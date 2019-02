Carnaval 2019: uma seleção de blocos para aproveitar em São Paulo

Júlia Corrêa e Renato Vieira

Uma seleção de blocos de rua e shows carnavalescos para você se programar – e já começar a aproveitar o carnaval em São Paulo

Elba Ramalho

+ Pelo segundo ano seguido ela apresenta o Bloco Frevo Mulher em São Paulo. A cantora, que acaba de lançar o disco ‘O Ouro do Pó da Estrada’, relembra sucessos que marcaram os melhores carnavais do Brasil. Obelisco do Ibirapuera. Pça. Ibrahim Nobre, s/nº. 23/2, 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocoelba

Casa Comigo

+ A música-tema do bloco é fruto de uma parceria com os Demônios da Garoa – uma das atrações de seu desfile, que traz ainda Mariana Aydar. Fernanda Paes Leme será a madrinha. Av. Brig. Faria Lima, alt. nº 432. 23/2, 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/blococcmg

Sargento Pimenta

+ Com uma bateria composta por 80 batuqueiros vindos do Rio de Janeiro, o bloco anima a região da Faria Lima com músicas dos Beatles em ritmos brasileiros. Av. Brig. Faria Lima com Av. Hélio Pelegrino. 23/2, 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocosgtpmnt

Bangalafumenga

+ Com o tema ‘Mãe D’água’, o contará com participação especial da cantora Maria Rita e do fundador do bloco, Rodrigo Maranhão. Av. Brig. Faria Lima com Av. Hélio Pelegrino. 23/2, 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocobangala

Alceu Valença

+ Ele promete não deixar ninguém parado com o Bicho Maluco Beleza, em desfile especial que comemora os cinco anos de participação do bloco nos carnavais da cidade. Obelisco do Ibirapuera. Pça. Ibrahim Nobre, s/nº. 23/2, 14h. Inf.: bit.ly/blocoalceu

Ritaleena

+ O bloco, que homenageia as diferentes fases de Rita Lee, faz desfile de pré-carnaval no dia 23/2, às 15h (R. dos Pinheiros com R. Antônio Bicudo). E em 3/3, às 15h, ainda anima o carnaval na Mooca (R. Borges de Figueiredo, alt. nº 400). Grátis. Inf.: bit.ly/blocorleena

Beleza Rara

+ O cantor Felipe Pezzoni embala o desfile com sucessos da Banda Eva, como ‘Eva’ e a música que dá nome ao bloco, além de novidades, como ‘Chama o Brasil para Dançar’. Av. Luís Carlos Berrini. 23/2, 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocoblzrara

Monobloco

+ O bloco vai celebrar as mulheres da música brasileira. Com predomínio feminino na bateria, o grupo tocará, além de clássicos de seu repertório, sucessos de cantoras e compositoras de várias gerações. Obelisco do Ibirapuera. Pça. Ibrahim Nobre, s/nº. 24/2, 14h30. Grátis. Inf.: bit.ly/blocomono

Os Capoeira

+ Homenageando o compositor e mestre de capoeira Moa do Katendê, o bloco tem a participação da cantora Fabiana Cozza e das atrizes Marisa Orth (porta-estandarte) e Mel Lisboa (batuqueira). Pça. da República. 24/2, 13h. Grátis. Inf.: bit.ly/blococapoeira

Gambiarra

+ Comandado pelo ator e cantor Tiago Abravanel, o desfile de pré-carnaval do bloco terá participações especiais de nomes como DJ Miro Rizzo, Tchakabum, Talis e Welinton, e Aretuza Lovi. Av. Brig. Faria Lima, alt. nº 64. 24/2, 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocogambiarra

Confraria do Pasmado

+ Fundada em 2003, o bloco anima o pré-carnaval com bateria composta por mais de 60 ritmistas e repertório variado – de marchinhas a clássicos do axé. R. dos Pinheiros. 24/2, 13h. Grátis. Inf.: bit.ly/blococpasmado

Bloco Unidos do Bar Brahma

+Margareth Menezes (foto) vai puxar o, que estreia este ano. Também haverá participações da sambista Dona Duda Ribeiro e de Carolina Soares, ligada ao samba de roda e afoxé. Por R$ 89, uma pulseira dá direito a open bar de chope, água e refrigerante durante a concentração (13h). Av. Ipiranga com Av. São João, Centro. 24/2, 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocobrahma

Acadêmicos do Baixo Augusta

+ Tulipa Ruiz, Mariana Aydar e Fafá de Belém estão entre as atrações do bloco (foto), que celebra dez anos de atividade. Alessandra Negrini segue como a rainha. R. da Consolação com Av. Paulista. 24/2, 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocobxoagsta

Explode Coração

+ Dedicado à cantora Maria Bethânia, o bloco (foto) inspira-se, neste ano, em seu disco ‘Alteza’ e promete, mais uma vez, resgatar o repertório do carnaval baiano, incluindo ritmos como o axé e o ijexá. Pça. da República. 3/3, 12h. Grátis. Inf.: bit. ly/blocoexpcoracao

Tarado Ni Você

+ O bloco foi criado há cinco anos para homenagear a obra de Caetano Veloso. Com 11 integrantes, a banda apresenta novas roupagens para canções como ‘A Luz de Tieta’ e ‘Meia Lua Inteira’. Neste ano, o tema do desfile será ‘Gente É pra Brilhar’. Av. Ipiranga com Av. São João. 2/3, 11h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocotaradonivc

