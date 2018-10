Campeonato de DJs agita o feriado paulistano no Centro da cidade; confira outras festas

+ No campeonato de DJs Red Bull 3 Style, seis nomes competem para representar o Brasil na final mundial em Taiwan. Cada participante se apresenta por 15 minutos – e o júri será composto pela brasileira Cinara, o italiano Damianito e o chileno Byte. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Hoje (12), 20h. Grátis. Inf.: bit.ly/3STYLE

+ Na Vila Madalena, o Boteco Todos os Santos aproveita o feriado com música ao vivo comandada por Buiu-SP, que toca o melhor do samba e pagode, e pela dupla sertaneja Nando & Ricky. O local serve caipirinhas e gins-tônicas em sistema double. R. Aspicuelta, 585, V. Madalena, 2574-1157. 6ª (12), 18h/4h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de bares e baladas:

NOVOS

Boccanera

Por R$ 79,90, de terça a quinta-feira, ou R$ 89,90, às sextas-feiras e aos sábados, o bar serve um rodízio com 15 rótulos de vinhos. Entre as opções, tem o branco argentino Callia Alta Pinot Grigio e o nacional branco Aurora Colheita Tardia. Do menu, peça a degustação de bruschettas (R$ 36, 8 unid.), com quatro sabores: tomate com parmesão e manjericão; queijo brie com mel e nozes; gorgonzola com figo; e também queijo de cabra com ervas e uvas. R. Mourato Coelho, 1.160, V. Madalena, 3031-5171. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Boteco Paramount

Após reforma, a casa abriu as portas com um novo cardápio e os drinques consagrados do bartender e proprietário Netinho, como a ‘Larangin’ (R$ 19,90), gim-tônica com geleia de laranja e grãos de café, e a ‘Tangin’ (R$ 19,90), com geleia de tangerina. Porções e sanduíches integram a lista de comidinhas, como as ‘Coxinhas Cremosas’ (R$ 22,90, 8 unid.) e os ‘Bolinhos de Carne-seca’ (R$ 22,90, 8 unid.). R. dos Pinheiros, 1.179, Pinheiros, 3297-8185. 17h/0h (sáb., 12h/ 0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Hoje (12), 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Vórtex BrewHouse

A casa conta com 15 torneiras, de onde saem chopes como o Vórtex Huracán IPA (R$ 15, 330 ml) e o Vórtex Lager (R$ 9, 330 ml), ambos de produção própria. Marcas ‘convidadas’ completam a seleção. Na parede externa da cozinha, uma ilustração com o título “Como Nasce a Sua Cerveja” indica cada processo dessas receitas, incluindo brassagem, fermentação e maturação. Lá de dentro, saem hambúrgueres como o ‘Burger Vórtex’ (R$ 29), com queijo Serra da Canastra, tomate e cebola roxa no pão de brioche, e várias porções. R. Alexandre Dumas, 1.129, Chácara S. Antônio, 5184-0526. 17h/0h (6ª, 18h/1h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Hoje (12), 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Fel

No Copan, o bar trabalha com uma carta de drinques ‘esquecidos’ (R$ 35, cada), com receitas como as do ‘Chicago Fizz’, que leva rum, vinho do porto, xarope de limão e clara pasteurizada. Outra opção é o ‘Alaska #1’, com gim, vinho, licor e angostura de laranja. Para comer, o cardápio tem alguns poucos petiscos, como a ‘Tostada de Avocado com Tomate Confit’ (R$ 25, 4 unid.), os ‘Chips de Raízes’ (R$ 15) e o ‘Mix de Castanhas’ (R$ 20). Av. Ipiranga, 200, lj. 69, Centro, 3237-2215. 19h/1h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Avec Elegance

Os DJs Zé Pedro e Johnny Luxo comandam a festa dedicada a clássicos das décadas passadas, disco music e brasilidades, com hits de artistas como Madonna, Marisa Monte e Prince. Club Jerome. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. Hoje (12), 23h30/6h. R$ 80/R$ 130. Inf.: bit.ly/AvEle

De Volta para os 2000

Sucessos de pop, rock, black e eletrônica das últimas décadas animam o terraço do Tokyo, com sucessos de Cyndi Lauper, Tears for Fears e Duran Duran. Além da pista no terraço, a casa conta com dois andares de karaokê e um com restaurante de cardápio oriental. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (13), 23h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/Tok2000

MiniMECA

Na 14ª edição, a festa recebe o rapper Edgar, que apresenta seu álbum mais recente, ‘Ultrasom’. Os DJs Mirands, Biscartie e Dimas Henkes completam o line-up. MECASpot. R. Artur de Azevedo, 499, Pinheiros, 2538-3516. Hoje (12), 15h/0h. Grátis. Inf.: bit.ly/14MMeca

Picco à Brasileira

Artistas como Furmuga Dub, Salvador Araguaya e Afterclapp se apresentam na festa dedicada à música nacional, que também terá uma seleção de oito DJs especializados no tema, como o DJ Nuts. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (14), 15h/23h. Grátis. Inf.: bit.ly/PicBRCC

Smirnoff Ice Original House

A programação do projeto, que reúne música, gastronomia, arte e design, inclui a banda Rouge no sábado (13) e o DJ MauMau no domingo (14). Para garantir a entrada, é necessário fazer inscrição pelo site da festa. Casa do Colégio. R. Bento Frias, 223, Pinheiros. Sáb. (13) e dom. (14), 15h/22h. Grátis. Inf.: www.iceoriginalhouse.com.br