queen Potyguara Bardo. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (1º), 20h30. R$ 40/R$ 120.

+ Bloco Santo de Casa Faz Milagre

Surgido durante as aulas ministradas pelo mestre de bateria Koka Pereira, o bloco se prepara para fazer sua estreia no carnaval 2020. Para isso, faz diversos ensaios e convida o público a compartilhar com eles este momento, ao som das tradicionais marchinhas. Sesc Guarulhos. Centro de Música. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom., 14h30. R$ 6/R$ 20. Até 16/2.

+ Bloco Vacas Profanas

De inspiração feminista, o bloco faz ensaio para arrecadar fundos e sair às ruas pela terceira vez. Neste ano, o mote é ‘Qualquer Maneira de Amor Vale a Pena’, manifesto contra a homofobia. Além da orquestra de frevo que leva o nome da agremiação, as DJs Kiara, Odara Kadiegi, Paulete LindaCelva e Lia animam os foliões. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Hoje (31), 23h. R$ 20/R$ 35.

+ Esquenta Bloco do Abrava

O cantor e apresentador Tiago Abravanel faz uma prévia do que será seu desfile. Ele, vai comandar, pela primeira vez, um bloco próprio no pré-carnaval de São Paulo. Entre marchinhas e músicas atuais, o repertório da apresentação tem clássicos do axé, como ‘Eva’ e ‘Levada Louca’, além de ‘Não Quero Dinheiro’, hit de Tim Maia. Os cantores Sidney Magal e Lexa fazem participação especial no show. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (31), 23h59. R$50/ R$ 80.

+ O Indomável Baile do Bloco Ano Passado eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro

Como o nome indica, o bloco faz uma homenagem ao compositor Belchior. Sendo assim, clássicos como ‘Apenas um Rapaz Latino-americano’, ‘Como Nossos Pais’ e ‘Sujeito de Sorte’ ganham versões para pular. Músicas de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé e Chico Science completam o repertório. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (2), 16h30.

R$ 40/R$ 60.

+ Pré-carnaval Sampa

O evento traz uma programação que abre com as apresentações dos blocos Casa Comigo, um dos mais tradicionais da folia paulistana, e o CarnAmauri, criado para homenagear a Rua Amauri, tradicional endereço do Jardim Europa. Depois, a festa ganha ares de balada com as presenças dos DJs Adam Klein, Marcelo Jardim, Rafael Manga, entre outros. Casa Aragon. Pça. Professor Rômulo Ribeiro Pieroni, s/nº, Butantã, 3032-0473. Sáb. (1º), 15h. R$ 80/R$ 260.

+ Thobias da Vai-Vai

Um dos intérpretes mais significativos do carnaval paulistano dá uma prévia de como será a folia para quem gosta dos tradicionais sambas-enredo em apresentação que faz dentro do projeto Puxadores de Samba de São Paulo, iniciativa do Sesc. Com quase 40 anos de carreira, Thobias já lançou oito discos e um DVD. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Dom. (2), 18h. R$ 9/R$ 30.

+ Sainha de Chita

O bloco, derivado do Saia de Chita, se apresenta dentro do projeto Música no Museu da Casa Brasileira, que chega à 21ª temporada e abre espaço para o pré-carnaval. Voltado às crianças, mas com promessa de agradar a toda família, o bloquinho apresenta temas regionais como samba, frevo, ijexá, axé e carimbó, além de composições autorais. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Dom. (2), 11h. Grátis.