Agrada Gregos

+ A cantora Gretchen será uma das principais atrações do bloco, que desfila pela cidade há três anos, com forte presença do público LGBT. Pop, axé e funk estão entre os ritmos que os foliões poderão aproveitar na avenida. Av. Marquês de São Vicente, alt. nº 424. 2/3, 13h. Inf.: bit.ly/blocoagregos

Ilú Obá de Min

+ O bloco, que celebra as tradições afro-brasileiras, desfila na Praça da República no dia 1°/3. E hoje (15), às 20h, promove festa no ABolha Rooftop (R. Prof. Cesare Lombroso, 161, Bom Retiro; R$ 20). Pça. da República. 1º/3, 20h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocoilu

Baby do Brasil

+ A cantora estreia na folia paulistana com o Bloco da Baby. A cantora mostra aos foliões músicas em ritmo de marcha, samba, frevo e rock. Av. Brig. Faria Lima, alt. nº 3.898. 2/3, 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/babybloco

Claudia Leitte

+ Em 2018, a cantora animou dois milhões de pessoas no carnaval de São Paulo. Agora, ela volta com o Bloco Largadinho. Av. Marquês de São Vicente. 9/3, 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/blococlaudia

Daniela Mercury

+ Ela volta à cidade com seu Pipoca da Rainha. Para animar o início de ano e se posicionar a favor das liberdades individuais e de gênero, a cantora lançou há pouco a música ‘Proibido o Carnaval’, gravada com Caetano Veloso. R. da Consolação com Av. Paulista. 10/3, 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocodaniela

Bloco Esfarrapado

+ Bem tradicional, o bloco foi criado em 1947. O cortejo deste ano terá participação da Banda d’Alegria, com marchinhas, além da Banda do Esfarrapado e da Bateria 013. R. 13 de Maio com R. Conselheiro Carrão. 4/3, 10h. Grátis. Inf.: bit.ly/esfarrapa1

Bloco do Bell Marques

+ O bloco é mais um que estreia na capital paulista. O desfile será comandado pelo ex-vocalista do Chiclete com Banana – grupo que foi um dos precursores da axé music – e que, há cinco anos, segue carreira solo. Obelisco do Ibirapuera. Pça. Ibrahim Nobre, s/nº. 9/3, 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/bbellm1

Orquestra Voadora

+ Juntos há dez anos, os cariocas desfilam no centro histórico de São Paulo, promovendo uma intervenção que homenageia a cultura do circo no Brasil. Marchinhas e trilhas de filmes estão no repertório. Pça da República. 10/3, 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocoorq

Navio Pirata

+ Após lançar álbum, a banda BaianaSystem está de volta com seu bloco. A mistura de pagode, cumbia e outros ritmos dançantes está garantida. Av. Tiradentes, alt. da passarela próxima à Av. do Estado. 9/3, 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocobaiana

Bloco da Preta

+ Célebre no carnaval carioca, o bloco estreia em São Paulo, com Preta Gil (foto) em cima do trio elétrico. A cantora apresenta músicas que gravou e também sucessos nacionais de ritmos como funk, samba, axé e sertanejo. Obelisco do Ibirapuera. Pça. Ibrahim Nobre, s/nº. 10/3, 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocopreta

FIQUE ATENTO

– Os horários publicados correspondem à saída do bloco. Chegue, no mínimo, 1h antes, para a concentração.

– Datas e trajetos estão sujeitos a alterações. Antes de sair, confirme os dados pelo link indicado em cada texto.

FESTAS E SHOWS CARNAVALESCOS

Casa Natura Musical

+ A Espetacular Charanga do França (foto) – cujo bloco sai pelas ruas de Santa Cecília no dia 4/3, às 10h (inf.: bit.ly/bcharanga) – é uma das atrações da Casa. O grupo toca na casa de shows em 27/2, às 21h30 (R$ 40/R$ 120). Neste sábado (16), às 23h, o espaço recebe o Bloco Casa Comigo (R$ 50/R$ 120). Na 5ª (21), às 21h30, Marina de la Riva e Bruna Caram comandam o Baile da Revanche (R$ 40/R$ 70). E Margareth Menezes faz show no dia 22/2, às 22h (R$ 60/R$ 220). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Sabe de Nada, Inocente

+ Este é o projeto de pré-carnaval do É o Tchan, com Cumpadi Washington e Beto Jamaica cantando clássicos do axé. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (16), 22h. R$ 80/R$ 120. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Sidney Magal

+ Em ‘Bailamos Folia’, ele canta seus hits em clima carnavalesco. Os baianos Tatau (ex-Araketu) e Katê participam. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (15), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 80/ R$ 280. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Anitta

+ Ela faz a ressaca de carnaval com seu Bloco das Poderosas. Espaço das Américas. Área externa (10.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 10/3, 18h. R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Festival CarnaUOL

+ Ludmilla, Maiara & Maraisa, Bell Marques, Banda Eva e DJ Alok participam da 6ª edição do evento. Arena CarnaUOL (em frente ao Samdódromo do Anhembi). Av. Olavo Fontoura, 1.920, Santana. Sáb. (16), 13h/2h. R$ 70/R$ 180. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Monobloco

+ Antes de seu desfile oficial, o bloco faz ensaio aberto. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (15), 22h. R$ 60/R$ 100. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br