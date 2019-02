Carnaval 2019: programe-se para os desfiles e camarotes do sambódromo paulistano

+ Grandes artistas do pop e do axé participam da primeira edição do projeto Arena Carnaval SP. Léo Santana abre a festa neste sábado (23), às 14h, com o Bloco da Santinha. Na sequência, às 17h, vem a banda Aviões, com o Bloco do Comandante. Às 20h, Fiuk fecha a noite com o Bloco da Val Drummond. Gabriel Diniz, intérprete do hit ‘Jenifer’, abre o domingo (24) com o Bloco da Jenifer, às 15h. Harmonia do Samba (Bloco Vem Neném; 17h30), Bonde do Tigrão (19h) e Pabllo Vittar (Bloco da Pabllo; 20h) também são atrações. Anhembi. Pavilhão externo (acesso pelo portão 1). Av. Olavo Fontoura, 1.209. Sáb. (23) e dom. (24), 12h (abertura dos portões). Grátis.

+ O Desfile das Escolas de Samba de São Paulo leva à avenida a elite do carnaval paulistano. Tom Maior, X-9 Paulistana e a campeã de 2018, Acadêmicos do Tatuapé, estão entre as agremiações que mostram seus enredos no dia 1º/3. Vai-Vai, Rosas de Ouro e Gaviões da Fiel desfilam em 2/3. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do portão 1 do Anhembi. Sambódromo do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209. 1/3, 23h15; 2/3, 22h30 (horário dos primeiros desfiles). R$ 90/R$ 190 (arquibancada) e R$ 370/ R$ 2.420 (cadeiras e mesas de pista para 4 pessoas). Cc. e Cd.: todos.

+ Com vista para os desfiles, o Camarote DaGaroa promoverá diversas festas. A ‘Que se Chama Amor’ está marcada para 1º/3, com show de Alexandre Pires. Já a ‘Casa Comigo’, em 2/3, conta com a participação dos blocos Casa Comigo e Me Viu Mentiu. E, dia 8/3, o cantor Thiaguinho estará na festa ‘Energia Surreal’. O serviço de comida e bebida à vontade está incluído. Sambódromo do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, portão 22, Santana. 1º, 2 e 8/3, 21h (abertura). R$ 781,38/R$ 1. 302,32 (por dia) ou R$ 1.875,35/R$ 3.125,58 (pacote de 3 dias). Vendas pelo site: www.ingresse.com

+ Paralelamente aos desfiles das escolas do Grupo Especial, o Camarote Bar Brahma apresenta shows no sambódromo. No dia 1º/3, quem comanda a festa é Zeca Pagodinho, interpretando seus sucessos e tendo Diogo Nogueira como convidado. Zeca estará de volta no dia 2/3 – desta vez, ao lado de Maria Rita. Ferrugem faz show em 8/3, dia do desfile das campeãs. O ingresso inclui comidas e bebidas à vontade. Sambódromo do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, portão 28 (acesso pelo Setor J). 1º, 2 e 8/3, 20h (abertura). R$ 490/R$ 1.790. Vendas pelo site: www.totalacesso.com

Confira também os blocos de carnaval que desfilam neste fim de semana em São Paulo

Elba Ramalho

+ Pelo segundo ano seguido ela apresenta o Bloco Frevo Mulher em São Paulo. A cantora, que acaba de lançar o disco ‘O Ouro do Pó da Estrada’, relembra sucessos que marcaram os melhores carnavais do Brasil. Obelisco do Ibirapuera. Pça. Ibrahim Nobre, s/nº. 23/2, 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocoelba

Casa Comigo

+ A música-tema do bloco é fruto de uma parceria com os Demônios da Garoa – uma das atrações de seu desfile, que traz ainda Mariana Aydar. Fernanda Paes Leme será a madrinha. Av. Brig. Faria Lima, alt. nº 432. 23/2, 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/blococcmg

Sargento Pimenta

+ Com uma bateria composta por 80 batuqueiros vindos do Rio de Janeiro, o bloco anima a região da Faria Lima com músicas dos Beatles em ritmos brasileiros. Av. Brig. Faria Lima com Av. Hélio Pelegrino. 23/2, 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocosgtpmnt

Bangalafumenga

+ Com o tema ‘Mãe D’água’, o contará com participação especial da cantora Maria Rita e do fundador do bloco, Rodrigo Maranhão. Av. Brig. Faria Lima com Av. Hélio Pelegrino. 23/2, 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocobangala

Alceu Valença

+ Ele promete não deixar ninguém parado com o Bicho Maluco Beleza, em desfile especial que comemora os cinco anos de participação do bloco nos carnavais da cidade. Obelisco do Ibirapuera. Pça. Ibrahim Nobre, s/nº. 23/2, 14h. Inf.: bit.ly/blocoalceu

Ritaleena

+ O bloco, que homenageia as diferentes fases de Rita Lee, faz desfile de pré-carnaval no dia 23/2, às 15h (R. dos Pinheiros com R. Antônio Bicudo). E em 3/3, às 15h, ainda anima o carnaval na Mooca (R. Borges de Figueiredo, alt. nº 400). Grátis. Inf.: bit.ly/blocorleena

Beleza Rara

+ O cantor Felipe Pezzoni embala o desfile com sucessos da Banda Eva, como ‘Eva’ e a música que dá nome ao bloco, além de novidades, como ‘Chama o Brasil para Dançar’. Av. Luís Carlos Berrini. 23/2, 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocoblzrara

Monobloco

+ O bloco vai celebrar as mulheres da música brasileira. Com predomínio feminino na bateria, o grupo tocará, além de clássicos de seu repertório, sucessos de cantoras e compositoras de várias gerações. Obelisco do Ibirapuera. Pça. Ibrahim Nobre, s/nº. 24/2, 14h30. Grátis. Inf.: bit.ly/blocomono

Os Capoeira

+ Homenageando o compositor e mestre de capoeira Moa do Katendê, o bloco tem a participação da cantora Fabiana Cozza e das atrizes Marisa Orth (porta-estandarte) e Mel Lisboa (batuqueira). Pça. da República. 24/2, 13h. Grátis. Inf.: bit.ly/blococapoeira

Gambiarra

+ Comandado pelo ator e cantor Tiago Abravanel, o desfile de pré-carnaval do bloco terá participações especiais de nomes como DJ Miro Rizzo, Tchakabum, Talis e Welinton, e Aretuza Lovi. Av. Brig. Faria Lima, alt. nº 64. 24/2, 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocogambiarra

Confraria do Pasmado

+ Fundada em 2003, o bloco anima o pré-carnaval com bateria composta por mais de 60 ritmistas e repertório variado – de marchinhas a clássicos do axé. R. dos Pinheiros. 24/2, 13h. Grátis. Inf.: bit.ly/blococpasmado

Bloco Unidos do Bar Brahma

+Margareth Menezes (foto) vai puxar o, que estreia este ano. Também haverá participações da sambista Dona Duda Ribeiro e de Carolina Soares, ligada ao samba de roda e afoxé. Por R$ 89, uma pulseira dá direito a open bar de chope, água e refrigerante durante a concentração (13h). Av. Ipiranga com Av. São João, Centro. 24/2, 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocobrahma

Acadêmicos do Baixo Augusta

+ Tulipa Ruiz, Mariana Aydar e Fafá de Belém estão entre as atrações do bloco (foto), que celebra dez anos de atividade. Alessandra Negrini segue como a rainha. R. da Consolação com Av. Paulista. 24/2, 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocobxoagsta